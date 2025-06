DoktorABC

DoktorABC rockt die Mary Jane 2025 in Berlin

Berlin (ots/PRNewswire)

Wird Berlin zum Zentrum der Cannabiswelt – und DoktorABC ist live dabei. Als Deutschlands modernste Plattform für digitale Gesundheitsversorgung zeigt das Unternehmen auf der Mary Jane Berlin, wie medizinisches Cannabis heute schnell, sicher und zuverlässig zugänglich gemacht wird.

Schneller Zugang zur Therapie – ohne Umwege

DoktorABC beseitigt die klassischen Hürden der Cannabisversorgung: kein Apothekenroulette, keine Wartezeiten und keine Intransparenz. Dank direkter Anbindung an über 500 Apotheken liefert die Plattform Echtzeitdaten zu Beständen und Sorten. Patient:innen erhalten ihr Rezept digital nach einer ärztlichen Online-Konsultation – diskret, gesetzeskonform und medizinisch betreut. Dazu erfolgt die Lieferung in vielen Regionen noch am selben Tag, in ausgewählten Gebieten sogar in nur 60 Minuten.

Premium-Service für Cannabis-Patient:innen

Mit dem Premium-Angebot bietet DoktorABC eine besonders komfortable Versorgung. Sie umfasst persönliche ärztliche Beratung, Auswahl aus bis zu drei Sorten, kostenloser Cannabis-Patientenausweis, Rezeptausstellung, Express- oder DHL-Lieferung sowie einfache Folgerezepte – alles inklusive.

Und das Beste: Wenn kein Rezept ausgestellt wird, entstehen keine Kosten.

Weit mehr als nur Cannabis

Neben der Cannabis-Therapie deckt DoktorABC über 40 medizinische Bereiche ab – darunter Schlafstörungen, Erektionsprobleme, Gewichtsmanagement, Allergien, Asthma und mehr. Mehr als 1 Million behandelte Patient:innen vertrauen bereits auf die Plattform. Über 2.500 verschreibungspflichtige Medikamente sind sofort verfügbar – mit ärztlicher Begleitung und sicherer Zustellung.

Festival-Specials und Live-Erlebnisse

Auf der Mary Jane 2025 bietet DoktorABC dieses exklusive Festivalangebot:

Blüten ab 3 € pro Gramm (inklusive kostenlosem Rezept, gesetzeskonform)

Dazu erleben Besucher:innen vor Ort den gesamten Versorgungsprozess in Echtzeit:

Ärztliche Beratung

Live-Demos der digitalen Plattform

Informationen zu Therapien & rechtlichen Rahmenbedingungen

Gewinnspiele und exklusive Giveaways

„Mehr als Telemedizin – wir sind eine Bewegung!"

„Unsere Vision ist eine Versorgung, die digital, schnell und für alle zugänglich ist – ohne Abstriche bei Sicherheit und medizinischer Qualität", so David Barnan, CMO von DoktorABC.

Fazit: Wer die Zukunft der Cannabis-Therapie live erleben will, kommt an DoktorABC auf der Mary Jane 2025 nicht vorbei.

Mehr Informationen: www.doktorabc.com/de

