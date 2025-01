DoktorABC startet Petition für den Erhalt der Legalisierung von medizinischem Cannabis

London (ots/PRNewswire) - DoktorABC, der Online-Arzt-, Rezept- und Apothekendienst mit einer Lieferzeit von bis zu 48 Stunden, gibt heute seine Expansion in die Schweiz bekannt. Dieser Schritt folgt dem beeindruckenden Erfolg in Deutschland und Frankreich und markiert den nächsten Meilenstein im Wachstumsprozess des Unternehmens. Die Plattform bietet personalisierte Behandlungen in über 30 Kategorien und mehr als 1000 ...

mehr