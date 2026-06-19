UmweltBank AG

UmweltBank veröffentlicht Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht sowie Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 und Prognose 2026

Nürnberg (ots)

Die UmweltBank AG hat heute ihren Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht sowie den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Mit der zeitgleichen Veröffentlichung liegen die testierten Finanzzahlen sowohl auf Ebene der Aktiengesellschaft als auch auf Konzernebene vollständig vor. Auf Ebene der AG konnte ein Ergebnis vor Steuern von rund 6,4 Mio. Euro erreicht werden, der Jahresüberschuss kletterte auf 14,3 Mio. Euro. Das Konzernergebnis vor Steuern betrug 2025 rund 3,2 Mio. Euro, der Konzernjahresüberschuss lag bei rund 12,3 Mio. Euro.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 30. Juli 2026 die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung mit 5 Cent je Aktie vor.

Für das Jahr 2026 rechnet der Vorstand mit einer weiteren Steigerung des operativen Ergebnisses. Entsprechend wird auf Ebene der AG ein Ergebnis vor Steuern zwischen 12,5 Mio. Euro und 17,5 Mio. Euro erwartet. Das Konzernergebnis vor Steuern wird zwischen 10,0 und 15,0 Mio. Euro prognostiziert.

Der vollständige Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht sowie der Konzernabschluss 2025 stehen ab sofort auf der Unternehmenswebsite zum Download bereit.

Über die UmweltBank AG

Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau. Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.

Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft gezogen werden.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Form einer Prognose. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich nicht auf vergangene Daten und Fakten beziehen, sondern auf Annahmen und Schätzungen basieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Vorstands der UmweltBank hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen wider.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken und Ungewissheiten. Diese sind daher mit großer Vorsicht zu betrachten. Eine Vielzahl von Faktoren, wie insbesondere Markt- und Zinsentwicklungen, kann dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse deutlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen und Szenarien enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die die Umsetzung der Ziele der UmweltBank beeinträchtigen können, gehören auch die allgemeine wirtschaftliche Lage, die Wettbewerbssituation in den Geschäftsfeldern, in denen die UmweltBank tätig ist, die Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Änderung von bankregulatorischen Vorgaben. Die Einschätzung solcher Faktoren ist mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, zumal diese Faktoren außerhalb der Kontrolle der UmweltBank liegen.

Sollten diese oder andere Risiken oder Ungewissheiten sich verwirklichen oder sich die den in der Pressemitteilung getroffenen Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als nicht korrekt herausstellen, so können die tatsächlichen Entwicklungen, Ergebnisse oder Leistungsdaten wesentlich von denjenigen abweichen, die in dieser Pressemitteilung dargestellt oder impliziert werden. Es kann keine Garantie geben, dass die in der Pressemitteilung enthaltenen Prognosen zutreffend sind und dort aufgeführte Erwartungen auch tatsächlich eintreten.

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