MAKE IT TETTEN GmbH expandiert: Marketingagentur sucht neue Mitarbeiter

Düsseldorf (ots)

Die digitale Marketingagentur MAKE IT TETTEN GmbH mit Sitz in Düsseldorf sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter im Bereich Marketing, Marketplace-Management und Creative - also Designer und Videografen. Das Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, B2C Unternehmen im eigenen Onlineshop und auf Marketplaces zu skalieren. Um in diesem Jahr weiterzuwachsen, ihre Dienstleistungen zu optimieren und Marktführer in ihrem Gebiet zu werden, wollen sie ihr Team vergrößern.

Geschäftsführer Nico Tettenborn: "Unser Angebot dreht sich um Werbekampagnen, Marktplatz-Management, Creatives und einen Conversion-optimierten Onlineshop. Dabei legen wir großen Wert auf eine durchgehend hohe Qualität bei Design und Konzept. Um den Kundenanfragen gerecht zu werden und gleichzeitig unsere Qualität aufrechterhalten zu können, soll das Team jetzt vergrößert werden."

Die Marketingagentur vereint die Vorteile aus zwei Welten, dem Agentur- und dem Konzernleben. So bieten sie ihren Mitarbeitern neben der Freiheit zur kreativen Entfaltung auch viele spannende Projekte mit verschiedenen Kunden. Außerdem arbeiten sie in einer einzigartigen Teamatmosphäre mit bemerkenswerten Aufstiegschancen. Die Geschäftsführung legt zudem großen Wert auf geregelte Arbeitszeiten und sieht geleistete Überstunden daher nicht als Selbstverständlichkeit an. Das Team arbeitet in strukturierten Abläufen und wird durch das Management unterstützt, das den Mitarbeitern transparentes Feedback gibt und ihnen so ermöglicht, sich stetig zu verbessern.

Die Agentur wurde im Jahr 2018 gegründet und arbeitet seit der Gründung mit Marktführern wie ESN, Harley-Davidson und More Nutrition zusammen. Neben der hohen Kundenzufriedenheit können sie auch mit äußerst zufriedenen Mitarbeitern punkten, die aus verschiedenen Altersstufen und Nationen kommen. Zur Erweiterung des Teams werden daher Bewerber mit Expertise gesucht, die ihr Wissen auf die Probe stellen und mit dem Team an spannenden Projekten arbeiten wollen.

"Wir möchten bis 2030 die führende Agentur für E-Commerce Unternehmen in der DACH-Region werden und darüber hinaus zu den Top 5 in Europa zählen. Um das zu erreichen, benötigen wir Mitarbeiter, die mit uns gemeinsam an einem Strang ziehen und auch wachsen möchten", sagt Nico Tettenborn.

Über Nico Tettenborn:

Nico Tettenborn ist Geschäftsführer der Marketingagentur MAKE IT TETTEN. Das Team hilft Start-ups und jungen Unternehmen dabei, ihre Marken und Produkte im Internet so zu positionieren, dass sie auf eine gesunde Basis kommen, von der aus stetes Wachstum gewährleistet ist. Dabei bedienen sie drei Bereiche: Online-Marketing, Marktplatz-Management und die kreative Arbeit, das heißt Bilder, Videos, Design, Motion-Design und auch 3D. Mehr Informationen finden Bewerber unter: https://makeittetten.de/karriere/

