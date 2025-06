ARD Presse

ARD Radiofestival: 10 Wochen Konzert-Highlights aus ganz Europa – Partner ist der 3satFestspielsommer

Mehr als 100 Konzerte und Opern: Die Stars der Klassik sind vom 12. Juli bis 19. September beim ARD Radiofestival zu Hause. Täglich ab 20 Uhr gibt es bei den ARD-Kulturwellen, in der ARD Audiothek, im Radio oder als Livestream klassische Konzerte, Opern und Jazzmusik von renommierten Festivals und Ensembles aus dem In- und Ausland. Jeden Sonntag bietet zudem die „Hörbar“ einen vielfältigen Musik-Mix ohne Grenzen. Das Programm des ARD Radiofestivals gestalten alle Kultur- und Klassikwellen der ARD gemeinsam. Dieses Jahr ist der Mitteldeutsche Rundfunk mit MDR KLASSIK der Federführer. Der „Festspielsommer“ in 3sat, dem gemeinsamen Programm von ZDF, ORF, SRF und ARD, läuft bereits seit Ende Mai und ergänzt das ARD Radiofestival in TV und Web.

Von großen Sinfonien bis zu feiner Kammermusik: Das ARD Radiofestival präsentiert für alle Klassikfans in ganz Deutschland musikalische Höhepunkte aus renommierten Konzertsälen, Opernhäusern und von weltbekannten Festivalorten. Zu hören sind berühmte Orchester, Kammermusikensembles sowie Solistinnen und Solisten mit einem Repertoire, das von Renaissance und Barock bis zur zeitgenössischen Musik reicht. In der Rubrik „Konzert“ kommt es gleich zum Auftakt am 12. Juli mit der Live-Übertragung von Münchens renommiertem Klassik-Open-Air Klassik am Odeonsplatz zum musikalischen Paukenschlag. Dort gibt am 12. Juli der österreichische Stardirigent Franz Welser-Möst sein Odeonsplatz-Debüt. Genauso hochklassig präsentieren sich die Dresdner Musikfestspiele & Kurt Weill Fest Dessau (14. Juli). Am 16. Juli gibt es dann beim ARD Radiofestival das Eröffnungskonzert des Rheingau Musik Festivals und DSCH & beyond, bevor am 17. Juli die Ludwigsburger Schlossfestspiele & Schwetzinger SWR Festspiele folgen. Ein Highlight im Juli ist das Konzert der Berliner Philharmoniker mit Gustavo Dudamel auf der Waldbühne. Genauso hochkarätig präsentiert sich das Opernprogramm im Juli: Am 13. Juli laufen im ARD Radiofestival die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci: Orlando generoso. Am 25. Juli beginnen die Bayreuther Festspiele (Eröffnung): Die Meistersinger von Nürnberg und am 26. Juli sind die Salzburger Festspiele: Giulio Cesare in Egitto im Programm beim ARD Radiofestival. Zudem gibt es zahlreiche Highlights aus der europäischen Jazzszene: Montags bis samstags von 23 bis 24 Uhr präsentiert das ARD Radiofestival die ganze Bandbreite des Jazz: Starke Stimmen, legendäre Geburtstagskinder, mitreißende Konzertmitschnitte und aktuelle Sounds. Immer mittwochs berichtet das ARD Jazz Magazin vom aktuellen Jazzgeschehen und wirft einen Blick auf aktuelle Veröffentlichungen.

Eine komplette Übersicht aller Konzert- und Opernhighlights des ARD Radiofestivals auch im August und September finden Sie hier.

„Hörbar“ bringt Musik ohne Grenzen

Jeden Sonntag zu später Stunde werden in der „Hörbar“ Weltmusik, Chanson, Folk, Jazz, Singer/Songwriter, Neue Klassik oder Filmmusik serviert. Die Musikauswahl und Moderation übernimmt Martin Kersten, der mit handverlesenen Zutaten aus aller Welt, musikalisch scheinbar weit Auseinanderliegendes ganz nah zusammenrücken lässt und Genregrenzen überwindet und zum entspannten Zuhören einlädt.

Höhepunkte 3satFestspielsommer

Höhepunkte des 3satFestspielsommers im Juli sind die "Eröffnung des Rheingau Musik Festivals" am Samstag, 5. Juli 2025, 20.15 Uhr, sowie die "Eröffnung des Schleswig-Holstein Musik Festivals" am Sonntag, 6. Juli 2025, 20.15 Uhr. 3sat zeigt beide Konzerte in Erstausstrahlung. Vor beeindruckender Kulisse in München dirigiert Franz Welser-Möst in "Klassik am Odeonsplatz 2025" am Samstag, 12. Juli 2025, 21.55 Uhr, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. 3sat überträgt das Konzert live. Ein weiteres Highlight aus München ist das Konzert der Münchner Philharmoniker mit der vielfach ausgezeichneten Violinistin Lisa Batiashvili unter der Leitung von Lahav Shani: "Klassik am Odeonsplatz 2025" ist in 3sat am Samstag, 19. Juli 2025, 20.15 Uhr, in Erstausstrahlung zu sehen. Aus Bayreuth vom Grünen Hügel präsentiert 3sat am Sonntag, 27. Juli 2025, 20.15 Uhr, ebenfalls in Erstausstrahlung die Eröffnung der Bayreuther Festspiele mit einer Neuinszenierung von Wagners "Die Meistersinger von Nürnberg" unter der musikalischen Leitung von Daniele Gatti.

Das ARD Radiofestival wird gemeinsam von den Radio-Kulturwellen gestaltet: Bremen Zwei, BR-KLASSIK, hr2-kultur, MDR KULTUR, NDR Kultur, radio3 des rbb, SR kultur, SWR Kultur, WDR 3 – und in diesem Jahr als Federführer MDR KLASSIK. Das Radiofestival ist via DAB+ oder als Livestream im Internet und auf den Radio-Kanälen in der ARD Audiothek zu hören.

