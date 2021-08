Geld und Haushalt - Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe

Den eigenen Lifestyle messen

Neue Datengrundlage für die Referenzbudgets

Berlin (ots)

Wenn das Geld knapp ist, muss man sparen. Aber an welchen Stellen und wie viel ist realistisch? Hier geben so genannte Referenzbudgets Orientierung: Vergleichswerte von Haushalten in ähnlicher Situation, die zeigen, was andere durchschnittlich fürs Wohnen, Essen oder Freizeit ausgeben. Geld und Haushalt, der Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe, stellt diese Vergleichswerte bundesweit einmalig unter www.referenzbudgets.de zur Verfügung. Sie wurden gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft (dgh) im August 2021 mit neu erhobenen Daten komplett aktualisiert.

Referenzbudgets bieten Orientierung, um das eigene Budget richtig einzuschätzen. Der Vergleich zeigt, wo die eigenen Ausgaben von den Referenzwerten stark abweichen. Dann lohnt es sich, etwas genauer hinzuschauen: Verbirgt sich hier echtes Sparpotenzial oder spiegeln die Mehrausgaben einen bewusst gelebten Lebensstil? Wer wissen will, was das Leben kostet, findet in den Referenzbudgets wissenschaftlich abgesicherte Antworten.

Die Datengrundlage für die Referenzbudgets haben Wissenschaftler der dgh aus der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundesamtes zusammengestellt. Dieses Datenmaterial wird alle fünf Jahre vollständig neu erhoben. Im August 2021 wurden die Referenzbudgets durch die neuen Daten aktualisiert. Bis zur nächsten Datenerhebung werden sie, angepasst durch die jährlichen Inflationszahlen, weitergeführt.

Unter www.referenzbudgets.de kann jeder selbst testen und sein Ausgabeverhalten einschätzen - ohne Anmeldung oder Registrierung und komplett kostenfrei. Für den dauerhaften Vergleich der eigenen Ausgaben lässt sich ein kostenfreies Benutzerkonto einrichten.

Über den Beratungsdienst Geld und Haushalt

Geld und Haushalt - Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe unterstützt als Einrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands seit 1958 Verbraucherinnen und Verbraucher bei ihrer privaten Finanzplanung. Mit den werbe- und kostenfreien Angeboten fördert Geld und Haushalt die finanzielle Bildung der Bevölkerung. Unter www.geld-und-haushalt.de sind alle Angebote wie kostenfreie Ratgeber, Onlineplaner, Artikel und Informationen zum Vortragsangebot verfügbar.

