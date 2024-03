MagentaSport

Freiburg II siegt gegen 1860 München und verkürzt den Rückstand im Tabellenkeller auf 10 Punkte

Geht da noch was? Der Tabellenletzte aus Freiburg holt den 3. Heimsieg in Folge ohne Gegentor, gewinnt gegen den TSV 1860 München mit 1:0. Für die Breisgauer ist es der 3. Heimsieg in Serie ohne Gegentor. Damit verkürzt Freiburg den Rückstand auf 10 Punkte. Für die Löwen ist es die 4. Niederlage in Folge, die Münchner rutschen wieder in den Tabellenkeller. Der Vorsprung beträgt nur noch 6 Punkte. "Dass wir mit dem Ergebnis unzufrieden sind, ist klar. Wir haben alles in der eigenen Hand und müssen uns auf die nächsten Aufgaben fokussieren. Sicherlich haben wir die Erwartungshaltung aus den ersten 8 Spielen hochgeschraubt. Auch für uns intern. Dem sind wir nicht gerecht geworden", kritisiert Agirios Giannikis. "Wenn du aus 3 Niederlagen kommst, musst du dir dieses Quäntchen Glück wieder erarbeiten. Wir waren schon mal in so einer Phase und da werden wir zu 100 Prozent wieder als Mannschaft rauskommen", sagt Kapitän Jesper Verlaat. Für Thomas Stamm war es der 1. Sieg nach seiner Ankündigung, dass er den Verein verlassen wird. Wohin es ihn zieht, ist noch nicht klar. Preußen Münster rockt weiter die Liga! Der Aufsteiger holt den 7. Sieg in Serie, schlägt Dynamo Dresden mit 1:0 und klettert auf den Relegationsplatz. Dresden steht damit nicht mehr in den Top3 und holt nach dem Unentschieden gegen Ulm (0:0) wieder keinen Dreier gegen einen direkten Konkurrenten. Von Münster-Trainer Sascha Hildmann gab es nach dem Abpfiff ein kleines Freudentänzchen. "Da muss ich selber über mich lachen. Ich freue mich so, weil so einfach so geil ist. Du hast den 7. Sieg in Folge. Wir haben Dresden, den absoluten Topfavoriten geschlagen. Ich kann mich mit Superlativen gar nicht mehr bremsen", so der hocherfreute Hildmann. Münster darf vom Durchmarsch träumen. "Wir können nicht verlieren, wir können nur träumen. Das zeichnet uns auch aus, dass wir ohne Druck spielen können. Jetzt haben wir den 7. Sieg in Folge. Es macht momentan nur Spaß", meint Malik Batmaz. Anders ist die Stimmung dagegen in Dresden. "Wir waren die klar bessere Mannschaft. Es ist ärgerlich, weil wir das die ganze Saison haben. Wenn du deine Chancen nicht machst, stimmen die Ergebnisse nicht. Wir arbeiten dran", moniert Markus Anfang. Mannheim freut sich nach dem knappen 2:1-Sieg gegen den BVB II über den Sprung über den Strich. Seit 4 Spielen sind die Mannheimer ungeschlagen und sind in bester Form für den Klassenerhalt. Den Siegtreffer erzielte Julian Rieckmann in der 94. Minute. "Den Puls muss ich erstmal runterfahren. Das ist das absolute Highlight, dass wir das Spiel nochmal ziehen. Wir haben gut gearbeitet im Spiel", lobt Marco Antwerpen. "Ich habe einfach draufgeknallt, dann rutscht er durch alle durch und dann war es nur noch Ekstase pur", erzählt der Siegtorschütze Rieckmann.

SC Freiburg II - TSV 1860 München 1:0

Der Tabellenletzte Freiburg holt den 3. Heimsieg in Folge ohne Gegentor und verkürzt den Rückstand auf das rettende Ufer vorübergehend auf 10 Punkte. Der TSV 1860 München hingegen kassiert die 4. Niederlage in Folge und rutscht wieder in den Tabellenkeller. Der Vorsprung auf Platz 17 beträgt nur noch 6 Punkte.

Agirios Giannikis, Trainer 1860 München: "Wir haben vor Freiburg gemahnt. Wir hatten zu wenig Spielphasen, in der wir die Kontrolle hatten. Wir hatten im eigenen Ballbesitz zu viele Fehler. Dennoch waren die Chancen da, um ein Tor zu erzielen. Wir bekommen das Tor und dann waren wir ein bisschen kopflos in den letzten 20 Minuten. (...) Dass wir mit dem Ergebnis unzufrieden sind, ist klar. Wir haben alles in der eigenen Hand und müssen uns auf die nächsten Aufgaben fokussieren. Sicherlich haben wir die Erwartungshaltung aus den ersten 8 Spielen hochgeschraubt. Auch für uns intern. Dem sind wir nicht gerecht geworden."

Jesper Verlaat, Kapitän München: "Wenn Freiburg in der 1. Halbzeit das 1:0 macht, kann man nicht meckern, da wir viel hinterhergelaufen sind. Wir hatten aber trotzdem unsere Aktionen, die wir aber nicht gut zu Ende spielen. In der 2. Hälfte war es genau das Gleiche. Der letzte Pass kommt nicht an und dann kommst du nicht zum Abschluss. (...) Wenn du aus 3 Niederlagen kommst, musst du dir dieses Quäntchen Glück wieder erarbeiten. Wir waren schon mal in so einer Phase und da werden wir zu 100 Prozent wieder als Mannschaft rauskommen."

Thomas Stamm, Trainer Freiburg II, verlässt den Verein zum Saisonende: "Ich bin sehr zufrieden. Wir waren die Mannschaft, die mehr Torchancen kreiert hat. 1860 hatte ihre besten Möglichkeiten über Standards. Die haben wir gut wegverteidigt. Wenn man die Chancen sieht, die wir uns erspielt haben, ist es nicht ungerecht, dass wir hier gewinnen. (...) Das zeigt Charakterstärke. Wir haben in den ersten Wochen und Monaten gebraucht. Die 3. Liga ist tough. Jetzt belohnen wir uns. Das Momentum darfst du nie unterschätzen. Das hatten wir in der Vorrunde nicht." Über seine Zukunft und einen neuen möglichen Klub: "Da habe ich mir noch wenig Gedanken gemacht, wo es hingeht. Ich freue mich erstmal, dass ich nächste Woche mit der Mannschaft weiterarbeiten darf. Alles andere wird man sehen."

Niklas Sauter, Comeback Freiburg: "Wir haben die maximale Überzeugung, dass wir den Rückstand noch drehen können. Anders geht es in der Liga auch nicht. Das ist unfassbar eng. Wir haben ein schweres Restprogramm, aber das ist kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Über allem steht die Entwicklung und die ist brutal."

Preußen Münster - Dynamo Dresden 1:0

30. Punkt in der Rückrunde! Münster begeistert und klettert auf den 3. Platz. Nach dem Unentschieden gegen Ulm (0:0) holt Dresden auch im nächsten Topspiel keinen Dreier und rutscht damit von den Aufstiegsplätzen, steht nur noch auf Platz 4. Münster holt den 7. Sieg in Serie und darf weiter vom Durchmarsch träumen.

Sascha Hildmann, Trainer Münster: "Man hat gemerkt, dass Dresden für uns eine Herausforderung war. Wir haben es trotzdem ganz gut wegverteidigt. Die Endchance hatte Dresden dann nicht. Wir haben ein paar Nadelstiche gesetzt, aber das war letzten Endes zu wenig. Da war ich nicht ganz zufrieden damit. Wir wollten dann in der 2. Hälfte mehr Druck aufbauen, denn wir wollten das Spiel ja auch gewinnen." Über seinen Freudentanz: "Da muss ich selber über mich lachen. Ich freue mich so, weil so einfach so geil ist. Du hast den 7. Sieg in Folge. Wir haben Dresden, den absoluten Topfavoriten geschlagen. Ich kann mich mit Superlativen gar nicht mehr bremsen. (...) Ich habe es schon vor dem Spiel gesagt. Wir haben eine riesen Runde. Wir können gar nichts mehr verlieren. Egal wie das Ganze jetzt ausgeht. Wir sind Aufsteiger und sehr demütig."

Malik Batmaz, Torschütze Münster: "Das war ein hartes Stück Arbeit. Wir wussten, dass Dresden mit die beste Mannschaft mit dem Ball ist. Das waren 3 hart erkämpfte Punkte. (...) Wir sind mittlerweile als Mannschaft total zusammengewachsen. Wir sind echte Freunde geworden. Wir können nicht verlieren, wir können nur träumen. Das zeichnet uns auch aus, dass wir ohne Druck spielen können. Jetzt haben wir den 7. Sieg in Folge. Es macht momentan nur Spaß."

Markus Anfang, Trainer Dresden: "Wir können in der 1. Halbzeit einen Elfmeter kriegen. Dann führen wir mit 1:0. Meine Jungs haben ein gutes Spiel gemacht. Wir waren die klar bessere Mannschaft. Es ist ärgerlich, weil wir das die ganze Saison haben. Wenn du deine Chancen nicht machst, stimmen die Ergebnisse nicht. Wir arbeiten dran. Was wir zwischen den Sechzehnern machen, da sind wir immer die bessere Mannschaft." Zum Gegner Münster: "Wenn man so einen Lauf hat und die Dinger immer reingehen, dann bist du absoluter Anwärter auf den Aufstieg."

Borussia Dortmund II - Waldhof Mannheim 1:2

Doppelpacker Julian Rieckmann bringt Mannheim zum Jubeln. Er bringt Mannheim in Führung. In der Nachspielzeit verursacht Rieckmann Mannheim den Ausgleich, nur um dann Sekunden vor Schluss doch noch das Siegtor zu erzielen. Durch den Sieg ist der Waldhof zum ersten Mal nach einem Spieltag in 2024 nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Für Dortmund II ist das Spiel gegen Mannheim die 3. Niederlage in Folge. Sie stehen aber mit 45 Punkten gesichert im Tabellenmittelfeld.

Marco Antwerpen, Trainer Mannheim: "Den Puls muss ich erstmal runterfahren. Das ist das absolute Highlight, dass wir das Spiel nochmal ziehen. Wir haben gut gearbeitet im Spiel." Der Doppelpack von Julian Rieckmann freut ihn besonders: "Verrückt eigentlich. Das ist halt immer wieder Fußball. Wir haben lange mit Julian gesprochen. Wir haben ihm gesagt, was er kann, was er auf den Platz bringen soll. Das er jetzt noch zwei Tore macht, ist eine überragende Situation für ihn." Mannheim sammelt seit Antwerpens Übernahme immer mehr Punkte: "Wir stehen kompakt. Wir lassen kaum Torchancen zu und das ist glaube ich letztendlich immer das Erfolgsrezept, dass man Punkte holt."

Julian Rieckmann, Doppelpacker Mannheim, über sein Siegtor: "Ich habe nur gehofft, dass ihn irgendwer rein macht. Dass er dann ausgerecht mir auf die Füße fällt, ist natürlich auch glücklich. Ich habe einfach draufgeknallt, dann rutscht er durch alle durch und dann war es nur noch Ekstase pur."

Marcel Seegert, Kapitän Mannheim, schwärmte über die Leistung von Rieckmann: "Jeder hat hier für den Anderen gekämpft und das war einfach super. Man hat sich gegenseitig angesteckt und dann entwickelt sich so eine positive Energie. Aber ich will das nochmal betonten: Kicker Note 1,0 und Sonderlob von mir an Julian Rieckmann!"

Jan Zimmermann, Trainer Dortmund: "Ich finde, wir waren geduldig. Mannheim hat auch nur auf Fehler gelauert, stand dann sehr kompakt und sehr tief und hat dann viel mit langen Bällen gespielt. Ich finde, wir haben das gut verteidigt. Wir haben uns in der 1. Halbzeit noch nicht so durchgesetzt, aber in der zweiten dann schon."

SSV Ulm - Erzgebirge Aue 2:2

Ulm kassiert in der 88. Minute das 1:2 und gleicht in der 94. Minute doch noch aus und sichert sich gegen Aue einen Punkt. Damit müssen die Ulmer die Tabellenführung aber abgeben und rutschen auf den 2. Platz. Aue steht weiterhin im oberen Mittelfeld.

Thomas Wörle, Trainer Ulm: "Da war von Willen und Glück alles dabei. Wir haben geführt und das Spiel dann aus der Hand gegeben. Der Gegner hat es aber auch echt gut gemacht. Das muss man anerkennen. Wenn wir hinten raus nochmal zurückkommen, ist es immer glücklich. Wir haben es uns aber auch verdient, da wir sehr viel investiert haben. (...) Wir nehmen das Unentschieden gerne mit.

Thomas Kastanaras, Torschütze Ulm: "Wir wollten den Heimsieg einfahren. Nach dem Spielverlauf lief es aber eher nicht für uns. Wir freuen uns, dass wir am Ende den Punkt mitnehmen. Wir haben am Ende Moral bewiesen und den Ausgleich noch gemacht."

Pavel Dotchev, Trainer Aue: "Wir haben das Spiel richtig dominiert. Unser Matchplan ist super aufgegangen. Wir haben 2:1 geführt und mit dem Tor kurz vor dem Abpfiff ist das eine gefühlte Niederlage. Wir haben uns gegen eine Spitzenmannschaft sehr gut präsentiert. Es ist sehr schade, dass wir es nicht geschafft haben, uns zu belohnen. Das war eine tolle Leistung der Mannschaft in jeder Beziehung. So ist aber der Fußball und damit müssen wir leben. Wir hätten klar gewinnen müssen."

Marcel Bär, Torschütze Aue: "Wenn du in der 88. Minute den Führungstreffer machst, musst du das Ding nach Hause holen. Das haben wie zum wiederholten Male in dieser Saison nicht geschafft. Deswegen stehen wir da, wo wir stehen. Trotzdem haben wir ein gutes Auswärtsspiel gemacht."

Jahn Regensburg - Hallescher FC 2:0

Nach 6 sieglosen Spielen holt Jahn Regensburg endlich wieder 3 Punkte. Damit springen sie direkt wieder an die Tabellenspitze und bringen sich in eine gute Ausgangslange für die letzten Wochen in der 3. Liga. Der HFC konnte sich nicht aus dem Tabellenkeller befreien und ist jetzt auf Platz 17, einen Abstiegsplatz abgerutscht. Allerdings sind die Hallenser punktgleich mit Waldhof Mannheim und nur einen Punkt hinter Bielefeld.

Joe Enochs, Trainer Regensburg: "Wichtig war, dass wir wieder gewonnen haben, dass wir wieder eine gute Leistung gebracht haben. Wir haben uns nur auf das Spiel fokussiert und die Tabelle blenden wir jetzt im Moment aus. Ich freue mich unheimlich für die Mannschaft, weil das keine einfache Phase gewesen ist, aber wie die Jungs gestärkt da rausgekommen sind, ist super."

Christian Viet, Regensburg, blieb während dem Spiel kurz liegen, schmunzelnd erklärte er die Gründe: "Ich habe Krämpfe bekommen und damit wir wechseln können, bin ich liegen geblieben." Für ihn hat der Sieg eine hohe Bedeutung: "Es war an der Zeit, dass wir mal wieder gewinnen, damit wir auch oben dranbleiben. Hätten wir jetzt verloren, weiß ich nicht wie die Stimmung geworden wäre und so ist es jetzt wieder ein auf."

Sreto Ristic, Trainer Halle: "Eine verdiente Niederlage muss man sagen. Aber ich glaube, dass wir das bis zu dem 1:0 ganz gut gespielt haben, dass wir ebenbürtig waren, dass wir an uns geglaubt haben. Aber nach diesem Tor, das aus dem nichts kam, hat uns einfach die Durchschlagskraft nach vorne gefehlt. Wir haben versucht in der Halbzeit noch ein bisschen was umzustellen, aber auch personaltechnisch haben wir es nicht geschafft, das 1:1 zu erzielen. Ganz im Gegenteil: Wir haben dann das 2. Tor bekommen. Das ist so ein bisschen symptomatisch für unsere Situation jetzt, aber heute hat mit Sicherheit auch die bessere Mannschaft gewonnen."

SpVgg Unterhaching - FC Ingolstadt 04 0:3

6 Spiele ohne Sieg sind vorbei. Ingolstadt schlägt Unterhaching deutlich. Die Hachinger kassieren damit einen empfindlichen Dämpfer und haben somit 8 Punkte Rückstand auf den DFB-Pokal-Platz. Ingolstadt steht bei 44 Zählern auf Platz 10.

Marc Unterberger, Trainer Unterhaching: "Alle Träumereien sind jetzt endgültig im Keim erstickt. Wir sind aufgewacht. Es ist 7.30 Uhr in der Früh. Jetzt geht die harte Arbeit wieder los. Da Manuel Stiefler bei uns fest eingeplant ist und wir in guten Gesprächen sind, habe ich ihm gerade noch gesagt, dass wir das Positive mitnehmen. Dass wir zum Realismus zurückkehren. Jetzt können wir die nächste Situation vorbereiten aus einer Situation heraus, die wir uns gewünscht haben. Jetzt sind die Träumereien vom Tisch, aber das ist manchmal auch besser, als einem Traum hinterherzujagen, der nicht so realistisch ist."

Michael Köllner, Trainer Ingolstadt: "Das war ein super Auftritt. Nur eine einzige Chance für den Gegner. Wir hätten auch ein paar Tore mehr schießen können. Das war ein gutes Spiel und wir freuen uns über den Sieg."

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell