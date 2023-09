Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG

Energiewende im Fokus: WALTHER-PRÄZISION auf der Hydrogen Technology Expo und Carbon Capture Technology Expo 2023 in Bremen

Haan (ots)

Wasserstoff spielt als Energieträger ebenso eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Energiewende wie die Nutzung und Speicherung von Kohlendioxid. Vom 27. bis 28. September 2023 widmen sich gleich zwei Fachmessen in Bremen diesen Themen: Die Hydrogen Technology Expo und die zugehörige Carbon Capture Technology Expo. Als kompetenter Ansprechpartner für die H2-Betankung und diverse CO2-Anwendungen zeigt WALTHER-PRÄZISION für beide Messe-Schwerpunkte Lösungen.

Für Besucher, die sich näher mit den Herausforderungen und Chancen der Wasserstofftechnologie auseinandersetzen möchten, ist der Eintritt frei. Dafür müssen diese sich lediglich auf der Internetseite Hydrogen Technology Expo registrieren und erhalten einen Ausstellungspass. Mit ihm können Interessenten die neuesten technischen Lösungen aus dem Wasserstoffsektor erkunden und direkt mit WALTHER-PRÄZISION in Kontakt treten.

Fokus Wasserstofftechnologie: Hydrogen Technology Expo in Bremen

Seit mehr als 70 Jahren entwickelt und fertigt WALTHER-PRÄZISION Mono- und Multikupplungen sowie Dockingsysteme für unterschiedlichste Anwendungen. Der international agierende Spezialist für Schnellkupplungssysteme bietet innovative Lösungen für eine Vielzahl verschiedener Branchen und das vor allem auch in Hinblick auf die Klima- und Umweltproblematik. Neben der umweltfreundlichen Produktion setzt das Unternehmen auch beim Thema Entwicklung auf ökologisch-nachhaltige Technologien. Hierbei liegt ein Fokus auf der Betankung mit Wasserstoff als einem sauberen und erneuerbaren Energieträger der Zukunft. Auf der Hydrogen Technology Expo gehört das Wasserstoff-Betankungssystem zu den Ausstellungsschwerpunkten von WALTHER-PRÄZISION. Die Fachmesse bietet mit mehr als 550 teilnehmenden Unternehmen und über 150 Referenten die neuesten Updates, Technologien und Komponenten zum Thema Wasserstoff, der kohlenstoffarmen Produktion sowie effizienten Speicherung und zu den technischen Herausforderungen von Wasserstoff-Brennstoffzellen. Ziel ist es, die Wasserstofftechnologie in den öffentlichen Fokus zu bringen und die neuesten Entwicklungen und technischen Lösungen auf dem Gebiet zu präsentieren.

WALTHER-PRÄZISION leistet insbesondere bei der Wasserstoff-Betankung für Elektro-Fahrzeuge mit Brennstoffzellen Pionierarbeit. Der Energieträger wird inzwischen in zahlreichen Anwendungen genutzt, wie zum Beispiel PKWs, Bussen, LKWs oder Schienenfahrzeugen. In Halle 5 am Stand 5C80 können sich Besucher daher unter anderem über die H2-Betankungssysteme mit 350- bis 700-bar-Technologie sowie Mono- und Multikupplungen für Wasserstoff-Anwendungen informieren.

Schlüssellösungen zur CO2-Reduktion auf der Carbon Capture Technology Expo

Wasserstoff gilt zwar als vielversprechende saubere Energiequelle und kann durch Elektrolyse aus Wasser erzeugt werden. Wenn jedoch fossile Brennstoffe für die Wasserstoffherstellung verwendet werden, entsteht CO2 als Nebenprodukt. Aus diesem Grund spielt auch die Carbon Capture and Storage Technologie, kurz CSS, eine entscheidende Rolle beim Erreichen der Klimaziele. Durch die Kombination von Wasserstofftechnologie mit CCS kann CO2 effizient abgefangen werden. Das senkt die CO2-Emissionen erheblich und macht die Wasserstoffproduktion umweltfreundlicher. So findet parallel zur Hydrogen Technology Expo eine weitere Fachmesse, die Carbon Capture Technology Conference & Expo, mit einem eigenen Ausstellungsbereich und einer eigenen Konferenz statt. Auch hier ist WALTHER-PRÄZISION einer der Aussteller und präsentiert maßgeschneiderte Kupplungslösungen etwa für den Transport von Kohlendioxid oder die CO2-Nutzung als Kühlmittel in modernen PKW-Klimaanlagen. Damit gehört das Unternehmen zu den wichtigsten Experten im Wasserstoff- und Brennstoffzellenbereich, die in Bremen umfassend zum Thema informieren und eigene Lösungen vorstellen.

Über WALTHER-PRÄZISION

Der 1931 gegründete Maschinenbauer Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG hat sich bereits 1951 unter der Marke WALTHER-PRÄZISION auf die Entwicklung und Fertigung hochwertiger Mono- und Multikupplungen sowie Dockingsysteme spezialisiert. In zahlreichen Branchen, von der Stahlindustrie über beispielsweise den Automobilbau, die Luft- und Raumfahrt bis zur Medizintechnik gewährleisten die Kupplungen von WALTHER-PRÄZISION die sicher trennbare Verbindung von Leitungen für Flüssigkeiten, Dämpfe, Gase, elektrische und optische Signale sowie für Kraftstrom dank innovativer Lösungen, die selbst in extremen Umgebungsbedingungen bestehen.

Original-Content von: Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell