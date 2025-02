Blokees

Präsentation mehrerer Produkte der IP-Serie von Blokees auf der Spielwarenmesse 2025 in Nürnberg

Shanghai (ots/PRNewswire)

Die Spielwarenmesse International Toy Fair, eine der drei wichtigsten Fachmessen für Spielwaren, fand vom 28. Januar bis 1. Februar 2025 offiziell in Nürnberg statt. Auf dieser sensationellen Veranstaltung stellte die chinesische Marke Blokees eine breite Palette von Spielzeugsets mit Bausteinfiguren aus, die auf weltbekannten IPs basieren, darunter Ultraman, Transformers, Hero Infinity, Naruto, Saint Seiya und Sesamstraße.

Mit seinem charakteristischen orangefarbenen Logo und seiner umfangreichen Produktmatrix stand Blokees im Mittelpunkt der Ausstellung. Die Transformer-Serie von Blokees bietet mehrere Kollektionen, die sich an verschiedene Altersgruppen richten. Außerdem wurden die Sesamstraßenfiguren, die in Singapur ihr Debüt feierten, diesmal auch in Nürnberg ausgestellt. Dieses Produkt bietet eine neue Art von Bausteinfigur, die die einzigartige Persönlichkeit jedes Charakters perfekt einfängt – mit passendem Zubehör und Gameplay, das den Fans ein neues Erlebnis bietet. Die Zusammenarbeit von Blokees mit der Sesamstraße erstreckt sich über 40 Länder weltweit.

Blokees hofft, dass sich die Fans weltweit an BFC (Blokees Figures Creator) beteiligen, um neue Entwicklungen zu fördern und die Nutzer zu ermutigen, ihre eigenen Ideen durch Sekundärkreationen auszudrücken. Neben der vielfältigen Produktmatrix war die BFC Works Display Zone ein weiteres Highlight. Die ausgestellten BFC-Arbeiten umfassen Elemente wie Alterung und Kampfschäden in die oben genannten IPs wie Hero Infinity, Ultraman und Transformers und schaffen so unverwechselbare neue Formen für diese Bausteinfiguren. Blokees beschleunigt seine globale Expansion und die BFC-Community wird zu einer internationalen Plattform, die Spieler über Ländergrenzen hinweg durch ihre Produkte und ihr Gameplay verbindet.

Mit über 50 weltweit lizenzierten geistigen Eigentumsrechten beweist Blokees seine Innovationsfähigkeit in globalen IP-Kooperationen und in der Produktentwicklung. Der Erfolg der Marke beruht auf der starken Unterstützung von Forschung und Entwicklung, mit der Blokees über 500 Patente zur Sicherung seiner einzigartigen Produktmatrix erhalten hat. Blokees verfolgt die Strategie „Universell ansprechend, stufenweise Preisgestaltung, globale Vermarktung" und expandiert sein Geschäft weltweit, mit Aufträgen aus den USA, Südostasien und Europa. Bis heute hat Blokees über eine Million Follower in den sozialen Medien in Übersee.

Blokees stellte seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und seine globalen Ambitionen auf der Spielwarenmesse International Toy Fair vor. Mit Blick auf die Zukunft wird Blokees die Entwicklung Chinas in der Bausteinfiguren-Spielzeugindustrie auf der globalen Bühne weiter fördern.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2608756/Blokees.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/prasentation-mehrerer-produkte-der-ip-serie-von-blokees-auf-der-spielwarenmesse-2025-in-nurnberg-302368892.html

Original-Content von: Blokees, übermittelt durch news aktuell