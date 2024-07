enomyc

Auszeichnung: enomyc ist TOP CONSULTANT und TOP 100

enomyc zählt zu den besten Beratungen für den Mittelstand und ist die innovativste Restrukturierungsberatung 2024. Beide Auszeichnungen wurden am Freitagabend im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summits in Weimar übergeben. Den TOP CONSULTANT-Preis für die beste Mittelstandsberatung überreichte Ex-Bundespräsident Christian Wulff, das TOP 100-Siegel für besonders innovative Mittelständler der Wissenschaftsjournalist und TOP 100-Mentor Ranga Yogeshwar.

Der TOP 100-Award zeichnet mittelständische Unternehmen für ihr Innovationsmanagement und ihren Innovationserfolg aus. Grundlage hierfür ist eine wissenschaftlich fundierte Untersuchung mit mehr als 100 Kriterien in den fünf Kategorien Innovationserfolg, Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation sowie innovationsförderndes Top-Management. Gemessen wird dabei nicht nur der innovative Output, sondern auch das Innovationspotenzial, das im Unternehmen steckt.

Intrapreneurship als Innovationsmotor

Die intensive Vernetzung sowie Partnerschaften mit Kunden, Technologieunternehmen, Forschungseinrichtungen und Arbeitsgruppen, die bestimmte Themen vorantreiben, sind ein Schlüssel für die Innovationskraft bei enomyc. Auch das Führungsteam spielt eine zentrale Rolle bei der Förderung von Innovationen, indem es ein Umfeld schafft, das kreatives Denken und technologischen Fortschritt begünstigt. Außerdem sind die Führungskräfte aktiv an Innovationsprojekten beteiligt.

Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg ist die Förderung von Intrapreneurship. So beschäftigt sich enomyc-Director Franz Wenzel intensiv mit Technologien wie Web3, Blockchain und Virtual Reality (VR). Innovation-Task-Gruppen prüfen fortlaufend neue Technologien auf ihren Nutzen für interne Prozesse und Kundenanwendungen. "Intrapreneurship fördert das Engagement unserer Mitarbeitenden und ihre Bereitschaft, neue Technologien zu erkunden", so Julia Hammer, Managing Partner bei enomyc. Der Erfolg solcher Initiativen steigert unsere Attraktivität für Spitzenkräfte und zeigt unsere Wertschätzung für innovative Ideen.

Bestnoten für die Beratung von enomyc

TOP CONSULTANT, die zweite Auszeichnung, die enomyc - übrigens das achte Mal infolge - erhielt, ist ein wichtiger Preis für mittelstandsorientierte Berater. In dem Wettbewerb wird die Leistung von Consultants auf der Grundlage einer wissenschaftlichen Kundenbefragung beurteilt. Anbieter, deren Kunden sich sehr gut beraten fühlen, werden ausgezeichnet. Damit will TOP CONSULTANT mittelständischen Unternehmen Orientierungshilfe bei der Suche nach dem richtigen Berater geben.

"Unser Erfolg basiert auf der Innovationskraft und dem unermüdlichen Engagement unserer Mitarbeitenden sowie dem Vertrauen unserer Kunden", ergänzen Martin Hammer und Uwe Köstens, Gründer und Managing Partner von enomyc. "Dass uns unsere Kunden in all den Jahren immer wieder aufs Neue höchste Professionalität und Performance bescheinigen, bestätigt unseren Beratungsansatz. Der Mittelstand ist das Rückgrat unserer Wirtschaft und wir haben uns der Aufgabe verschrieben, ihn als innovative Re-Dynamisierer in die Zukunft zu führen, indem wir Agilität als grundlegenden Ansatz nutzen."

Über enomyc:

enomyc ist eine europaweit tätige Beratung für mittelständische Unternehmen und wurde 2003 mit einer klaren Mission gegründet: Ein krisensicheres, nachhaltiges und leistungsstarkes Wachstum von Unternehmen im Digitalzeitalter zu fördern. Inzwischen ist enomyc eine der führenden Unternehmensberatungen für den Mittelstand mit Standorten in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Stuttgart, München und Paris.

Seit der Gründung im Jahr 2003 hat enomyc Klienten in mehr als 1.400 Projekten erfolgreich begleitet und wurde seit 2014 zehnmal in Folge als "Beste Berater" (brand eins), seit 2017 achtmal mit dem TOP CONSULTANT Award sowie 2020 von der WirtschaftsWoche als Deutschlands beste Unternehmensberater ausgezeichnet.

