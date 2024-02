Klarpay AG

Klarpay führt exklusive Unternehmerkonten ein

Zug, Schweiz (ots/PRNewswire)

Klarpay, ein führendes Schweizer Finanzinstitut, gibt die Einführung seiner neuen Unternehmerkonten bekannt, einer maßgeschneiderten Finanzlösung, die ausschließlich für Unternehmensgründer, UBOs und Mitglieder des oberen Managements entwickelt wurde, die bereits ein Konto bei Klarpay besitzen.

In Anbetracht der engen Verbindung zwischen Unternehmern und ihren Unternehmen bietet Klarpay individuelle Lösungen an, die auf deren besondere Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Die Klarpay-Unternehmerkonten bieten exklusive Vorteile, die deren Inhabern helfen, ihre Finanzen besser zu verwalten und Transaktionen zu optimieren. Dieser Dienst ermöglicht es Unternehmern, mehrere Konten einzurichten, die auf ihre geschäftlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Private und geschäftliche Ausgaben lassen sich effizient trennen und Transaktionen wie Zahlungen, Überweisungen und Abhebungen werden mühelos durchgeführt, während die Aktivitäten über das intuitive Dashboard von Klarpay überwacht und verwaltet werden.

Unternehmer können nun ihre globale Reichweite ausbauen, mühelos Transaktionen in mehreren Währungen durchführen und von der Sicherheit und Stabilität des Schweizer Finanzsystems profitieren. Für höhere Beträge können sie sich auch für ein Konto mit Einlagensicherung entscheiden, das eine zusätzliche Garantie einer Tier-1-Bank in der Schweiz bietet.

„ Klarpay hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmern auf ihrem Weg zum Erfolg zu unterstützen. Die Einführung von Unternehmerkonten unterstreicht das Engagement des Unternehmens, finanzielles Wachstum zu fördern und ein stabiles finanzielles Umfeld für digitale Unternehmen und Unternehmer bereitzustellen.", sagt Martynas Bieliauskas, CEO von Klarpay.

Informationen zur Klarpay AG Klarpay AG ist ein führendes Fintech-Unternehmen, das Online-Unternehmen Zugang zu IBAN-Konten in mehreren Währungen, globaler Zahlungsakzeptanz und digitalen Auszahlungslösungen bietet. Als erstes in der Schweiz lizenziertes Fintech-Unternehmen, das ausschliesslich mit E-Commerce, digitalen Unternehmern und Content Creatorn zusammenarbeitet, will Klarpay digitale Unternehmen durch grenzenlose, skalierbare, maßgeschneiderte Geschäftskonten und Zahlungslösungen unterstützen. Die 2019 gegründete Klarpay AG ist ein von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) bewilligtes und reguliertes Einlagenkreditinstitut nach Artikel 1b des Schweizerischen Bankgesetzes.

marketing@klarpay.ch

Original-Content von: Klarpay AG, übermittelt durch news aktuell