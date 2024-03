Bau-Tarifverhandlungen erneut ergebnislos vertagt

Berlin (ots) - Gemeinsam mit Ihnen möchten wir die 125-jährige Geschichte des Deutschen Baugewerbes feiern und laden Sie herzlich zum Festakt am 15. März 2024 in das Humboldt-Forum ein. An diesem Tag vor genau 125 Jahren wurde der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) als Deutscher Arbeitgeberbund für das ...

