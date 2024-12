Blokees

Blokees' Figuren aus mehreren IPs begeistern Fans auf der 2024 Singapore Comic Con

Shanghai (ots/PRNewswire)

Während der zweitägigen 2024 Singapore Comic Con (7. bis 8. Dezember) stellte Blokees zum ersten Mal weltweit seine neue Sesamstraßen-Kollektion vor und präsentierte eine beeindruckende Auswahl an Figuren.

Die Blokees-Präsentation auf der SGCC umfasst eine beeindruckende Palette weltweit bekannter IPs, darunter Marvel's Infinity Saga, Marvel's Spidey and His Amazing Friends, TRANSFORMERS, Hatsune Miku, Saint Seiya, Ultraman, Naruto, Hero Infinity, Magic Blocks und Yeloli.

Darüber hinaus stellt Blokees eine Reihe globaler BFC-Werke (Blokees Figures Creator) aus, die das Besuchererlebnis mit einzigartigen kreativen Einblicken bereichern.

Der Blokees-Stand auf der SGCC ist ein Highlight der Veranstaltung, denn er zeigt innovative Designs, die die Fans in eine sorgfältig gefertigte Welt der Figuren eintauchen lassen.

Die Besucher können Szenen und Elemente aus verschiedenen klassischen IPs wie der Sesamstraße, Marvels Infinity Saga und Ultraman erleben und sich auf eine magische Reise durch ein multikulturelles Universum begeben.

Eine besondere Attraktion am Stand ist die Premiere der Blokees Figures-Sesame Street preCOOL Kollektion.

Eine der Hauptattraktionen sind die „Blokees Figures-Sesame Street preCOOL", die das 55-jährige Jubiläum der Sesamstraße feiern. Blokees hat vier neue Produkte mit ikonischen Charakteren auf den Markt gebracht: Elmo, Cookie Monster, Big Bird und Abby. Durch die Zusammenarbeit mit der Sesamstraße IP in 40 Ländern und Regionen werden die Verbraucher weltweit bald in den Genuss dieser einzigartigen Figuren kommen.

Ein weiterer Höhepunkt ist der Ausstellbereich für BFC-Werke auf der rechten Seite des Standes. Auf der diesjährigen SGCC zeigt Blokees nicht nur einheimische BFC-Werke, sondern stellt erstmals auch BFC-Werke aus Übersee aus.

Herr Wong (@izakku_ben) aus Singapur hat sich für die Nachbildung von Blokees TRANSFORMERS Optimus Prime aus der Classic Class-Reihe entschieden und dabei raffinierte Maltechniken und einen Verwitterungseffekt verwendet, der die Figur zum Leben erweckt.

Frau Sun (@Liang Gong) vom chinesischen Festland hat die Produkte der Hero Infinity-Serie von Blokees nachgebildet, wobei die drei Brüder Liu Bei, Guan Yu und Zhang Fei in Übersee zusammenkommen. Die kleinen Figuren der Blokees vermitteln und fördern die traditionelle chinesische Kultur in Übersee und glänzen auf der globalen Bühne durch die Plattform der SGCC.

Auch in Zukunft setzt Blokees auf Produktinnovationen, die Ausweitung der Zusammenarbeit mit weltbekannten IPs und die Weitergabe des Spaßes am Bauen an die ganze Welt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2575775/DSC06071.jpg

Original-Content von: Blokees, übermittelt durch news aktuell