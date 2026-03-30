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Senior verliert sechsstellige Summe durch Krypto-Betrug: So erkennen Anleger Krypto-Scams frühzeitig

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Koblenz (ots)

Ein 66-jähriger Mann aus Thüringen verlor kürzlich eine sechsstellige Summe, nachdem er über soziale Medien zu einer vermeintlichen Kryptowährungsinvestition überredet worden war. Der Täter gewann zunächst sein Vertrauen, erhielt schließlich Zugriff auf das Online-Banking und ließ mehrere Überweisungen auf ausländische Konten bestätigen. Das Geld ist verschwunden, die Polizei ermittelt.

Die meisten Krypto-Betrugsfälle sind keine technischen Hacks, sondern klassische Vertrauensbetrüge. Oft beginnt alles mit einer harmlosen Nachricht oder einer scheinbar lukrativen Empfehlung. Sobald aber hohe Renditen ohne Risiko versprochen werden oder jemand Zugang zu Konten verlangt, sollten Anleger sofort aussteigen. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche typischen Warnsignale hinter Krypto-Scams stecken und wie sich Anleger davor schützen können.

Das Prinzip moderner Krypto-Scams

Viele vermuten hinter Krypto-Betrug technische Hackerangriffe. In der Praxis handelt es sich jedoch meist um klassische Betrugsmaschen, die stark auf Manipulation setzen. Täter nehmen über Instagram, WhatsApp, Telegram oder LinkedIn Kontakt auf und führen zunächst scheinbar alltägliche Gespräche. Erst nach einiger Zeit lenken sie das Thema gezielt auf Geldanlage und Kryptowährungen, oft verbunden mit angeblich exklusiven Investmenttipps oder beeindruckenden Gewinnversprechen.

Häufig folgt das Vorgehen dem sogenannten "Pig-Butchering"-Prinzip. Betrüger bauen über Wochen oder Monate Vertrauen auf, bevor sie ihr Ziel verfolgen. Opfer investieren zunächst kleine Beträge und sehen auf manipulierten Plattformen scheinbare Gewinne. Dadurch entsteht der Eindruck eines funktionierenden Investments. Der eigentliche Schaden entsteht meist erst, wenn größere Summen überwiesen oder sensible Zugangsdaten weitergegeben werden.

Psychologie hinter dem Betrug

Der Erfolg vieler Krypto-Scams basiert weniger auf Technik als auf psychologischen Mechanismen. Betrüger nutzen gezielt den sogenannten Bestätigungsfehler. Menschen neigen dazu, Informationen stärker zu beachten, die ihre Hoffnungen bestätigen. Wer bereits an eine erfolgreiche Strategie glaubt, übersieht Warnsignale leichter.

Auch sozialer Druck spielt eine Rolle. In manipulierten Chatgruppen präsentieren angebliche Teilnehmer regelmäßig ihre Gewinne. Screenshots und Erfolgsmeldungen erzeugen den Eindruck einer großen Gemeinschaft erfolgreicher Anleger. Dieses Gefühl kann dazu führen, dass Risiken unterschätzt werden.

Professionelle Fassade statt echter Investments

Moderne Betrugsmodelle wirken heute erstaunlich professionell. Täter betreiben aufwendig gestaltete Websites, präsentieren internationale Standorte und nutzen Begriffe wie Hedgefonds, Rohstoffe oder Kryptowährungen, um Seriosität zu vermitteln. Für Anleger entsteht dadurch der Eindruck eines etablierten Finanzdienstleisters.

Zudem kommen immer häufiger technische Täuschungen zum Einsatz. Gefälschte Handelsplattformen, manipulierte Apps oder sogar KI-generierte Videos prominenter Persönlichkeiten sollen Vertrauen schaffen. Die dargestellten Gewinne existieren jedoch nicht. Die Zahlen innerhalb der Plattformen sind lediglich simuliert, während das eingezahlte Geld bereits auf Konten der Täter weitergeleitet wurde.

Typische Warnsignale für Anleger

Trotz professioneller Präsentation lassen sich viele Betrugsversuche an wiederkehrenden Mustern erkennen. Ein deutliches Warnsignal ist ein unaufgeforderter Erstkontakt über soziale Netzwerke oder Messenger-Dienste. Seriöse Finanzanbieter kontaktieren Privatpersonen in der Regel nicht direkt mit konkreten Investmentangeboten.

Auch angeblich planbare und risikofreie Renditen sollten Anleger skeptisch machen. Selbst die erfolgreichsten Investmentfonds unterliegen starken Schwankungen. Werden dagegen konstante tägliche Gewinne oder außergewöhnlich hohe Renditen ohne Risiko versprochen, widerspricht das grundlegenden Marktmechanismen.

Schutzmaßnahmen gegen Krypto-Scams

Trotz zunehmender Professionalität lassen sich viele Betrugsfälle verhindern. Vor jeder Investition sollten Anleger prüfen, ob ein Anbieter über eine offizielle Zulassung verfügt. Finanzdienstleister, die Kapital verwalten oder verwahren, benötigen in vielen Ländern eine behördliche Regulierung, etwa durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Ebenso wichtig ist der Schutz sensibler Daten. Zugangsdaten zum Online-Banking, TAN-Freigaben oder Bankvollmachten dürfen niemals an Dritte weitergegeben werden, denn Anbieter benötigen diese Informationen nicht. Zusätzlich empfiehlt es sich, bei unerwarteten Investmentangeboten grundsätzlich skeptisch zu bleiben und persönliche Vermögensverhältnisse im Internet nicht öffentlich zu machen. Wer diese Grundregeln beachtet, reduziert das Risiko erheblich, Opfer eines Krypto-Scams zu werden.

Über Florian Sondershausen:

Florian Sondershausen ist Experte für Trading und Kryptowährungen und Geschäftsführer der Haag Sondershausen Consulting GmbH. Er unterstützt Interessierte dabei, online ein Vermögen aufzubauen und dieses eigenständig zu verwalten. Ziel seines Konzeptes ist es, systematisch und planbar sowie mit kalkulierbarem Risiko am Krypto-Markt zu investieren. Dank seines langjährigen Erfahrungsschatzes kennt Florian Sondershausen den Markt genau und gibt seine Expertise in einem interaktiven Kursmodell weiter. Informationen finden Interessierte unter: https://floriansondershausen.de/

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