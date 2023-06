opta data Zukunfts-Stiftung gGmbH

Zeitenwende für den Kopf: Aus der Zukunft lernen

Zukunftsforscher Druyen veröffentlicht Leitfaden für konkrete Veränderung

Essen (ots)

Glaubt man dem Zukunftsforscher und Soziologen Thomas Druyen, ist beim Wort "Zeitenwende" längst nicht mehr nur an den Ukrainekrieg und seine Folgen zu denken. Für Druyen, Direktor des IZZ-Institutes für Zukunftspsychologie und Zukunftsmanagement an der Sigmund Freud PrivatUniversität in Wien und Präsident der opta data Zukunfts-Stiftung in Essen, erleben wir gerade die größte Veränderung in der Menschheitsgeschichte. Diese Zeitenwende stellt Menschen vor gewaltige Herausforderungen, die nur mit einer erneuerten Denk- und Verhaltensweise - dem Mindset 2.0 - zu meistern sind. Wie man das Mindset zukunftsfähig macht und somit auch die psychische und physische Gesundheit verbessert, zeigen er und seine Co-Autorin Valeska Mangel in ihrem neuen Buch "Aus der Zukunft lernen: Der Leitfaden für konkrete Veränderung".

Künstliche Intelligenz, Ressourcenknappheit, Fachkräftemangel, Klimawandel oder tiefgreifende Veränderungen in der Arbeitswelt: alles Entwicklungen, die Unsicherheit, Orientierungs- und Hilflosigkeit verursachen. Dieser Wandel, allen voran der demografische und ökologische, ist teilweise schon seit Jahrzehnten bekannt. Druyen konstatiert jedoch gefährliche Entscheidungsschwäche und latente Rückwärtsgewandtheit: "Wir vertrauen lieber auf einen gut klingenden Plan oder eine angstreduzierende Ankündigung, die scheitert, als auf eine neuartige Lösung, die Erfolg haben könnte." In Zeiten radikaler Veränderung ist dieses Mindset nicht mehr konkurrenzfähig.

Wie aber lässt sich ein neues Mindset entwickeln, um die Zukunft schon jetzt proaktiv zu gestalten? Auf Grundlage der von ihm etablierten Disziplin der Zukunftspsychologie versorgt Druyen die Leserinnen und Leser nicht nur mit reichlich Hintergrundwissen, sondern ebenso mit praktischen Handreichungen. Hierzu zählen die von Co-Autorin Valeska Mangel vorgestellten "Prethinking the Futures" Work- und Mindshops, die von Organisationen und Unternehmen selbstständig durchgeführt werden können. Für Druyen ist klar: "Die Aufmerksamkeit und der Aufwand, den wir betreiben, um unser Gehirn auf die neue Zeit einzustellen, werden zum Gradmesser unserer zukünftigen Entwicklung."

Druyen, Thomas/Valeska Mangel 2023: Aus der Zukunft lernen: Der Leitfaden für konkrete Veränderung. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft. 247 Seiten, 24,95 EUR.

