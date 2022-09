Zweiter Bäcker Digital Tag: Event der Aramaz Digital GmbH angekündigt

Aramaz Digital GmbH

Die Aramaz Digital GmbH, eine Bielefelder Recruiting-Agentur mit Fokus auf das Bäckerhandwerk, veranstaltet am 13. Oktober im Hyatt Regency Düsseldorf den zweiten Bäcker Digital Tag. Die Teilnehmer dürfen sich auf gehaltreiche Vorträge rund um Themen wie Mitarbeiterbindung und -führung, Arbeitgeberattraktivität, digitale Omnipräsenz und Steuersparmodelle freuen. Darüber hinaus bietet sich während der Veranstaltung die Gelegenheit, sich mit anderen Inhabern von Bäckereibetrieben und den Experten vor Ort auszutauschen.

Veranstalter Eyüp Aramaz: "Unsere Strategien zur Mitarbeitergewinnung und -bindung stießen bereits beim ersten Bäcker Digital Tag auf große Begeisterung, wo wir die Geschäftsführer, Personaler und Marketing-Verantwortlichen von 30 Bäckereibetrieben begrüßen durften. Daran möchten wir nun anknüpfen und in noch größerem Rahmen darauf aufmerksam machen, wie wichtig moderne Recruiting-Strategien und durchdachte Konzepte zur Führung und Bindung des eigenen Personals sind."

Unter den Speakern des Abends ist auch Veranstalter Eyüp Aramaz, der in seinem Vortrag sieben Impulse für mehr Bewerbungen vorstellen wird. Unterdessen wird der langjährige Unternehmensberater Elmar Vogt über die Förderung von Mitarbeitern sprechen. Auf gezielte Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität werden Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer von FAIRFAMILY hinweisen.

Zudem dürfen sich die Besucher auf einen Vortrag über Steuersparmodelle von Ali Doygun und Soufian El Morabiti sowie eine Rede über digitale Mitarbeiterführung von Unternehmensberater Markus Baulig freuen. Zuletzt wird Phil Poosch verraten, wie Bäckereien ihre Sichtbarkeit bei Google und Co. maximieren.

"Der Bäcker Digital Tag bietet allen Geschäftsführern und Personalverantwortlichen von Bäckereibetrieben die unverzichtbare Gelegenheit, sich über die aktuellen Entwicklungen der Branche zu informieren und sowohl während der Reden als auch im Austausch mit ausgewiesenen Experten wertvolle Erkenntnisse zu sammeln. Das Event richtet sich demnach an all diejenigen, die ihr Bäckereiunternehmen auch in den nächsten Jahren voranbringen wollen", erklärt Eyüp Aramaz.

Tickets sind erhältlich unter: https://www.baeckerdigitaltag.de

