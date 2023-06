LG Energy Solution

Markteinführung: Neue Hybrid-Wechselrichter-Systeme von LG Energy Solution für Europa

Frankfurt (ots)

Ab Juli ist das neue einphasige Hybrid-Wechselrichter-System für europäische Haushalte erhältlich

Kunden profitieren von einer einfachen Installation und Inbetriebnahme des Heimspeichers und des Wechselrichters sowie einem hervorragenden Kundendienst

LG Energy Solution (LGES: KRX; 373220), einer der weltweit führenden Hersteller fortschrittlicher Lithium-Ionen-Batterien, bringt ein neues Hybrid-Wechselrichter-System (bestehend aus Heimspeicher und Wechselrichter) auf den Markt, das die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden in europäischen Haushalten bedient.

Die neue Lösung, die im Juli auf den Markt kommt, ist mit einer eingebauten Backup-Funktion ausgestattet und wurde speziell für die nahtlose Integration mit den Heimspeichern von LG Energy Solution (LGES) entwickelt. Damit leistet LGES Pionierarbeit und wandelt sich vom reinen Batterielieferanten zum umfassenden Systemanbieter.

Das neue Hybrid-Wechselrichter-System für Privathaushalte ist die Antwort auf die stetig steigende Nachfrage von Installateuren und Hausbesitzern und verfügt sowohl über eine Ausführung in Hochvolt (HV) als auch in Niedervolt (LV).

Die HV-Option ist zunächst in Spanien und Italien erhältlich und kombiniert die neuen 400V-Prime Heimspeicher (nutzbare Energieinhalte: 9,6kWh oder 16kWh) mit 5kW oder 6kW Wechselrichterleistung. Das Speichersystem erreicht eine maximale Energiekapazität von 32kWh beim Anschluss von bis zu zwei Heimspeichern an einen Wechselrichter. Diese Eigenschaften machen es zu einer idealen Wahl für Kunden, die sich für robuste und effiziente Systeme mit hoher Energie und Leistung interessieren.

Die LV-Option ermöglicht die Nutzung von bis zu zwei Heimspeichern mit 48V-Batterien (nutzbare Energieinhalte sind: 5,9kWh, 8,8kWh, 11,7kWh). Diese können durch Parallelschaltung auf einen maximalen Energieinhalt von 23,4kWh kommen. Die umfassende Heimspeicher- und Wechselrichter-Lösung wird in ganz Europa erhältlich sein und eignet sich besonders für Kunden, die Wert auf ein System mit hoher Kapazität legen und auf das Preis-Leistungs-Verhältnis achten.

Die einfache Architektur der Batterien und das Plug&Play-Prinzip der Wechselrichter gewährleisten eine einfache Installation, die sowohl für neuinstallierte Solar- und Energiespeichersysteme als auch für Nachrüstungen in Haushalten mit bereits bestehenden Photovoltaik-Anlagen geeignet ist.

Begleitend zur neuen Lösung stellt LGES Installateuren und Kunden die Live-Monitoring-App zur Verfügung. Installateure profitieren vom vereinfachten Installationsprozess, während Kunden jederzeit Zugriff auf relevante Daten der Solarenergieproduktion und des Energieverbrauchs im Haus haben. Die App dient als Basis, über die LGES in Zukunft eine individuelle Benutzererfahrung und einen optimierten Service mit technischem Support für Installateure und Hausbesitzer anbietet.

"Das Beste an dieser neuen kombinierten Lösung ist der bequeme Rundum-Service", sagt Denny Thiemig, Präsident der LG Energy Solution Europe GmbH. "Nicht nur die Installateure profitieren von einem deutlich vereinfachten Installations- und Inbetriebnahmeprozess, auch die Kunden greifen nun über eine einzige Anlaufstelle auf alle nötigen Leistungen zu - ganz mühelos."

Die neuen Hybrid-Wechselrichter-Systeme unterstreichen das Vorhaben von LGES, seinen Kunden ein positives und zuverlässiges Erlebnis bei der Stromerzeugung und Speicherung zu bieten. Mit der Integration dieser neuen Innovation will LGES als weltweit führender Batteriehersteller die Kundenzufriedenheit während der Installation, des Betriebs und des Services in den Fokus stellen.

Das neue Hybrid-Wechselrichter-System ist mit einer umfassenden 10-Jahres-Garantie ausgestattet, die den Kunden eine langfristige Zuverlässigkeit und Sicherheit bietet und sowohl die Heimspeicher als auch den Wechselrichter abdeckt.

Über LG Energy Solution

LG Energy Solution (KRX: 373220), eine Ausgründung von LG Chem, ist ein weltweit führender Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge, Mobilitätslösungen, IT und Energiespeichersysteme. Mit 30 Jahren Erfahrung in revolutionärer Batterietechnologie und umfassender Forschung und Entwicklung (F&E) ist das Unternehmen mit über 25.000 Patenten im Bereich Batterien der weltweit größte Patentinhaber. Sein globales Netzwerk, das sich über Nordamerika, Europa, Asien und Australien erstreckt, umfasst Batteriefabriken, die als Joint Ventures zusammen mit großen Automobilherstellern wie General Motors, Stellantis N.V., der Hyundai Motor Group und Honda Motor Co. Ltd. errichtet wurden. Als Vorreiter für Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen hat sich LG Energy Solution zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 einen CO2-neutralen Betrieb zu erreichen und gleichzeitig den Wert des gemeinsamen Wachstums und die Förderung einer vielfältigen und integrativen Unternehmenskultur in den Vordergrund zu stellen. Hier erfahren Sie mehr: https://news.lgensol.com.

Über LG Energy Solution's ESS Division

Seit Beginn der Massenproduktion von ESS-Batteriezellen im Jahr 2015 bietet LG Energy Solution komplette ESS-Lösungen an - von Zellen, Packs/Racks und Gehäusen bis hin zu Batteriemanagementsystemen. Die ESS-Produktpalette von LG Energy Solution deckt alle Anwendungen der Branche ab, darunter Stromnetze, ESS für Privathaushalte sowie ESS für den gewerblichen und industriellen Einsatz. LG Energy Solution erwarb NEC im Jahr 2021 und gründete bald darauf den Systemintegrator LG Energy Solution Vertech mit Sitz in den USA.

Original-Content von: LG Energy Solution, übermittelt durch news aktuell