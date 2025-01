Charge Construct

ace Group auf Erfolgskurs: Neue Führung für eine starke Zukunft

Ingolstadt/Meppen

Die ace Group, eine der führenden Full-Service-Anbieter für erneuerbare Energien im B2B-Bereich, stärkt ihre Position mit einer neuen Geschäftsführung. Mit Torben Möller als CEO und Marcus Jentsch als CFO stellt sich die Anfang 2024 gegründete Gruppe strategisch und personell optimal für 2025 auf. Ziel ist es, einen EPC-Anbieter zu formen, der als "Full-Service" Provider umfassende und innovative Leistungen in den Bereichen Photovoltaik, Schnellladeinfrastruktur und Energiespeicherung anbietet.

Erfahrene Führungspersönlichkeiten übernehmen das Steuer

Seit 1. Januar 2025 übernehmen Torben Möller und Marcus Jentsch offiziell die Leitung der ace Group. Torben Möller bringt jahrelange Erfahrung in der Leitung großer Teams und Unternehmen mit. Als ehemaliger Geschäftsführer der Jacobs GmbH verantwortete er ein internationales Team von rund 350 Mitarbeitenden mit dem Fokus der Realisierung komplexer Infrastrukturprojekte im Energie- und Technologiebereich. Davor war er unter anderem über sieben Jahre zuletzt als Vorstand der Energiekontor AG für das operative Geschäft tätig. "Die Entwicklung der erneuerbaren Energien stehen für mich sinnbildlich für Zukunft und Innovation. Die ace Group vereint ehrgeizige Teams und zukunftsweisende Projekte - eine Kombination, die perfekt zu meiner Vision der ace als one-stop-shop für technisch anspruchsvolle Lösungen passt. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den herausragenden Teams von HMB und Charge Construct die Energiewende aktiv weiter voranzutreiben," erklärt Möller.

Der neue CFO, Marcus Jentsch, ergänzt die Führungsriege als ausgewiesener Spezialist im Finanzwesen und in der Energiebranche. Zuletzt war er Finanzvorstand bei der Orcan Energy AG und der Juwi AG sowie CFO bei der Jolt Energy GmbH, wo er jeweils sein tiefgehendes Know-how insbesondere im Bereich Schnellladeinfrastruktur erfolgreich einbrachte: "Meine berufliche Laufbahn verbindet seit über 30 Jahren Finanzen und M&A mit erneuerbaren Energien und Cleantech. Die ace Group bietet die ideale Plattform, um dieses Wissen gewinnbringend einzusetzen und gemeinsam den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland voranzutreiben," so Jentsch.

Zusammen vereinen Möller und Jentsch führende Branchenkompetenz und Erfahrung, um die Erfolgsgeschichte der ace Group fortzusetzen.

Strategische Ausrichtung und ehrgeizige Ziele: Ein starkes Fundament für 2025 und darüber hinaus

Bereits im November 2024 legte die neue Führungsebene den Grundstein für die enge Zusammenarbeit. Bei einem Treffen im Schloss Hohenkammer, in der Nähe des Headquarters von Charge Construct, wurden strategische Weichen gestellt. Baustellenbesuche, wie der eines angehenden Ladeparks in Schweitenkirchen sowie die Vorstellung bei den Teams in Ingolstadt und Meppen unterstrichen das operative Engagement der neuen Leitung. CEO Torben Möller zeigt sich zuversichtlich, was die zukünftige Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe betrifft: "HMB steht als Vorreiter für Innovation und Qualität in der Projektrealisierung industrieller Batteriespeicherlösungen, während Charge Construct führend in der Entwicklung modernster Ladeinfrastruktur ist. Gemeinsam bündeln wir unsere Stärken als EPC-Anbieter, um mit wegweisenden Technologien und Dienstleistungen nachhaltige Energielösungen zu schaffen, die nicht nur unsere Kunden begeistern, sondern auch die Branche voranbringen."

Die ace Group verfolgt das Ziel, Schrittmacher im B2B-Bereich für die Anwendung erneuerbare Energien zu werden und damit die Lücke zwischen Erzeugung und Verbrauch zu schließen. Namhafte Kunden wie EnBW und Vattenfall und setzen bereits auf die Expertise der Gruppe. Mit der neuen Führungsebene sollen insbesondere die Synergien zwischen HMB und Charge Construct weiter gestärkt und Prozesse optimiert werden.

"Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser strategischen Aufstellung und der neuen Geschäftsführung unsere ambitionierten Ziele erreichen und die ace Group zur ersten Wahl im Markt machen können," betont Matthias Obermeyr, Partner beim Wachstumsinvestor EMERAM. "Wir sehen enormes Potenzial in der Branche und in der ace Group. Mit Torben Möller und Marcus Jentsch haben wir die richtigen Personen an der Spitze, um die nächste Wachstumsphase einzuleiten," so Obermeyr weiter.

Über die ace Group

Die ace Group (advanced clean energy Group) vereint die Expertise von HMB und Charge Construct, um als Full-Service-Anbieter im Bereich erneuerbare Energien innovative Lösungen zu entwickeln. Die Gruppe fokussiert sich auf die Beratung, Planung und Realisierung von Photovoltaikanlagen, Schnellladeinfrastruktur und Energiespeichern.

Über Charge Construct

Charge Construct ist spezialisiert auf die Errichtung von Schnellladeinfrastruktur - von der Standortakquise über die Planung und den Bau bis hin zum Betrieb.

Über HMB

Die HMB GmbH aus Meppen ist ein führender Anbieter in den Bereichen Solarpark-Entwicklung, großflächige Dachanlagen und Industriespeicher mit einer Kapazität von mehreren MWh.

Über EMERAM

EMERAM ist eine führende, unabhängige Beteiligungsgesellschaft für mittelständische Unternehmen. Ihr Fokus liegt darauf, Wachstumsunternehmen im deutschsprachigen Raum mit Kapital und Know-how zu unterstützen, um ein langfristiges und nachhaltiges Wachstum zu sichern.

