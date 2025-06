Mary Jane Berlin GmbH

Legalisierung macht Deutschland zum Highlight: Mary Jane erstmals größte Cannabis-Messe der Welt

500 Aussteller und 60.000 Besucher in Berlin erwartet – Boom bei medizinischem Cannabis

Rund ein Jahr nach der Teillegalisierung durch die Ampel-Regierung ist Deutschland zum wichtigsten Treffpunkt der internationalen Cannabis-Szene gewachsen. Mit 60.000 erwarteten Besuchern, über 500 Ausstellern und einem noch größeren Festivalgelände ist die Mary Jane Berlin vom 19. bis 22. Juni 2025 erstmals seit ihrer Gründung 2016 die größte Cannabis-Messe der Welt! Auf dem mehr als 70.000 Quadratmeter großen Areal zeigen Branchengrößen wie der ehemalige Box-Weltmeister Mike Tyson die neuesten Produkte, auf dem Festivalplatz spielen Top-Acts wie Samy Deluxe und auf der Fach-Konferenz diskutieren Experten über Eigenanbau, die boomende Nachfrage nach medizinischem Cannabis und den wachsenden Telemedizin-Markt.

„Wir haben als kleiner Szenetreff angefangen, jetzt sind wir die größte Cannabis-Messe der Welt. Wenn es um das Thema Hanf geht, haben in der Vergangenheit alle zuerst in die USA geschaut. Mittlerweile ist Deutschland der internationale Hotspot und die Mary Jane das Highlight für die Branche“, sagt Nhung Nguyen, Veranstalterin und Mitbegründerin der Messe. Im Vorfeld wurden in Rekordzeit 40.000 Tickets abgesetzt. Für den erstmals angesetzten B2B-Tag am 19.06. haben sich 5.000 Branchenvertreter aus 50 Ländern angemeldet. 90 hochkarätige Speaker aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik nehmen an der Fachtagung teil, die in Kooperation mit dem Branchenverband Cannabiswirtschaft e.V. (BvCW) ausgerichtet wird. „Wir wollen alle Facetten und die vielen positiven Eigenschaften von Cannabis abbilden. Und zeigen, warum die Legalisierung der einzig richtige Weg ist“, sagt Nhung Nguyen.

Ein besonderer Fokus liegt in diesem Jahr auf medizinischem Cannabis. Durch die neue Gesetzeslage boomt der Markt wie nie zuvor. Unter den Messeausstellern finden sich zahlreiche Vertriebsfirmen für Medizinal-Cannabis, die ihre Sortimente und Serviceangebote präsentieren. Daneben spielt der Telemedizin-Sektor eine immer wichtigere Rolle. Mehr und mehr Menschen nutzen die Möglichkeit, Cannabis mit einem Rezept im Internet zu bestellen und über eine Apotheke zu beziehen. Lieferdienste bringen die Bestellung direkt zum Kunden. „Die Medizin hat erkannt, dass die Pflanze eine wichtige Rolle bei der Behandlung von Krankheiten und Schmerzlinderung spielen kann. Die anfänglichen Berührungsängste von Ärzten und Apotheken lösen sich immer mehr auf“, sagt Nhung Nguyen.

Neben dem Medizinal-Cannabis finden Besucher auch in diesem Jahr in der Messe Berlin die neuesten Branchentrends. Digitalisierte Balkon-Gewächshäuser für den Eigenanbau, Edibles vom Brownie bis zum Müsliriegel und eine vielfältige Auswahl an nicht berauschenden CBD-Produkten von Massage-Ölen bis zum Meditations-Tee. „Die Mary Jane bietet für jede und jeden das Passende. Wir haben das gesamte Messekonzept darauf abgestimmt, auch neues Publikum anzusprechen. Rauchen ist mit Rücksicht auf alle Gäste in den Hallen untersagt, es gibt verschiedene Chill-Areas, internationale Food-Trucks und Awareness-Teams. Jede und jeder soll sich wohlfühlen und Spaß haben“, sagt Nhung Nguyen. Das gilt auch für das Open-Air-Festival. Unter dem Motto „Cannabis first“ wird auf den Ausschank von Alkohol verzichtet, im Fokus soll auf dem erweiterten Party-Areal die Hanfpflanze stehen. Im Sommergarten ist Platz für rund 10.000 Gäste. An allen Tagen stehen Top-Acts auf den Bühnen, darunter Samy Deluxe, Hayiti oder Marvin Game. Besonderes High-Light: Ein Riesenrad für die Besucherinnen und Besucher.

„Ein Jahr nach der Legalisierung ist Deutschland der innovativste, dynamischte Cannabis-Markt. Auch wenn wir die weltgrößte Messe sind, wollen wir unseren besonderen Spirit für die Community erhalten“, sagt Nhung Nguyen. „Bundeskanzler Merz hat gefragt, was Bubatz ist. Die Mary Jane gibt die Antwort: Cannabis ist in der Gesellschaft angekommen und bringt die Menschen zusammen.“

Worum geht's? Hanf-Messe Mary Jane Berlin, www.maryjane-berlin.com

Wann geht's los? 19.06.2025 (B2B), 20.06.– 22.06.2025 (Publikum), Einlass ab 11 Uhr

Wo geht’s ab? Messe Berlin, Messedamm 22, 14055 Berlin

