WEKA führt neue Funktionen und Verbesserungen in der Software-Veröffentlichung 4.2 ein

Die neue Veröffentlichung bietet verbessertes Betriebsmanagement, Datenreduzierung und Cloud-Leistung für Workloads der nächsten Generation wie beispielsweise Generative KI

WekaIO ( WEKA), der Anbieter von Datenplattformen für leistungsintensive Workloads, gab heute die Veröffentlichung 4.2 der WEKA® Datenplattform bekannt. Die neue Veröffentlichung bietet dem Unternehmen eine Vielzahl von erweiterten Funktionen sowie neue Möglichkeiten, die entwickelt wurden, um die Erschwinglichkeit und Leistung von Technologien der nächsten Generation für WEKA-Kunden zu erhöhen. Dazu gehören erweiterte Datenreduzierung und eine neue Plug-in für Containerspeicherschnittstelle (CSI) für zustandsabhängige containerisierte Workloads, die Kunden dabei helfen können, ihre Speicher- und Betriebskosten drastisch zu senken. WEKA 4.2 bietet außerdem bedeutende Leistungsverbesserungen in der Cloud und bietet den unbegrenzten Umfang und den Anwendungsdatenschutz, der benötigt wird, um Tausende von Containern für Cloud-native Künstliche Intelligenz (KI) und Maschinelles Lernen (ML) zu unterstützen.

Die Veröffentlichung baut auf der vierten Generation der Software-definierten hybriden Cloud-Datenplattform von WEKA auf. WEKA 4 wurde im Juni 2022 im Rahmen des Programms eingeführt und läuft nahtlos in Umgebungen auf Warenservern vor Ort, nativ in einer oder mehreren großen öffentlichen Clouds — darunter AWS, Azure, Google, Cloud und Oracle Cloud — oder in hybriden Konfigurationen. Es verwandelt stagnierende Datensilos in dynamische Datenpipelines, die Technologien der nächsten Generation und leistungsintensive Arbeitslasten wie Generative KI, Maschinen zur Verarbeitung natürlicher Sprache, KI/ML-Modellschulung, Hochleistungsdatenanalyse, genomische Sequenzierung und vieles mehr schneller, effizienter und nachhaltiger unterstützen können.

Mit seiner Software-Veröffentlichung 4.2 erfüllt WEKA weiterhin seine Mission, kompromisslose Vorteile für Geschwindigkeit, Einfachheit, Skalierung und Nachhaltigkeit für Unternehmen zu bieten, die sich mit einem schnellen strukturierten und unstrukturierten Datenwachstum, großflächigen Datenanalysen, der Verwaltung leistungsintensiver Arbeitslasten und der Kontrolle von Datenmanagementkosten auseinandersetzen. Die Veröffentlichung bietet zahlreiche Funktionen und Vorteile, darunter:

Verbesserte Datenreduzierung: Die fortschrittliche differenzielle Komprimierung von Blöcken in Kombination mit clusterweiter Datendeduplizierung ermöglicht eine Datenreduzierung im großen Maßstab mit geschätzten Kosteneinsparungen von bis zum 6-fachen für KI/ML-Schulungsmodelle, dem 3- bis 8-fachen für explorative Datenanalysen und dem bis zu 2-fachen für bioinformatische oder groß angelegte Medien- und Unterhaltungs-Workloads wie visuelle Effekte (VFX).

Der schnellste Dateispeicher in Microsoft Azure bietet eine 6-fache Leistungssteigerung gegenüber marktüblichen Alternativen bei besserer Wirtschaftlichkeit. WEKA 4.2 unterstützt ebenfalls Azure VM Scale Sets, so dass Kunden ihren Speicher automatisch nach oben und unten skalieren können, um die Kosten zu kontrollieren, wenn die Arbeitslast steigt oder sinkt. Erweiterte Unterstützung von Kubernetes: Ein neues CSI-Plugin fügt PVC-Snapshots (Persistent Volume Claim) und PVC-Clone-Funktionen hinzu, um eine bessere Datenverwaltung im großen Maßstab für umfangreiche Container-Implementierungen zu ermöglichen, insbesondere für transaktionale Workloads der nächsten Generation wie verteilte NoSQL-Datenbanken, Ereignisse, Nachrichtenverarbeitungsanwendungen und die Verarbeitung großer Sprachmodelle für generative KI-Engines.

Die neue Funktion macht Daten aus mehreren WEKA-Clustern für einen einzigen Client zugänglich, wodurch die Notwendigkeit eines komplexen Client-Managements oder von Datenkopien in Daten-Pipeline-Workflows entfällt und die Effizienz von Datenoperationen drastisch verbessert wird. Bessere Beobachtbarkeit: Die WEKA Home Cloud-Überwachungsplattform bietet jetzt eine bessere Beobachtbarkeit für groß angelegte Einsätze, einschließlich verbesserter Filterung, anonymisiertem Upload von Analyse- und Nutzungsdaten und Software-Upgrade-Verlauf.

,,Die jüngste Explosion datenintensiver Workloads wie Generative KI und containerisierte, zustandsabhängige Cloud-Anwendungen führt zu einem enormen Anstieg der Komplexität und Kosten der Dateninfrastruktur," so Nilesh Patel, Chief Product Officer bei WEKA. ,,Die neuesten Verbesserungen in WEKA 4.2 sind so konzipiert, dass unsere Kunden eine einfache Schaltfläche für die Verwaltung von KI und anderen Workloads der nächsten Generation erhalten. Für jedes Unternehmen, das handelsbezogene Anwendungen, leistungsintensive Workloads oder eine moderne containerisierte Infrastruktur verwaltet, kann WEKA eine hocheffiziente, kostengünstige und einfach zu implementierende Lösung bieten, die eine schnellere Markteinführungszeit, Einblicke und verbesserte Produktionskapazitäten unterstützt."

Die neuen Funktionen und Möglichkeiten der WEKA 4.2 Plattform werden im Laufe dieses Monats allgemein verfügbar sein. Weitere Einzelheiten finden Sie auf https://www.weka.io/data-platform/whats-new/ und https://www.weka.io/blog/distributed-file-systems/whats-new-in-weka-4-2/.

Informationen zu WEKA

WEKA führt zu einem Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie Daten gespeichert, verwaltet und verarbeitet werden. Wir helfen Unternehmen, ihre traditionellen, stagnierenden Datensilos in dynamische Datenpipelines zu verwandeln, die nahtlos und nachhaltig Workloads der nächsten Generation wie KI, ML und HPC unterstützen. Die WEKA® Datenplattform ist eine softwaredefinierte Lösung, die speziell für die Hybrid-Cloud im KI-Zeitalter entwickelt wurde. Die fortschrittliche Cloud-native Architektur ist für die Lösung komplexer Datenherausforderungen optimiert und bietet 10-100-fache Leistungsverbesserungen für Workloads der nächsten Generation, die vor Ort, in der Cloud, am Edge oder in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen ausgeführt werden. WEKA verhilft führenden globalen Unternehmen - darunter acht der Fortune 50 - zu bahnbrechenden Ergebnissen in Forschung und Entwicklung und beschleunigt die Geschäftsergebnisse. Das Unternehmen ist in über 20 Ländern tätig und wird von Dutzenden von erstklassigen Investoren unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.weka.io oder kontaktieren Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

