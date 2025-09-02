Thunes

Thunes und Ripple erweitern globale Partnerschaft zur Transformation grenzüberschreitender Zahlungen

Thunes, die intelligente Superautobahn für weltweite Geldtransfers, und Ripple, der führende Anbieter von Infrastruktur für digitale Vermögenswerte für Finanzinstitute, haben eine erweiterte Partnerschaft angekündigt, um grenzüberschreitende Zahlungen weltweit zu transformieren. Aufbauend auf ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit seit 2020 wird die Partnerschaft das Auszahlungserlebnis für Kunden verbessern, den globalen Geldtransfer weiter optimieren und die Reichweite der Auszahlungen auf wichtige Märkte ausweiten.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach digitalen Finanzdienstleistungen hat Thunes Blockchain- und Digital-Asset-Technologien integriert, um sein Direct Global Network zu verbessern. Durch die Nutzung des proprietären Netzwerks von Thunes in Verbindung mit den Blockchain-basierten Zahlungslösungen von Ripple ermöglichen die beiden Unternehmen effizientere und leichter zugängliche grenzüberschreitende Zahlungen für Finanzinstitute und Unternehmen auf der ganzen Welt. Die Unternehmenskunden von Ripple können Gelder in neuen Währungen und Ländern einfacher abheben, wodurch ihre globalen Zahlungsmöglichkeiten weiter verbessert werden.

Thunes gewährleistet über sein Direct Global Network zuverlässige Echtzeit-Auszahlungen in lokalen Währungen und spielt eine wichtige Rolle bei der Erleichterung der „Last-Mile"-Zustellung in Regionen mit begrenzter Bankinfrastruktur. Die Partnerschaft wird die Reichweite und Effizienz seines Netzwerks verbessern und Unternehmen und Endnutzern schnelle, sichere und zugängliche Finanzdienstleistungen bieten. Thunes nutzt außerdem Ripple Payments, um sein SmartX Treasury System zu verbessern.

Ripple Payments ermöglicht schnelle, transparente und zuverlässige grenzüberschreitende Zahlungen sowie On-/Off-Ramps für Banken, Krypto-Unternehmen und Fintechs weltweit. Bis heute verfügt es über eine nahezu weltweite Abdeckung mit mehr als 90 Auszahlungsmärkten, die mehr als 90 % der täglichen Devisenmärkte abdecken und ein Volumen von mehr als 70 Milliarden US-Dollar verarbeiten.

Chloe Mayenobe, Präsidentin und COO von Thunes, , sagte: „Mitglieder sowohl aus dem traditionellen Finanzbereich als auch aus dem Ökosystem der digitalen Vermögenswerte verbinden sich mit Thunes. Wir sind in einer hervorragenden Position, um diese beiden Welten zu verbinden und die Zukunft der digitalen Vermögenswerte voranzutreiben, was unsere Allianz mit Ripple unterstreicht. Durch die Unterstützung von Echtzeitabrechnungen und tiefgreifenden lokalen Integrationen ermöglichen wir Unternehmen im Bereich digitale Vermögenswerte, nahtlose, konforme und zugängliche grenzüberschreitende Zahlungen in großem Umfang durchzuführen."

„Wir sind entschlossen, die Zukunft des globalen Zahlungsverkehrs durch Blockchain-Technologie neu zu gestalten.", sagte Fiona Murray, Managing Director für Asia Pacific bei Ripple. „Unsere Partnerschaft mit Thunes beschleunigt unser gemeinsames Ziel, die Effizienz, Geschwindigkeit und Sicherheit globaler Zahlungen zu verbessern. Durch die Kombination des umfangreichen und vertrauenswürdigen Direct Global Network von Thunes mit der Infrastruktur für digitale Vermögenswerte von Ripple verbessern wir die Zahlungsgeschwindigkeit, Zugänglichkeit und Compliance in allen Regionen. Diese Partnerschaft ermöglicht nicht nur nahtlose, kostengünstige Transaktionen, sondern unterstützt auch die weltweit wachsende Nachfrage nach innovativen, Blockchain-basierten Finanzlösungen."

Informationen zu Thunes:

Thunes ist der Smart Superhighway für den weltweiten Geldverkehr. Das firmeneigene Direct Global Network von Thunes ermöglicht es Mitgliedern, Zahlungen in Echtzeit in über 130 Ländern und mehr als 80 Währungen vorzunehmen. Das Netzwerk von Thunes stellt eine direkte Verbindung mit über 7 Milliarden mobilen Geldbörsen und Bankkonten weltweit her, sowie mit 15 Milliarden Karten über mehr als 320 verschiedene Zahlungsmethoden, wie GCash, M-Pesa, Airtel, MTN, Orange, JazzCash, Easypaisa, AliPay, WeChat Pay und viele mehr. Das Direct Global Network von Thunes zeichnet sich durch seine weltweite Reichweite, das hauseigene SmartX Treasury System und die Fortress Compliance Platform aus. Damit wird sichergestellt, dass die Mitglieder des Netzwerks bei der Abwicklung von Zahlungen in Echtzeit weltweit eine konkurrenzlose Geschwindigkeit, Kontrolle, Transparenz, Sicherheit und Kosteneffizienz erhalten. Zu den Mitgliedern des Direct Global Network von Thunes gehören Giganten der Gig Economy wie Uber und Deliveroo, Super-Apps wie Grab und WeChat, MTOs, Fintech-Unternehmen, Zahlungsdienstleister und Banken. Thunes hat seinen Hauptsitz in Singapur und verfügt über Niederlassungen an 14 Standorten, darunter Atlanta, Barcelona, Peking, Dubai, Hongkong, Johannesburg, London, Manila, Nairobi, Paris, Riad, San Francisco und Shanghai. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.thunes.com/

Informationen zu Ripple:

Ripple ist der führende Anbieter von Infrastruktur für digitale Vermögenswerte für Finanzinstitute und liefert einfache, konforme und zuverlässige Software, die Effizienzsteigerungen ermöglicht, Reibungsverluste reduziert und Innovationen im globalen Finanzwesen fördert. Die Lösungen von Ripple nutzen das XRP-Ledger und dessen native digitale Währung XRP, die speziell für schnelle, kostengünstige und hoch skalierbare Transaktionen in Entwickler- und Finanzanwendungsfällen entwickelt wurde. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden und politischen Entscheidungsträgern auf der ganzen Welt sind die Zahlungs-, Verwahrungs- und Stablecoin-Lösungen von Ripple wegweisend für die digitale Vermögenswirtschaft und schaffen Glaubwürdigkeit und Vertrauen in die Blockchain für Unternehmen. Gemeinsam mit Kunden, Partnern und der Entwickler-Community verändern wir die Art und Weise, wie die Welt Werte tokenisiert, speichert, austauscht und bewegt.

