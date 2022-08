SNOCKS GmbH

Jungunternehmen SNOCKS expandiert mit frischem Kapital international und feiert das 100. Teammitglied - schaffen es mit Socken und Unterhosen unter die erfolgreichsten Jungunternehmen Deutschlands

Mannheim (ots)

Ein 100 Personen starkes Team, 32 Millionen Euro im Kalenderjahr 2021, 50 Millionen Umsatz sollen es in diesem Jahr werden - das Start Up SNOCKS ( https://www.snocks.com) zählt ausgerechnet mit Basics wie Socken und Unterhosen zu Deutschlands erfolgreichsten E-Commerce-Nachwuchsunternehmen.

Mit frischem Kapital und dem nunmehr 100. Mitarbeiter will das Unternehmen in den nächsten Monaten weiter expandieren.

"Wir hatten bei der Gründung beide Jobs bei der Bank, haben uns damit allerdings nie so richtig wohl gefühlt. Wir wussten einfach, das ist nicht unser Ding und wollten etwas Eigenes machen. Also haben wir es mit unserem Ersparten von 4000EUR versucht".

Diese Leichtigkeit und der Hang dazu, Dinge zu testen und zu riskieren, leben die zwei auch heute noch. "Why not" - das ist das Motto und Leitbild von SNOCKS. Warum also das Geschäftsmodell nicht diversifizieren?

Nach und nach entstehen dabei neue Geschäftszweige von SNOCKS. Eine Amazon-Beratung inklusive Podcast, ein Start-Up-Format und ein stationäres Café in der Heimatstadt Mannheim. All diese Unternehmen sind heute eigenständig operierende Gesellschaften.

"Mit dem SNOCKS Coffee wollten wir einen physischen Raum für Austausch schaffen", erzählt Johannes. Auch das ist gelungen. Zu den Events für Start-Up-Interessierte, die die beiden dort in Mannheim regelmäßig veranstalten, kommen Gründungsinteressierte aller Altersklassen aus ganz Deutschland.

Anfang 2022 nimmt das Wirtschaftsmagazin Forbes Felix und Johannes auf die Liste der "30 Under 30 Europe" auf und nach sechs Jahren folgt der nächste große Schritt in der Erfolgsgeschichte: Die beiden Gründer geben das erste Mal Anteile am Unternehmen ab.

"Meine Vision für die Zukunft?", sagt Johannes Kliesch, " SNOCKS als DIE Lifestyle Brand am Markt etablieren. Wir fangen gerade erst an!"

Original-Content von: SNOCKS GmbH, übermittelt durch news aktuell