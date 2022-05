Max Schultz Automobile GmbH & Co. KG

Erfurter Künstlerin Tina Reichel verwandelt einen Mercedes CLS 400 in ein fahrendes Kunstwerk

Erfurt (ots)

Am 9. Mai 2022 vollendete die vor allem durch ihre "Cocoons" national und international bekannt gewordene Künstlerin Tina Reichel in Erfurt ihr neuestes Werk: "Tina & Max".

Die "Leinwand" ist ein 367 PS starker CLS 400 - die viertürige Coupé-Stilikone von Mercedes-Benz. Das Kunstwerk auf dem Automobil stammt aus der 2021 entstandenen Serie "Headshots". Das klingt nach Kopfschuss, soll aber das Gehirn der Künstlerin darstellen, vielmehr, was sich darin abspielt. "Es passiert ganz viel in meinem Kopf, in meinem Leben. Dieses kreative Chaos wollte ich darstellen", erklärt Tina Reichel. Die 39-Jährige erobert seit drei Jahren mit ihren emotionalen, kraftvollen, pop-artigen Bildern und vor allem mit ihren außergewöhnlichen Skulpturen die Kunstszene. Ihre Cocoons gehen um die Welt - Dubai, Moskau, Mallorca, London, Zürich, München, Hamburg, Frankfurt, Davos.

Die Idee für das Projekt "Tina & Max" entstand Ende Februar dieses Jahres in Erfurt. Stefan Main, Geschäftsführer der Max Schultz Automobile GmbH & Co. KG, und Tina Reichel sprachen darüber, mal wieder "etwas Cooles" zusammen machen zu wollen. Eine Vernissage im Autohaus kam für die Künstlerin aber nicht in Frage. Zu langweilig. Sie wollte lieber ein Auto bemalen, mit dem sie zu ihren Ausstellungen fährt. "Ok, das hat noch keiner gemacht. Deine Kunst ist cool, kreativ und einzigartig. Das passt zu uns.", war Stefan Main sofort begeistert.

Mit "Tina & Max" wird Kunst jetzt auf neue Weise erfahrbar. Unter dem Hashtag Tina&Max kann auf Facebook und Instagram verfolgt werden, wo das fahrende Kunstwerk inklusive der Künstlerin gerade unterwegs ist.

Die Unternehmensgeschichte der Max Schultz Automobile GmbH & Co. KG begann 1758 mit der Gründung einer Schmiede im oberfränkischen Sonnefeld. Mehr als 250 Jahre später gehört das Familienunternehmen mit 500 Mitarbeitern an 15 Standorten in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern zu einem der größten Mercedes-Benz-Partner in Mitteldeutschland.

