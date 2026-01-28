Slalom Germany

Slalom Germany erweitert Cloud-Services durch Launch-Partnerschaft für AWS European Sovereign Cloud

Bild-Infos

Download

München (ots)

Slalom Germany baut sein Cloud-Portfolio mit der AWS European Sovereign Cloud aus. Kunden, die souveräne Cloud-Umgebungen nutzen möchten, profitieren künftig von den Services und Lösungen.

Das Technologieberatungsunternehmen Slalom Germany weitet seine Partnerschaft mit AWS aus. Als Launch-Partner der AWS European Sovereign Cloud bietet Slalom Germany künftig Services für Unternehmen an, die die souveräne Cloud-Umgebung von AWS nutzen möchten. Bei der AWS European Sovereign Cloud handelt es sich um eine neue, unabhängige Cloud für Europa, die vor Kurzem in Brandenburg eingeführt wurde. "Wir freuen uns, Launch-Partner der AWS European Sovereign Cloud zu sein. Nun können wir Kunden weiterhin das gesamte AWS-Cloud-Leistungsportfolio anbieten und sie zugleich dem Wunsch nach operativer Autonomie und Datenhoheit näherbringen. Vor allem Unternehmen, die bislang aus Souveränitätsgründen nicht in die AWS-Cloud migriert sind, profitieren künftig vom Angebot", erklärt Patrick Domcke, Senior Director Market Solutions AWS Cloud, bei Slalom Germany.

Neue Region, europäische Infrastruktur: Die AWS European Sovereign Cloud

Die AWS European Sovereign Cloud ist eine vollständig ausgestattete, unabhängig betriebene souveräne Cloud. Sie wird durch strenge technische Kontrollen, souveräne Absicherungen und rechtliche Schutzmaßnahmen unterstützt, die auf die Bedürfnisse europäischer Regierungen und Unternehmen zugeschnitten sind. Die AWS European Sovereign Cloud ist eine neue Region. Die Infrastruktur wird vollständig innerhalb der EU betrieben, unabhängig von den bestehenden Regionen. Der tägliche Betrieb wird ausschließlich von in der EU ansässigen AWS-Mitarbeitern geleitet. Dazu gehört der Zugang zu den Rechenzentren sowie zum technischen Support und Kundendienst der AWS European Sovereign Cloud. Wie bei den bestehenden AWS-Regionen haben die Kunden die Kontrolle und die Gewissheit, dass AWS ohne ihre Zustimmung weder auf die Kundendaten zugreift noch diese für sonstige Zwecke verwendet. Sie profitieren von den strengsten Souveränitätskontrollen unter den führenden Cloud-Anbietern.

Original-Content von: Slalom Germany, übermittelt durch news aktuell