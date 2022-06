Eight Advisory

Eight Advisory erweitert internationales Management-Team mit neuem Partner in der Schweiz: Michael Horwat verstärkt Transaction Services Practice in Zürich

Zürich (ots)

Eight Advisory, die führende europäische Transaktions-, Restrukturierungs- und Transformationsberatung, setzt die internationale Expansion mit der Erweiterung des Management-Teams von Eight Advisory in der Schweiz fort.

Michael Horwat, 42, verstärkt als Partner das Transaction Services-Team von Eight Advisory in Zürich. Er verfügt über umfassende Expertise in der Beratung von Private-Equity-Fonds, Unternehmenskunden sowie der öffentlichen Hand und über eine Vielzahl von Sektoren.

In seiner bisherigen Laufbahn unterstützte Michael Horwat Kunden in einer Vielzahl von M&A-Szenarien und begleitete unter anderem Carve-out-Verkäufe globaler Unternehmen sowie Buy- und Sell-Side-Transaktionen im Mittelstand und Private Equity-Bereich. In den letzten beiden Jahren war er zudem als Berater für die öffentliche Hand im Zusammenhang mit staatlichen Beihilfen an systemrelevante Unternehmen in einem bestimmten Sektor tätig, welcher von der Covid-19-Pandemie überdurchschnittlich betroffen war.

Michael Horwat setzte seine Karriere nach beruflichen Stationen in Wien und London bei Big Four-Beratern in der Schweiz fort. Er ist österreichischer Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und darüber hinaus CFA Charterholder. Zudem hat er vor kurzem den Lehrgang "Schweizer Recht für ausländische Wirtschaftsprüfer" der Berufsorganisation EXPERTsuisse erfolgreich abgeschlossen.

Michael Horwat: "In den vergangenen mehr als 16 Jahren habe ich Kunden bei einer Vielzahl von Transaktionen in verschiedensten Industrien und Märkten beraten. Ich freue mich sehr auf die kommende Zusammenarbeit mit einem gleichgesinnten und erfahrenen Team. Wir teilen ein gemeinsames Ziel, nämlich einen echten Mehrwert in den M&A-Situationen unserer Kunden zu schaffen."

"Ich freue mich, Michael als Partner in unserem Zürcher Büro und als Teil unserer Wachstumsstory in der Schweiz und international willkommen zu heissen," sagt Patric Roth, Managing Partner von Eight Advisory Schweiz. "Michael passt nicht nur hervorragend zu unserer unternehmerischen und auf Beratung fokussierten Philosophie, welche uns klar im Markt abhebt, er verfügt auch über eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz und Reputation bei Kunden. Seine umfassende und multidisziplinäre Expertise wird auch den Entwicklungsmöglichkeiten unseres Teams zugutekommen."

Michael Wahl, Leiter von Eight Advisory für Deutschland und die Schweiz, fügt hinzu: "Seit dem Start von Eight Advisory Schweiz vor knapp zwei Jahren verzeichnen wir überdurchschnittliches Wachstum und grossen Erfolg bei unseren Kunden. Michael ist eine hervorragende Ergänzung, um dieses Wachstum weiter voranzutreiben und unsere Kunden sowohl national als auch international zu betreuen."

"Die Ernennung von Michael als Transaction Services Partner bei Eight Advisory Schweiz demonstriert unser Engagement und unsere Zuversicht in diesen wichtigen Markt und seine M&A-Community," so Eric Demuyt, Managing Director von Eight Advisory. "Unter anderem wird Michaels internationale Erfahrung einen spürbaren Unterschied für unsere Schweizer Kunden mit ihrer globalen Geschäftsausrichtung machen."

Über Eight Advisory

Eight Advisory berät Unternehmer, Geschäftsführer, Investoren und Banken bei Transaktionen, Restrukturierungen und Transformationen. Die Gruppe mit 600 Mitarbeitern, darunter 73 Partner, unterstützt Führungskräfte bei finanziellen und operativen Entscheidungsprozessen.

Eight Advisory ist eine europäische Gruppe mit Niederlassungen in Frankreich, Großbritannien, Belgien, den Niederlanden, Deutschland und der Schweiz. Als Gründungsmitglied von Eight International kann das Unternehmen auf ein globales Netzwerk unabhängiger Partner in über 30 Ländern in Europa, Amerika, Asien und Ozeanien zurückgreifen.

