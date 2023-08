Baseus Technology (HK) Co., Ltd

Baseus Herbst 2023 Produkteinführung in Berlin

– Simple for More –

Baseus allererste Produkteinführung in Berlin, Deutschland, mit seinen neuesten innovativen Produkten unter dem Slogan der Marke „Simple for More".

Baseus, die führende Marke für Unterhaltungselektronik, enthüllt hochmoderne elektronische Geräte, einschließlich einer extrem leistungsstarken digitalen Steckerleiste mit 240 W, einem exklusiven Paar vielseitiger Sport-Ohrhörer und dem weltweit ersten Ladegerät für Elektrofahrzeuge, das mit Galliumnitrid(GaN)-Technologie betrieben wird.

Datum: 14:45 Uhr MEZ am 31. August 2023 Ort: Hotel Adlon Kempinski Berlin Adresse: Unter den Linden 77 – 10117 Berlin – Deutschland

Beim intelligenten Laden ganz vorn

Baseus 240 W Desktop Fast Charger ist ein extrem leistungsstarkes Hybridgerät mit 1 Wechselstromausgang, 3 USB-C-Anschlüssen und 1 USB-A-Anschluss. Es ist in erster Linie darauf ausgelegt, ein komplettes Schreibtisch-Ökosystem zu betreiben, einschließlich Laptop, Monitor, Lampe, Lautsprecher, drahtlosem Ladegerät und der meisten Desktop-Elektronik.

Es unterstützt PD3.1 sowie alle wichtigen Schnellladeprotokolle und verfügt über ein Display mit Echtzeit-Ladestatus, das anzeigt, ob schnelles Laden erfolgt.

Das Audio-Know-how der Jugend

Die Ohrhörer der Baseus Eli Sport 1-Serie sind tragbare Open-Ear-Wearables mit Luftleitung, die an den Ohren hängen, ohne dass die Ohrstöpsel in den Gehörgang eindringen, was eine bequeme Passform bietet. Sie verfügen über eine 16,2 mm große Verbundstoffmembran, die eine erstaunliche Klangqualität liefert, sowie einen Deep-Bass-Boost-Algorithmus, zwei Umhängebänder für den täglichen Gebrauch und eine Workout-Routine. Sie sind außerdem als IPX4 eingestuft und damit schweißresistent für Sportaktivitäten.

Der bahnbrechende Green GaN EV Charger

Baseus Nebula Series Green GaN EV Charger ist das führende Ladegerät für Elektrofahrzeuge, mit Blick auf Umweltfreundlichkeit hergestellt und mit optimierter Galliumnitrid(GaN)-Technologie ausgestattet. Es reduziert den Standby-Stromverbrauch und verbessert die Wärmeableitung. Ladestatus und Zeitplan sind in der Baseus App einsehbar und das Laden kann aus der Ferne gestartet werden, ohne dass eine drahtlose Verbindung erforderlich ist. Zum Schutz verfügt es über 11 Sicherheitsschutzmaßnahmen sowie einen intelligenten automatischen Abschaltschutz und ist IP55 staub- und spritzwassergeschützt.

Weitere Einzelheiten finden Sie im umfassenden Dokument zu dieser Einführungsveranstaltung auf Google Drive: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zon750S9XkyTU02Gyzt552x4iiYVDu7Q

Informationen zu Baseus

Baseus ist eine Unterhaltungselektronikmarke, die 2011 unter dem Motto „Simple for More" gegründet wurde und nahtlos praktische, ästhetische Produkte für junge Tech-Enthusiasten entwickelt.

