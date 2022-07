Deutsche Glasfaser Holding GmbH

Bester Festnetzanbieter 2022

connect kürt Deutsche Glasfaser zum Testsieger

Deutsche Glasfaser ist connect-Testsieger. Das Düsseldorfer Unternehmen erreichte die Bewertungen "sehr gut" und "Testsieger Regional" im renommierten jährlichen Breitband- und Festnetztest. Mit einer Wertung von 939 von 1.000 möglichen Punkten lag die Netzqualität laut connect höher als bei allen anderen Anbietern in Deutschland.

Damit errang das Netz von Deutsche Glasfaser auf Anhieb den Spitzenplatz, nachdem es in diesem Jahr erstmals von den Testern berücksichtigt wurde.

"Sensationell ist der Sprung des neuen Kandidaten Deutsche Glasfaser auf Platz eins unter den Regionalanbietern", schrieb connect-Autor Hannes Rügheimer in dem Artikel. "Insgesamt spiegelt das hervorragende Ergebnis die Stärken der Fiber-Technologie wider.

Das Magazin connect bewertet die Netze anhand mehrwöchiger technischer Messungen durch die Firma zafaco. Die Tester installieren zu diesem Zweck eigene Messgeräte in Büros und Rechenzentren und kombinieren die Ergebnisse mit den Breitbandmessungen der Bundesnetzagentur. Bewertet wird die Qualität in puncto Sprache, Daten, Crowdsourcing und Web-Services wie das Laden von Webseiten und die Leistung bei Online-Spielen sowie Web-TV.

Besonders hohe Bewertungen erhielt Deutsche Glasfaser in der Kategorie Crowdsourcing. Hier wurde bewertet, welche Up- und Downloadgeschwindigkeit tatsächlich bei den Kundinnen und Kunden ankommt und wie gut der gelieferte mit dem tariflich vereinbarten Datendurchsatz übereinstimmt. Laut connect überzeugt das Netz von Deutsche Glasfaser also besonders in der Alltagsleistung.

Der connect Breitband- und Festnetztest ist die am meisten beachtete Qualitätsprüfung ihrer Art in Deutschland. Er wird seit 2010 jährlich durchgeführt und ist das Pendant zum connect Mobilfunk-Netztest, der erstmals 1999 stattfand. Der Breitband- und Festnetztest ist technologieneutral, das heißt er bezieht Leistungen der DSL-, Kabel- und Glasfasernetze mit ein.

Dies ist bereits die dritte Auszeichnung, die das Netz von Deutsche Glasfaser in den vergangenen Wochen erhalten hat. Im Mai bewertete das Magazin CHIP die Netzleistung als "sehr gut" (Note 1,5) und empfahl den Anbieter als "Preistipp". Vor wenigen Tagen gab das Verbrauchermagazin IMTEST dem Glasfasernetz von Deutsche Glasfaser die beste Bewertung (Note 1,9; "gut") unter allen Wettbewerbern und den Sieg unter den nicht bundesweit tätigen Anbietern.

