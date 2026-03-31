UmweltBank AG

Banking im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens: Klimastrategie belegt Vorreiterrolle der UmweltBank

Nürnberg (ots)

Die UmweltBank AG hat ihre Klimastrategie veröffentlicht und belegt damit, dass ihre Geschäftstätigkeit bereits heute im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen ist. Wissenschaftlich nachgewiesen wird dies durch eine externe Validierung der Science Based Targets Initiative (SBTi). Die UmweltBank nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein: Ihr Kreditportfolio muss nicht erst an den Pariser Klimazielen ausgerichtet werden, sondern ist bereits heute 1,5-Grad-konform.

"Die UmweltBank ist weltweit das erste und bislang einzige Finanzinstitut, dem es gelungen ist, sogenannte Maintenance Targets von der SBTi validieren zu lassen. Diese Ziele sind besonders anspruchsvoll, da sie nur von Unternehmen definiert werden können, deren Geschäftsmodell bereits heute mit dem 1,5-Grad-Ziel im Einklang steht. Damit unterstreichen wir unsere Vorreiterrolle im nachhaltigen Banking", erklärt Goran Basic, Mitglied des Vorstands der UmweltBank.

Mit ihrer Klimastrategie setzt sich die UmweltBank ambitionierte kurzfristige Klimaziele bis 2030 - sogenannte Near-Term-targets. Diese beschreiben, in welchem Umfang ein Unternehmen seine Emissionen senken muss, um auf einen 1,5-Grad-Kurs zu gelangen. Für die wissenschaftliche Validierung ihrer Ziele arbeitet die UmweltBank mit der Science Based Targets initiative zusammen. Die unabhängige Organisation überprüft, ob Klimaziele zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad beitragen und ob Unternehmen einen glaubwürdigen Reduktionspfad verfolgen. Die Analyse von SBTi belegt, dass das Geschäftsmodell der UmweltBank bereits heute unter dem Emissionsniveau liegt, das für die 1,5-Grad-Kompatibilität erforderlich ist.

Weitere Informationen:

Klimastrategie der UmweltBank

Datenbank der Science Based Targets Initiative

Über die UmweltBank AG

Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau. Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.

Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft gezogen werden.

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