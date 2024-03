enomyc

enomyc findet Investor für Personalvermittler Aditus

Hamburg (ots)

enomyc hat die Investorensuche für den in finanzielle Schieflage geratenen Personaldienstleister Aditus in Rekordtempo abgeschlossen. Das Unternehmen aus Kleve wird unmittelbar nach Eröffnung des gerichtlichen Sanierungsverfahrens am 1. April einschließlich aller Arbeitsverhältnisse und zahlreicher Standorte durch den Investor Tempton übernommen. Damit hat das inhabergeführte Unternehmen nur einen Monat nach der Antragstellung schon wieder eine Zukunftsperspektive.

"Trotz der angespannten Marktlage in der Personaldienstleistung ist es uns in kürzester Zeit gelungen, im Rahmen eines strukturierten Investorenprozesses einen Käufer für Aditus zu finden", so Robert Neufeld, Head of M&A bei enomyc. Aditus wird nach dem Asset Deal in Tempton aufgehen, alle Mitarbeitenden werden künftig unter der neuen Marke Tempton tätig sein. Die Zustimmung des vorläufigen Gläubigerausschusses für den Deal liegt ebenfalls bereits vor.

Beim Investor Tempton handelt es sich um einen der führenden Personaldienstleister in Deutschland. Mehr als 10.000 Unternehmen werden durch die bundesweit über 200 Standorte mit passenden Mitarbeitern aus annähernd allen Branchen unterstützt. Die jahrzehntelange Expertise von Tempton ermöglicht den Aditus-Mitarbeitern und Kunden einen sicheren Übergang und eine langfristige Lösung. "Wir sind froh, dass wir mit der Aditus Personaldienstleistungen GmbH ein solides und im Kern gesundes Unternehmen mit versierten Mitarbeitern für die Tempton-Welt gewinnen konnten. Daraus wird sich unserer Überzeugung nach eine gute weitere wirtschaftliche Perspektive für sämtliche Beteiligte ergeben", sagt Tempton-Geschäftsführer Oliver Hecker.

Auch die bisherige Geschäftsführung von Aditus Personaldienstleistungen ist erleichtert: "Die Lösung ist von allen unseren Mitarbeitern sehr positiv aufgenommen worden. Wir sind wirklich erleichtert, dass das Sanierungsteam hier so schnell einen Ausweg aus der Situation gefunden hat", erklärt Geschäftsführerin Karina van Dijk. Sie und ihr Mann werden auch nach der Übernahme durch Tempton weiter mit an Bord bleiben.

Ausgefallene Finanzierung erzwang Sanierung

Der Personaldienstleister aus Kleve ist bereits seit fast 25 Jahren in der Branche und Region aktiv. Das Unternehmen beschäftigte zu Beginn des Verfahrens rund 660 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bietet Leistungen in der Arbeitnehmerüberlassung, der Personalberatung sowie der Personalvermittlung an. Aditus war zuletzt trotz guter Ergebnisse in finanzielle Schieflage geraten, weil ein wichtiger Fremdkapitalgeber abgesprungen war. Trotz umgehend eingeleiteter Bemühungen der Geschäftsführung konnte diese Lücke außergerichtlich nicht geschlossen werden. Daher wurde pflichtgemäß ein Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Mit Beschluss vom 21.02.2024 war das Amtsgericht Kleve dem Antrag des Unternehmens nachgekommen und hatte für die Aditus Personaldienstleistungen GmbH ein gerichtliches Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung angeordnet.

Federführend in dem Insolvenzverfahren waren die beiden Rechtsanwälte Thomas Ellrich von der Kanzlei VOIGT SALUS sowie Dr. Franz Zilkens als Restrukturierungsbevollmächtigter (CRO). Beide Experten haben die eigenverwaltende Geschäftsführung bei allen insolvenzrechtlichen Fragen, der Steuerung des Verfahrens sowie der Sanierung des Unternehmens begleitet und unterstützt.

Gemeinsam mit ihren Rechtsanwaltskollegen Dr. Christian Holzmann und Dr. Dominic Poster überwacht die vom Amtsgericht Kleve bestellte (vorläufige) Sachwalterin, Rechtsanwältin Natascha Habura vom Düsseldorfer Büro der Kanzlei Brinkmann & Partner, die eigenverwaltende Geschäftsführung im Interesse der Gläubiger. Auch sie freut sich über die schnelle Wendung in dem Verfahren. "Praktisch am selben Tag, an dem das Angebot des Investors vorlag, hat es der vorläufige Gläubigerausschuss bereits bestätigt. Das ist nicht alltäglich."

