Wundspülung beim hygienischen Verbandwechsel: Wundheilungsprozess verbessern und Patientenwohl steigern

Die Behandlung von Wunden und Wundverschluss gehören zum Alltag von Ärzten und Pflegekräften, sei es in der Praxis oder der häuslichen Versorgung. Unterschieden wird zwischen akuten, chirurgischen oder chronischen Wunden, wobei Patient*innen mit länger bestehenden Wunden eine Herausforderung im Gesundheitswesen darstellen. Um den Heilungsprozess zu unterstützen und die Infektionsgefahr zu reduzieren, sind neben der Wundreinigung und Wundspülung die richtigen Produkte entscheidend. Sie kommen bei der indikationsgerechten Wundbehandlung zum Einsatz und unterstützen den natürlichen Heilungsprozess phasengerecht und individuell.

Akute, chronische und chirurgische Wunden richtig behandeln

Akute Wunden, wie zum Beispiel Abschürfungen, Schnittverletzungen oder leichte Verbrennungen, benötigen nur wenig Zeit zum Heilen. In der Regel ist keine spezielle Therapie erforderlich, die den Heilungsprozess unterstützt. Das Gegenteil ist bei chronischen Wunden der Fall. Von ihnen ist die Rede, wenn sie ohne begleitende Therapiemaßnahmen über acht Wochen oder mit der richtigen Behandlung ein bis drei Monate bestehen. Schlecht heilende Wunden entstehen häufig durch Blutversorgungsstörungen oder Venenerkrankungen an den Beinen. Zu den typischen chronischen Wunden gehören unter anderem das Wundliegegeschwür (Dekubitus), das gefäßbedingte Unterschenkelgeschwür (Ulcera cruris) oder das Diabetische Fußsyndrom. Postoperative bzw. chirurgische Wunden sind dagegen solche, die nach einer Operation fachgerecht geschlossen werden. Akute und chirurgische Wunden gehören zu den primär heilenden Wunden. Die Wunde ist nicht durch Bakterien, Keime oder Fremdkörper verunreinigt und enthält auch kein totes (nekrotisches) Gewebe. Chronische Wunden zählen dagegen zu den sekundär heilenden Wunden mit unregelmäßigen Wundrändern, Entzündungen und gravierendem Gewebeverlust. Oft ist ein Gewebeaufbau erforderlich, um Defekte der Haut zu füllen.

Chronische Wunden stellen eine enorme medizinische Herausforderung dar und sind mit einem hohen Behandlungs- und Kostenaufwand verbunden. Umso wichtiger ist ein individuell abgestimmtes Wundmanagement mit den richtigen Produkten, sodass sich das Gewebe belastungsstabil verschließen kann, die Wundheilung beschleunigt und eine Infektion verhindert wird. Während für die primäre Wundheilung eine trockene Wundbehandlung mit Pflastern, Kompressen oder Mullbinden ausreicht, ist bei sekundär heilenden Wunden eine feuchte Wundbehandlung erforderlich. Neben Alginaten kommen bei der Behandlung sekundär heilender Wunden unter anderem Hydrokolloidverbände, Schaumverbände und Folien zum Einsatz, die auch im Sortiment von B. Braun enthalten sind.

Wundspülung in der ambulanten und häuslichen Versorgung

Die regelmäßige Wundreinigung bzw. Wundspülung (Debridement) ist der erste wichtige Schritt bei der modernen Wundbehandlung, auch Wound Bed Preparation (WBP) genannt. Sie sorgt dafür, dass die Wundoberfläche, der Wundrand und die Wundumgebung sauber sind. Da durch die Wunde die Barrierefunktion der Haut beeinträchtigt ist, erhöht sich das Infektionsrisiko für Patient*innen. Im schlimmsten Fall droht sogar eine lebensgefährliche Blutvergiftung (Sepsis). Beim Debridement wird die Wunde deshalb bei jedem Verbandwechsel sorgfältig gereinigt. Schmutz, Fremdkörper, Keime und nekrotisches Gewebe werden entfernt, um Wundbeläge und Biofilme in chronischen Wunden zu verhindern, die die Mikrozirkulation stören. Diese sorgt dafür, dass das Gewebe ausreichend durchblutet und mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird. Eine schlechtere Mikrozirkulation bedeutet, dass der Körper weniger Granulationsgewebe bilden kann, um die Wunde zu verschließen. Ist die Mikrozirkulation dauerhaft gestört, geht intaktes Gewebe unter. Für die optimale Reinigung von Wunden gibt es spezielle Produkte, die den klinischen Behandlungserfolg deutlich verbessern können. Eine Kombination des Wirkstoffs Polyhexamethylenbiguanid (PHMB) mit einem Tensid (Betain) hat sich hierbei als besonders effektiv erwiesen. Wundreinigungsprodukte von Prontosan, die zum umfassenden Sortiment von B. Braun zur Wundversorgung gehören, eignen sich besonders gut für die Reinigung von akuten und chronischen Wunden.

Fachgerechter Hygienischer Verbandwechsel mit Produkten von B. Braun

Neben steriler Spülflüssigkeit zur gezielten Säuberung der Wunde kommen für den regelmäßigen hygienischen Verbandwechsel weitere Produkte zum Einsatz, die eine aseptische Wundbehandlung in Non-Touch-Technik gewährleisten. Sterile Materialien und Instrumente sowie die chirurgische Handwäsche und Desinfektion der Hände gehören ebenso dazu wie das Tragen von Einmalhandschuhen, chirurgischer Haube, Schutzkittel und Mund-Nasen-Schutz. Die Wunde darf vom behandelnden Arzt oder der Pflegekraft weder beim Entfernen des Wundverbands bzw. Wundfüllers noch beim Reinigen der Wunde oder dem Anlegen des neuen Wundverbands mit bloßen Händen berührt werden. Für die therapiegerechte Wundbehandlung von schlecht heilenden Wunden bietet B. Braun ein ausgereiftes Produktprogramm in Kombination mit praktischem Wissen für Pflegekräfte und Ärzte. So ist nicht nur die richtige Auswahl der jeweiligen Produkte und die korrekte Wunddokumentation gewährleistet, sondern vor allem die bestmögliche und individuelle Unterstützung des Wundheilungsprozesses in der stationären, ambulanten oder häuslichen Versorgung von Patient*innen.

