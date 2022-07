meinBafög

MeinBafög: Kölner Start Up von Stiftung Finanztest zum besten privaten Antragsassistenten für BAföG bestimmt

Neuer BAföG-Satz: ab sofort bis zu 931 Euro monatlich!

Köln (ots)

Das Kölner Start Up meinBafög ( www.meinbafoeg.de) ist zum besten privaten Antragsassistenten für BAföG bestimmt worden. Das geht aus einem Check der Stiftung Finanztest hervor, bei dem die drei größten Anbieter in dem Bereich verglichen wurden.

Getestete wurden Transparenz der Antragstellung, Transparenz der Website, Handhabung und Verständlichkeit, nutzerfreundliche Navigation, Funktionsumfang, sowie Kosten.

Noch immer ist der BAföG-Antrag einer der Angstgegner jedes Studienanfängers. Unverständliche Formulare, zeitaufwändige Antragsbürokratie und endlose Genehmigungsverfahren sind alltäglich.

Über die Plattform www.meinbafoeg.de ist es Studierenden möglich, Anträge digital auszufüllen und einzureichen, sowie im Vorfeld zu ermitteln, ob und in welcher Höhe sie kreditförderungsberechtigt sind.

"Wir wollen niemandem einen teuren Studienkredit andrehen. Natürlich gibt es in dem Bereich unglaublich hohe Kredite - was viele dabei aber vergessen ist, dass die irgendwann zurückbezahlt werden müssen", so Pascal Heinrichs, einer der meinBafög-Gründer. "Unser Ziel ist es, so vielen Studierenden wie möglich zu BAföG zu verhelfen - da die Hälfte der Kosten der Staat übernimmt, ist es immer noch die beste Studienfinanzierung."

Nur 1% der regulär eingereichten Anträge kann vom jeweiligen Amt sofort bearbeitet werden. 99% sind fehlerhaft oder unvollständig. Mit der digitale Antragstellung ist es garantiert, dass alle benötigten Dokumente gleich beim ersten Mal auch wirklich hochgeladen sind, was den Antragsprozess um ein Vielfaches vereinfacht und verkürzt.

Innerhalb kürzester Zeit steigt die Nachfrage für meinBafög daher auch rasant. Das Portal hat aktuell eine Nutzerbasis von rund 360.000 Studierenden. Auch die KfW, Bereitsteller des beliebtesten Studienkredits, hat reagiert und meinBafög zum offiziellen Partner ernannt.

"Am Meisten freut mich, dass wir uns als gebootstrapptes Start Up gegen Marktbegleiter durchgesetzt haben, die Millionen Investments erhalten haben", so Heinrichs weiter.

Original-Content von: meinBafög, übermittelt durch news aktuell