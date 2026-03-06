Haag Sondershausen Consulting GmbH

Florian Sondershausen von der Haag Sondershausen Consulting GmbH über Prop Trading: Warum 90 % der Trader scheitern – und das kein Zufall ist

Koblenz (ots)

Viele Trader sehen im Prop Trading die Chance, mit geringem Eigenkapital große Konten zu handeln und schneller voranzukommen. Zwischen Anspruch und tatsächlicher Umsetzung zeigen sich jedoch häufig deutliche Unterschiede. Warum ein Großteil der Teilnehmer scheitert und welche strukturellen Faktoren dabei eine Rolle spielen, erklärt Florian Sondershausen, Geschäftsführer der Haag Sondershausen Consulting GmbH.

Prop Trading gilt für viele ambitionierte Trader als Möglichkeit, den nächsten Schritt zu gehen: Mit vergleichsweise geringem Eigenkapital Zugang zu größeren Handelskonten erhalten und im Erfolgsfall am Gewinn beteiligt werden – das Modell erscheint für viele Trader attraktiv. Gerade Trader mit ersten Markterfahrungen suchen häufig nach einer klaren Struktur, um ihre Handelsweise weiterzuentwickeln und Zugang zu zusätzlichem Handelskapital zu erhalten, ohne das eigene Vermögen vollständig einsetzen zu müssen. Im praktischen Alltag zeigt sich jedoch, dass feste Verlustgrenzen, zeitliche Vorgaben und volatile Marktphasen hohe Anforderungen an Disziplin und Risikokontrolle stellen. „Viele Trader glauben, dass allein Strategie und Fachwissen über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. In der Praxis spielen jedoch auch die Rahmenbedingungen und die eigene emotionale Reaktion eine entscheidende Rolle“, erklärt Florian Sondershausen, Geschäftsführer der Haag Sondershausen Consulting GmbH.

Gemeinsam mit Christian Haag begleitet er seit Jahren Trader beim Einstieg in das Krypto- und Börsentrading sowie bei der Optimierung bestehender Handelsansätze. Als TÜV-Rheinland-zertifiziertes Bildungsinstitut im Bereich Blockchain und Börse legen sie besonderen Wert auf klar definierte Regeln, konsequentes Risikomanagement und mentale Stabilität. Dabei analysieren sie nicht nur Handelsstrategien, sondern auch die zugrunde liegenden Challenge-Strukturen und arbeiten mit ausgewählten Anbietern zusammen, deren Regelwerke und Risikoparameter transparent nachvollziehbar sind. „Nachhaltiger Erfolg entsteht nicht durch große Versprechen, sondern durch Disziplin, Struktur und realistische Erwartungen“, betont Florian Sondershausen. Aus der täglichen Zusammenarbeit wissen die Experten, welche Voraussetzungen langfristige Stabilität ermöglichen und welche Modelle sich dafür eignen.

Prop Trading: Vom klassischen Modell zum Challenge-System

Prop Trading, kurz für Proprietary Trading, entstand ursprünglich als institutionelles Modell: Spezialisierte Handelsfirmen stellten ausgewählten Tradern Kapital zur Verfügung, die im Auftrag des Unternehmens handelten und im Erfolgsfall am Gewinn beteiligt wurden. Das Risiko war klar definiert, Auswahlprozesse waren intern geregelt und die Zusammenarbeit meist langfristig angelegt. Im Mittelpunkt standen kalkulierbare Handelsparameter und eine transparente Gewinnverteilung.

Mit der fortschreitenden Digitalisierung der Finanzmärkte hat sich dieses Konzept jedoch deutlich gewandelt. Über Online-Plattformen entwickelte sich ein weltweit zugängliches System, in dem heute nahezu jeder die Möglichkeit erhält, sich für ein sogenanntes finanziertes Konto zu qualifizieren. Grundlage dafür sind standardisierte Evaluierungs- oder sogenannte Challenge-Phasen – eine Qualifikationsphase, in der Teilnehmer eine Gebühr zahlen und innerhalb festgelegter Zeiträume bestimmte Gewinnziele erreichen müssen, ohne vorgegebene Verlustgrenzen zu überschreiten. Erst nach erfolgreichem Abschluss dieser Phase wird ein finanziertes Konto freigeschaltet. „Viele verwechseln das heutige Challenge-System mit dem klassischen Prop Trading. Tatsächlich unterscheiden sich Risikostruktur und Zugangsvoraussetzungen erheblich“, erklärt Florian Sondershausen von der Haag Sondershausen Consulting GmbH. Während im traditionellen Modell das Unternehmen das unmittelbare Handelsrisiko trug, liegt es im modernen Challenge-System zunächst beim Teilnehmer. Gleichzeitig eröffnet dieses Modell vielen Tradern erstmals Zugang zu größeren Handelskonten, ohne eigenes Kapital in entsprechender Höhe einsetzen zu müssen. Bestehen sie die Challenge, handeln sie mit bereitgestelltem Kapital und werden in der Regel mit einem Großteil der erwirtschafteten Gewinne beteiligt.

Struktur, Anreize und Druck: Warum im Challenge-System so viele Trader scheitern

Ein zentraler Unterschied zwischen klassischem Prop Trading und modernen Challenge-Modellen liegt in der wirtschaftlichen Ausgestaltung. Während im traditionellen Modell das Unternehmen unmittelbar vom langfristigen Erfolg seiner Trader profitierte, stehen heute kostenpflichtige Evaluierungs- bzw. Challenge-Phasen im Mittelpunkt. Teilnehmer zahlen eine Gebühr und müssen innerhalb klar definierter Zeiträume bestimmte Gewinnziele erreichen, ohne vorgegebene Verlustgrenzen zu überschreiten. Schätzungen zufolge bestehen lediglich rund zehn Prozent diese Qualifikationsphase erfolgreich. Diese Quote ergibt sich weniger aus fehlender Fachkenntnis als aus der Kombination aus Zeitvorgaben, festen Risikoparametern und klaren Leistungsanforderungen. „Viele unterschätzen, dass die wirtschaftliche Struktur moderner Challenge-Modelle nicht allein auf langfristige Trader-Performance ausgerichtet ist, sondern bereits die Qualifikationsphase einen zentralen Bestandteil des Geschäfts darstellt“, erklärt Florian Sondershausen. Ein wesentlicher Teil der Einnahmen entsteht somit bereits in dieser Phase, unabhängig von späterer Profitabilität.

Gleichzeitig erklärt dieser Aufbau, warum das Modell für viele Trader attraktiv bleibt. Wer eine Challenge erfolgreich besteht, erhält Zugang zu einem finanzierten Handelskonto und wird in der Regel an den erwirtschafteten Gewinnen beteiligt – häufig mit einem Anteil von bis zu 80 Prozent. Das Risiko beschränkt sich dabei meist auf die Teilnahmegebühr der Challenge und ist damit deutlich geringer als beim Handel mit einem gleich großen eigenen Tradingkonto. Im Vergleich zu einem eigenen Tradingkonto können Trader so mit deutlich größerem Kapital handeln, ohne ihr persönliches Vermögen in gleicher Höhe einsetzen zu müssen.

Hinzu kommt der psychologische Faktor. Feste Zielvorgaben und enge Verlustlimits erzeugen einen erhöhten Entscheidungsdruck, der im klassischen Eigenhandel in dieser Form meist nicht besteht. Dadurch entstehen häufig Verhaltensmuster wie überhöhte Positionsgrößen, vorschnelles Schließen von Positionen oder das Verschieben von Stop-Marken. Ergänzende vertragliche Vorgaben – etwa Mindestanzahlen an Handelstagen oder spezifische Drawdown-Definitionen – können die Komplexität zusätzlich erhöhen. Das Zusammenspiel aus wirtschaftlicher Struktur, Regelwerk und emotionaler Reaktion erklärt, weshalb viele Trader die Challenge-Phasen nicht dauerhaft erfolgreich absolvieren.

Strukturelle Risiken und technische Unsicherheiten

Neben der wirtschaftlichen Struktur beeinflussen auch vertragliche und technische Rahmenbedingungen die Praxis moderner Challenge-Modelle. Viele Anbieter arbeiten mit detaillierten Regelwerken, die Mindestanzahlen an Handelstagen, konkrete Drawdown-Definitionen oder Vorgaben zur Handelsfrequenz enthalten. Diese Regeln dienen grundsätzlich dazu, Risiko zu begrenzen und Handelsverhalten zu strukturieren, können in der praktischen Umsetzung jedoch komplex wirken. Einzelne Regelinterpretationen – insbesondere bei Auszahlungen – können dabei entscheidend sein. Ergänzende Klauseln oder zusätzliche Bedingungen können dazu führen, dass Erwartungen und tatsächliche Vertragsinhalte auseinanderfallen.

Auch technische Faktoren spielen eine Rolle. Unterschiede in der Orderausführung, Verzögerungen bei der Kursstellung oder instabile Plattformen können sich unmittelbar auf das Handelsergebnis auswirken. „Trader bewegen sich in einem System, in dem wirtschaftliche, vertragliche und technische Faktoren gleichzeitig wirken. Wer diese Zusammenhänge nicht vollständig versteht, unterschätzt schnell das tatsächliche Risiko“, erklärt Florian Sondershausen von der Haag Sondershausen Consulting GmbH. Gleichzeitig besteht ein strukturelles Spannungsfeld: Während Trader auf konsistente Performance angewiesen sind, müssen Anbieter Risiko, Kapitalbindung und Skalierbarkeit ihres Modells steuern. Diese unterschiedlichen Zielsetzungen können zu Interessenkonflikten führen, die vielen Teilnehmern erst im Verlauf bewusst werden.

Nachhaltigkeit im Prop Trading: Welche Faktoren langfristige Stabilität fördern

Die genannten Aspekte bedeuten nicht, dass Prop Trading grundsätzlich ungeeignet ist. Entscheidend sind vielmehr die Rahmenbedingungen, unter denen es betrieben wird. Nachhaltige Modelle zeichnen sich durch transparente Regelwerke, klar definierte Risikoparameter und nachvollziehbare Auszahlungsstrukturen aus. Verlustgrenzen, Positionslimits und Handelsvorgaben sind eindeutig geregelt und lassen möglichst wenig Interpretationsspielraum. Ebenso wichtig ist eine realistische Erwartungshaltung: Wer kurzfristige Maximalerträge anstrebt, erhöht das Risiko. Stabilität entsteht durch Wiederholbarkeit, kontrollierte Positionsgrößen und dokumentierte Entscheidungsprozesse.

„Langfristiger Erfolg im Trading basiert nicht auf großen Versprechen, sondern auf Struktur, Disziplin und einem bewussten Umgang mit Risiko“, betont Florian Sondershausen. Dazu gehört, den eigenen Handelsstil an Belastbarkeit, Zeitbudget und Erfahrungsstand anzupassen. Eine klare Routine und konsequentes Risikomanagement bilden die Grundlage für planbare Ergebnisse – unabhängig davon, ob mit Eigenkapital oder im Rahmen eines Prop-Modells gehandelt wird.

In der Praxis empfiehlt es sich, Anbieter sorgfältig zu prüfen und nur mit Modellen zu arbeiten, deren Regelwerk und Risikostruktur transparent nachvollziehbar sind. Die Haag Sondershausen Consulting GmbH arbeitet in diesem Zusammenhang mit IQ Capital zusammen. „Die dort angebotene Challenge-Struktur zeichnet sich durch klar definierte Risikoparameter, transparente Verlustgrenzen und nachvollziehbare Auszahlungsbedingungen aus. Relevante Vorgaben wie Drawdown-Limits oder Handelsanforderungen sind vorab einsehbar und eindeutig formuliert“, erklärt Florian Sondershausen. Dadurch erhalten Trader eine klar strukturierte Grundlage, auf der Entscheidungen planbar getroffen und Risiken realistisch eingeschätzt werden können.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter: https://www.iqcapital.io/haagsondershausen

Original-Content von: Haag Sondershausen Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell