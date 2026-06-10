Principe Consulting GmbH

Vom Verkäufer zum Unternehmer: Alessandro Principe von der Principe Consulting GmbH verrät, wie ein starkes Vertriebsteam echte Freiheit schafft

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Erkrath (ots)

Volle Kalender, zahlreiche Kundengespräche und ständig neue Vertriebsaufgaben – für viele Agenturinhaber und Dienstleister gehört das zum Alltag. Während das Unternehmen wächst, steigt oft auch die persönliche Belastung des Geschäftsführers. Denn ohne seine direkte Beteiligung kommen Abschlüsse ins Stocken und Umsätze werden unberechenbar. Doch wie gelingt der Schritt vom besten Verkäufer im eigenen Unternehmen zum echten Unternehmer mit planbaren Ergebnissen?

Das Geschäft läuft, die Nachfrage ist vorhanden und das Angebot überzeugt die Kunden. Auf den ersten Blick scheint also alles in bester Ordnung. Dennoch befinden sich viele Agenturinhaber und Dienstleister in einer Situation, die langfristig zum Problem wird: Sie selbst sind nach wie vor der wichtigste Verkäufer ihres Unternehmens. Sobald wichtige Verkaufsgespräche anstehen, Interessenten nachgefasst werden müssen oder ein Abschluss ins Wanken gerät, landet die Verantwortung wieder auf dem Schreibtisch des Geschäftsführers. Die Folge: Wachstum entsteht nicht durch funktionierende Strukturen, sondern durch immer mehr persönlichen Einsatz. Das kostet Zeit und Energie und verhindert echte unternehmerische Freiheit. Gleichzeitig bleiben zahlreiche Umsatzpotenziale ungenutzt, weil Vertriebsteams häufig nicht die notwendige Führung, Ausbildung und Unterstützung erhalten. „Wer dauerhaft der wichtigste Verkäufer seines Unternehmens bleibt, tauscht unternehmerische Freiheit gegen operative Abhängigkeit ein. Spätestens dann wird Wachstum zur Belastung statt zur Chance“, erklärt Alessandro Principe von der Principe Consulting GmbH.

„Der effektivste Weg heraus aus dieser Abhängigkeit führt über ein Vertriebsteam, das eigenständig Ergebnisse liefert und nicht ständig auf den Geschäftsführer angewiesen ist“, betont Alessandro Principe. Der Vertriebsexperte verfügt über mehr als 19 Jahre Erfahrung im Aufbau und in der Führung von Vertriebsteams für hochpreisige Angebote. Mit der Principe Consulting GmbH unterstützt er Agenturen und Dienstleister dabei, leistungsfähige Vertriebsteams aufzubauen und den Geschäftsführer schrittweise aus dem operativen Vertrieb herauszulösen. Dabei geht es nicht nur um bessere Abschlussquoten, sondern auch darum, Umsatz, Kundenbindung und Teamleistung nachhaltig zu steigern. Als externe Vertriebsleitung begleitet die Principe Consulting GmbH Unternehmen bei der Professionalisierung ihrer Vertriebsstrukturen – von der Schulung der Mitarbeiter über die Analyse von Verkaufsgesprächen bis hin zur Einführung klarer Prozesse und messbarer Kennzahlen. Zahlreiche erfolgreiche Kundenprojekte, namhafte Unternehmer wie Hendrik Kuhlmann, Immo Tommy und Nelson Cremers sowie über 150 positive Google-Bewertungen unterstreichen die Wirksamkeit dieses Ansatzes.

Warum gute Angebote trotzdem Umsatz verlieren

Viele Agenturen und Dienstleister verfügen über hervorragende Leistungen, schöpfen ihr Umsatzpotenzial aber dennoch nicht vollständig aus. Der Grund liegt häufig nicht im Angebot selbst, sondern in einem Vertrieb, der ohne klare Führung arbeitet. Verantwortlichkeiten bleiben unklar, Nachfassprozesse werden nicht konsequent umgesetzt und die Leistung einzelner Mitarbeiter wird kaum gemessen. Der Geschäftsführer wird dadurch automatisch zum zentralen Kontrollpunkt für den gesamten Vertrieb.

Gerade bei hochpreisigen Dienstleistungen fällt das besonders ins Gewicht. Jeder verlorene Interessent bedeutet spürbaren Umsatzverlust. Gleichzeitig investieren viele Unternehmen erhebliche Budgets in Marketing und Leadgewinnung, ohne die gewonnenen Kontakte anschließend systematisch bis zum Abschluss zu begleiten. Dadurch verpufft ein Teil der Marketingmaßnahmen wirkungslos. Wettbewerber mit professionell geführten Vertriebsteams können in solchen Situationen Marktanteile gewinnen – selbst dann, wenn ihr Angebot fachlich nicht überlegen ist. „Viele Unternehmer suchen die Ursache für stagnierendes Wachstum an der falschen Stelle. Häufig liegt das Problem nicht in der Nachfrage, sondern in fehlenden Vertriebsstrukturen“, erklärt Alessandro Principe.

So entsteht ein Vertriebssystem, das ohne den Geschäftsführer funktioniert

Der Aufbau eines leistungsfähigen Vertriebsteams beginnt mit klaren Strukturen: Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Ziele müssen eindeutig definiert sein. Vertriebler benötigen eine systematische Einarbeitung, die weit über Produktwissen hinausgeht. Sie müssen Zielkunden verstehen, typische Einwände sicher behandeln und die einzelnen Phasen eines Verkaufsprozesses beherrschen.

Ebenso wichtig sind regelmäßige Schulungen und die kontinuierliche Analyse von Verkaufsgesprächen. Erst wenn Gesprächsführung, Bedarfsermittlung, Einwandbehandlung, Körpersprache und Abschlussverhalten regelmäßig ausgewertet werden, lassen sich Leistungen dauerhaft verbessern. Ergänzend schaffen Kennzahlen, die zeigen, wie viele Gespräche geführt werden, wie viele Interessenten qualifiziert sind, wie viele Abschlüsse entstehen und an welcher Stelle Umsatz verloren geht, die nötige Transparenz.

Fehlt intern die notwendige Führungskompetenz, kann eine externe Vertriebsleitung den entscheidenden Unterschied machen. Die Principe Consulting GmbH übernimmt genau diese Rolle für zahlreiche Unternehmen und unterstützt Vertriebsteams dabei, ihre Leistung messbar zu steigern. Gleichzeitig werden Geschäftsführer entlastet, weil sie nicht länger jedes Gespräch kontrollieren oder selbst retten müssen. „Viele Unternehmen suchen nach dem perfekten Vertriebler. Entscheidend ist jedoch meist nicht die einzelne Person, sondern das System, in dem sie arbeitet“, betont Alessandro Principe.

Wenn der Vertrieb zur Führungsaufgabe wird

Der Aufbau eines leistungsfähigen Vertriebsteams verändert nicht nur die Ergebnisse im Vertrieb, sondern auch die Rolle des Geschäftsführers. Statt selbst Verkaufsgespräche zu führen, Abschlüsse zu retten oder jeden Interessenten persönlich zu begleiten, kann er Verantwortung schrittweise an sein Team übertragen. Dadurch entsteht Freiraum für strategische Aufgaben, Mitarbeiterentwicklung und den weiteren Unternehmensaufbau.

Gleichzeitig gewinnen Unternehmen an Planbarkeit. Umsätze hängen nicht länger von der Verfügbarkeit einer einzelnen Person ab, sondern entstehen durch klare Prozesse, definierte Verantwortlichkeiten und ein Team, das eigenständig arbeitet. Das macht den Vertrieb skalierbarer und das Unternehmen insgesamt widerstandsfähiger.

„Ein Geschäftsführer wird erst dann vom Verkäufer zum Unternehmer, wenn der Vertrieb als eigenständiger Leistungsbereich funktioniert“, bringt es Alessandro Principe auf den Punkt. Genau darin liegt für viele Agenturinhaber und Dienstleister der entscheidende Hebel für nachhaltiges Wachstum. Denn erst wenn Vertriebserfolge wiederholbar werden und nicht mehr vom Gründer allein abhängen, entstehen planbare Umsätze, unternehmerische Freiheit und die Möglichkeit, das Unternehmen langfristig strategisch weiterzuentwickeln.

Sie möchten Ihren Vertrieb unabhängiger vom Geschäftsführer aufstellen und ein Vertriebssystem schaffen, das auch ohne Ihre ständige Beteiligung funktioniert? Dann vereinbaren Sie jetzt ein unverbindliches Gespräch mit Alessandro Principe von der Principe Consulting GmbH.

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