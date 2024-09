Grabowsky Consulting GmbH

Lohnt sich eine Weiterbildung zum IHK-geprüften Technischen Fachwirt? - Patrick Grabowsky verrät, warum eine flexible Weiterbildung der Schlüssel zum Erfolg ist

Freiberg am Neckar (ots)

Mit seinen digitalen und flexiblen Weiterbildungsprogrammen zum IHK-geprüften Technischen Fachwirt, Wirtschaftsfachwirt, Industriefachwirt oder Technischen Betriebswirt setzt Patrick Grabowsky neue Maßstäbe. Sein Ziel: Berufstätigen Fachkräften die Möglichkeit zu bieten, ihre Karriere voranzutreiben und neue berufliche Horizonte zu eröffnen. Warum eine Weiterbildung in jeder Karrierephase entscheidend sein kann, erläutert der Unternehmer im Folgenden.

Nach Abschluss der Ausbildung und dem Erreichen erster Karriereziele stehen viele Fachkräfte vor einer entscheidenden Frage: Wie geht es weiter? Besonders in kaufmännischen und technischen Berufen sind die Aufstiegsmöglichkeiten oft schnell ausgeschöpft. Um beruflich weiterzukommen, ist eine Weiterbildung von großer Bedeutung. Doch die wenigsten Berufstätigen haben die Zeit, sich neben einem Vollzeitjob auch noch einer intensiven Schulung zu widmen - und die finanziellen Mittel dafür fehlen ihnen meist auch. "Eine Weiterbildung ist das Schlüsselwerkzeug, um die eigenen Chancen auf dem Arbeitsmarkt nachhaltig zu verbessern", erklärt Patrick Grabowsky vom Digitalen Weiterbildungsinstitut Patrick Grabowsky. "Erst durch zusätzliche Qualifikationen können Fachkräfte mehr Verantwortung im Unternehmen übernehmen. Doch traditionelle Anbieter sind oft unflexibel, was Lernangebote und Schulungstermine betrifft, und schrecken daher viele Berufstätige ab. Das Resultat: Viele Menschen lassen ihr Potenzial ungenutzt."

"In eine Weiterbildung zu investieren, bedeutet, in die eigene Zukunft zu investieren - diese Aufstiegschancen sollten für alle zugänglich sein", betont der Unternehmer. Mit seinem digitalen Weiterbildungsinstitut hat Patrick Grabowsky eine Plattform geschaffen, die es Arbeitnehmern ermöglicht, ihre Weiterbildung zum IHK-geprüften Technischen Fachwirt, Wirtschaftsfachwirt, Industriefachwirt oder Technischen Betriebswirt flexibel und eigenständig zu gestalten. Durch digitale Lernangebote auf einer modernen Learning-Plattform können seine Teilnehmer in kürzester Zeit beruflich aufsteigen. "Das Wissen und die Qualifikationen, die man sich während einer Weiterbildung aneignet, bleiben ein Leben lang bestehen und sichern den Teilnehmern langfristig alle Chancen auf berufliches Wachstum", so Patrick Grabowsky. Auch um die Kosten müssen sich Interessierte in der Regel keine Sorge machen: Schließlich werden Weiterbildungen in Deutschland im Rahmen des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetztes (AFBG) mit bis zu 15.000 Euro gefördert. Warum sich eine Weiterbildung zum technischen Fach- oder Betriebswirt lohnt, erläutert der Unternehmer im Folgenden.

Grund 1: Gleiche Niveaustufe wie ein Bachelorstudiengang

Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) dient zur Einordnung der Qualifikationen des deutschen Bildungssystems. Bestehend aus acht Qualifikationsstufen, dient er der Orientierung und Vergleichbarkeit deutscher Qualifikationen. Hat man in Deutschland beispielsweise eine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, befindet man sich auf Qualifikationsstufe 4, durch das Absolvieren einer IHK-geprüften Weiterbildung zum Fachwirt rutschen die Absolventen auf Niveaustufe 6, in die auch ein Bachelorstudiengang eingeordnet wird.

Der Weg dorthin ist besonders für Berufstätige interessant: Nach einer dreijährigen Ausbildung und einem Jahr Berufserfahrung kann diese Weiterbildung berufsbegleitend in etwa zwei Jahren absolviert werden. Insgesamt dauert die Kombination aus Ausbildung, Berufserfahrung und Weiterbildung ungefähr sechseinhalb Jahre, was nach dem DQR mit einem dreijährigen Bachelorstudiengang gleichzustellen ist. Zudem kann mit dieser Qualifikation auch weitergegangen und der Betriebswirt oder Technische Betriebswirt absolviert werden, was die Absolventen auf das Master-Niveau und damit auf Stufe 7 bringt. Diese Flexibilität und die Möglichkeit, gleichzeitig Berufserfahrung zu sammeln, machen die Weiterbildung zum Technischen Fachwirt zu einer lohnenden und praxisorientierten Alternative zum Studium.

Grund 2: Breite fachliche Aufstellung

Mit der Weiterbildung zum IHK-geprüften Technischen Fachwirt eröffnen sich den Absolventen neue berufliche Chancen, ohne dabei zu stark auf einen bestimmten Bereich angewiesen zu sein. Im Gegensatz zu einem Bachelorstudium, bei dem man sich oft auf ein einzelnes Fachgebiet konzentriert, bietet der Technische Fachwirt eine breite Wissensbasis, die sowohl technisches als auch wirtschaftliches Wissen umfasst. Diese Kombination macht die Weiterbildung in der Berufswelt vielseitiger einsetzbar und bereitet die Absolventen auf eine Vielzahl von Aufgaben in Unternehmen vor.

Ein weiterer entscheidender Vorteil ist, dass der Technische Fachwirt nicht nur technisches Fachwissen, sondern auch betriebswirtschaftliche Kenntnisse vermittelt. Das ist besonders wichtig, wenn die Absolventen im Unternehmen aufsteigen und mehr Verantwortung übernehmen möchten. Unternehmen schätzen Mitarbeiter, die sowohl technische Zusammenhänge verstehen als auch wirtschaftliche Entscheidungen treffen können. Der Technische Fachwirt bereitet die Teilnehmer optimal auf solche Schnittstellenpositionen vor, wie zum Beispiel im technischen Einkauf oder in der Produktionsplanung. Die Weiterbildung bietet den Teilnehmern somit eine solide Grundlage, um ihre Karriere voranzutreiben und sich für verantwortungsvolle Positionen zu qualifizieren.

Grund 3: Nebenberuflich zum Karriereerfolg

Berufliche Weiterentwicklung ohne Einkommensverzicht? Das ist mit einer Weiterbildung zum IHK-geprüften Technischen Fachwirt ebenfalls möglich. Da sie berufsbegleitend absolviert werden kann, ist sie ideal für diejenigen, die bereits im Berufsleben stehen und einen gewissen Lebensstandard erreicht haben. Im Gegensatz zu einem Vollzeitstudium, das oft mit Gehaltseinbußen einhergeht, ermöglicht der Technische Fachwirt es, weiterhin im Job zu bleiben und gleichzeitig die Karriere voranzutreiben.

