Juice Plus+ launcht limited Edition: Juice Plus+ Complete Tropische Früchte bringt Sonne in den Ernährungsplan

Das globale Gesundheits- und Wellness-Unternehmen Juice Plus+ erweitert sein Sortiment der Complete by Juice Plus+ Serie um eine neue Geschmacksrichtung. Mit der limitierten Auflage "Tropische Früchte" erscheint ein spezifisch für die Sommerzeit abgestimmter Shake, das als Mahlzeitenersatz konzipiert ist.

Der klassische Sommer-Shake richtet sich dabei mit einem exotischen Geschmackserlebnis aus Ananas, cremiger Kokosnuss und einem Hauch von Mango und Orange an alle die beim Genuss der neuen Geschmacksrichtung an das Gefühl von Entspannung an einem sonnigen Tag am Strand erinnert werden möchten. Dabei bietet die limitierte Geschmacksrichtung die gleichen Vorteile und Nährwerte wie die bisherigen Juice Plus+ Complete Vanilla und Chocolate Shakes.

Die Shakes dienen als nahrhafter, praktischer Ersatz für bis zu zwei Mahlzeiten am Tag. Im Rahmen der empfohlenen Zubereitung liefern die Shakes der Complete by Juice Plus+ Reihe einen optimalen Nährstoffgehalt bei einem begrenzten Kaloriengehalt von 209 Kilokalorien. Als köstliche, cremige Frühstücksvariante oder als Abendessen für unterwegs sind die Shakes einfach zuzubereiten und ideal für jede Gelegenheit. Außerdem können die Pulver für jegliche Anwendungszwecke von Overnight Oats bis hin zu Backwaren genutzt werden.

Alle Geschmacksrichtungen des Sortiments enthalten natürliche Zutaten, pflanzliches Eiweiß sowie zusätzliche Nährstoffe. In Situationen, in denen nur wenig Zeit für eine Mahlzeit bleibt, sind die Shakes von Juice Plus+ eine optimale Möglichkeit, um sich schnell und gesund zu ernähren. Wie die bisherigen Geschmacksrichtungen der Complete by Juice Plus+ Reihe ist auch die neue Geschmacksrichtung Tropische Früchte glutenfrei, für eine vegane Ernährung* geeignet und aus GVO-freien Zutaten hergestellt.

Juice Plus+ Complete Tropische Früchte ist ab sofort, sowohl in einer Packung mit 30-Portionen als auch in einer Packung mit 60-Portionen, für nur 2,70 EUR pro Portion unter www.juiceplus.com/de/de erhältlich.

* Die Verwendung von pflanzlichen Milchalternativen ergibt einen veganen Shake, verändert jedoch auch den Nährwert, sodass der Shake möglicherweise nicht als vollständiger Mahlzeitersatz dienen kann.

