d.velop AG

d.velop forum 2022: Wie Digitalisierung Unternehmen nutzt und gesellschaftlichen Zusammenhalt fördert

Gescher (ots)

IT-Fachtreffen am 31. Mai 2022 rückt digitale Innovation und Chancen zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in den Fokus

Keynote-Speaker sind Ranga Yogeshwar und Dr. Auma Obama

Die d.velop AG, einer der führenden Anbieter für Dokumentenmanagement und die Automatisierung von Office Prozessen in Europa, rückt beim diesjährigen d.velop forum am 31. Mai neben technologischen Neuerungen und Anwendungsbeispielen für die eigene Software den Nutzen digitaler Innovationen zur Stärkung des gesellschaftlichen Miteinanders in den Fokus. Angesichts weltweiter Krisen, zahlreicher geopolitischer Unsicherheiten und damit verbundener Umbrüche sieht der Softwarespezialist in der Digitalisierung nicht nur einen Hebel zur Bewältigung unternehmerischer Herausforderungen, sondern gleichermaßen einen Weg, um die demokratische Gesellschaft und ihre Institutionen zu stärken und das gesellschaftliche Miteinander zu fördern. Mit konkreten Beispielen aus der Praxis unter dem Motto "In Motion" wird dieser Zusammenhang das Leitmotiv des diesjährigen Branchentreffens bilden.

"Die Sicherheit und Verlässlichkeit demokratischer Werte in Zeiten umfassenden Wandels abzusichern, stellt Unternehmen, Verwaltungen und gesellschaftliche Institutionen in ganz Europa derzeit vor enorme Herausforderungen. Für uns als Anbieter von Vertrauensdiensten ist Informations-Compliance nur ein Aspekt von vielen. Mit Blick auf neue digitale Möglichkeiten in den Unternehmen sollte immer auch die Verantwortung für die Gemeinschaft bedacht werden. Bei d.velop sehen wir in digitaler Innovation einen zentralen Baustein, um gesellschaftliche Werte in demokratischen Strukturen nachhaltig abzusichern und gesellschaftlich zukunftsfähig zu bleiben. Das ist ein zentrales Element unseres Selbstverständnisses", so Sebastian Evers, Vorstand von d.velop.

"Die Arbeitswelt von morgen wird durch Megatrends wie Dezentralität, Vernetzung und übergreifende Arbeitsprozesse bestimmt sein. Wir wollen zeigen, was Technologien wie das Cloud-Computing, integrative Software-as-a-Service-Plattformen oder KI-basierte Wissens-Tools konkret für Unternehmen bedeuten und wo die Potenziale liegen. Gleichzeitig ist allen, die bei d.velop arbeiten, gesellschaftliche Sinnhaftigkeit wichtig. Aufmerksamkeit für relevante gesellschaftliche Fragestellungen ist essenziell für unser gemeinsames Engagement und gelebte Unternehmenskultur. Wir wollen Teil der Lösung sein und mit unseren Möglichkeiten einen Beitrag leisten", so Rainer Hehmann, Vorstand von d.velop.

Das d.velop forum findet seit mehr als 20 Jahren statt und wird wie schon im Jahr 2021 als Online-Event durchgeführt. d.velop erwartet mehr als 2.000 IT-Verantwortliche aus Unternehmen, Verwaltung und Organisationen aus ganz Europa.

Keynote-Speaker 2022 sind unter anderem der bekannte Wissenschaftsjournalist, Buchautor und Fernsehmoderator Ranga Yogeshwar sowie die Menschenrechtsaktivistin und promovierte Germanistin Dr. Auma Obama, Schwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Yogeshwar wird sich in seiner Note auf die Frage konzentrieren, wie Innovation und Digitalisierung unsere Gesellschaft verändern sowie an der Paneldiskussion teilnehmen. Obama zeigt in ihrem Vortag auf, warum es sich für Unternehmen und jeden Einzelnen lohnt, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und für Werte und Ideale einzutreten.

In Pitches, Einzelvorträgen und Interviews in einer zentral verfügbaren Mediathek stellen Kunden von d.velop wie apetito, WWF, Bantleon oder die Energiekontor AG ihre Projekte vor und geben Einblicke, wie sie ihre Herausforderungen mit d.velop-Software erfolgreich bewältigt haben. Die Veranstaltung startet am 31. Mai um 9:00 Uhr.

Weitere Informationen und Anmeldung zum d.velop forum 2022 unter https://www.d-velop.de/d-velop-forum

Über d.velop

Die d.velop-Gruppe mit Hauptsitz in Gescher entwickelt und vermarktet Software zur durchgängigen Digitalisierung von Geschäftsprozessen und branchenspezifischen Fachverfahren und berät Unternehmen gemeinsam mit einem Netzwerk aus Hunderten Partnern in allen Fragen der Digitalisierung. Mit der Ausweitung des etablierten Content Services / ECM-Portfolios rund um Dokumentenmanagement, digitale Archivierung und Collaboration bietet der Software-Hersteller die Software in allen Bereitstellungsformen als SaaS, on Premises und Hybrid an. Dank HTML5-Technologie sind diese Produkte auf beliebigen Endgeräten nutzbar. Dabei werden die Rechtssicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben dank eines ausgereiften Compliance Managements optimal unterstützt.

d.velop stellt digitale Dienste bereit, die Menschen miteinander verbinden, sowie Abläufe und Vorgänge umfassend vereinfachen und neugestalten. So hilft der CSP- / ECM-Spezialist Unternehmen und Organisationen dabei, ihr ganzes Potenzial zu entfalten.

Ein starkes, international agierendes Netzwerk aus rund 400 spezialisierten Partnern macht d.velop Produkte weltweit verfügbar.

d.velop-Produkte sind branchenübergreifend bislang bei mehr als 12.800 Kunden mit über 3 Millionen Anwendern im Einsatz, darunter Tupperware Deutschland, eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, Parker Hannifin, Nobilia, Schmitz Cargobull, FingerHaus GmbH, die Stadt Wuppertal, die DAK-Gesundheit, DZ Bank AG, das Universitätsklinikum des Saarlands oder die Diakonische Einrichtungen in Hessen und Nassau GmbH.

Original-Content von: d.velop AG, übermittelt durch news aktuell