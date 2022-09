Simone Kriebs

Simone Kriebs: Ist Abnehmen durch Hypnose möglich?

Simone Kriebs ist studierte Pädagogin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Vor zehn Jahren begann sie, sich mit dem Einfluss von Hypnose auf das menschliche Unterbewusstsein zu beschäftigen. In der Folge integrierte sie Hypnose mehr und mehr in ihre Arbeit. Heute gibt sie ihr Wissen an andere Menschen weiter, die Hypnose-Coach werden möchten - und hilft ihnen so dabei, ihre persönlichen Ziele zu erreichen.

Viele Menschen haben mit überschüssigen Kilos zu kämpfen, die sie eigentlich gerne loswerden würden - doch es gelingt ihnen nicht, einen gesunden Gewichtsverlust zu erzielen. Trotz aller Veränderungen scheint das eigene Wohlfühlgewicht in immer weitere Ferne zu rücken. Wiederkehrende Emotionen, problematische Glaubenssätze und eingefahrene Verhaltensmuster machen es schwer, die guten Vorsätze zu erreichen. Diäten sind auf Dauer nicht von Erfolg gekrönt, denn sie sind von unserem bewussten Denken abhängig. Das Unterbewusstsein, das im Hintergrund die Strippen zieht, bleibt dabei auf der Strecke - dessen ist sich Simone Kriebs, Expertin für Hypnose und das menschliche Unterbewusstsein, sicher.

Sie ist davon überzeugt, dass jeder Mensch eigentlich alles in sich trägt, um ein unbeschwertes Leben zu führen. Dazu gehören auch eine ausgewogene Ernährung und ein gesundes Gewicht. "Ein Ansatz, der dabei helfen kann, ungesunde Gewohnheiten zu durchbrechen, ist die Hypnose", erklärt die Expertin. "Sie ist gewissermaßen das Tor zum menschlichen Unterbewusstsein - und kann in vielen Fällen die Weichen dafür legen, das persönliche Wunschgewicht zu erreichen." Inwiefern Hypnose beim Abnehmen helfen kann, hat Simone Kriebs im Folgenden zusammengefasst.

Festgefahrene Essgewohnheiten auflösen

Im Prinzip geht es beim Abnehmen mit Hypnose darum, festgefahrene Verhaltensweisen zu ändern. Im Gegensatz zu Diäten, Sport und Ernährungsumstellungen soll dem Menschen jedoch nicht das Gefühl vermittelt werden, auf etwas verzichten zu müssen. Auch der Jo-Jo-Effekt soll vermieden werden. "Bei Menschen, die nicht mit ihrem Gewicht zufrieden sind, ist Essen oft ein großes Lebensthema - sie beschäftigen sich ständig damit", weiß Simone Kriebs. "Tatsächlich sehnen sich diese Menschen oft gar nicht so sehr nach dem Essen an sich, sondern vielmehr nach den Emotionen, die es in ihnen auslöst." Manchmal seien auch Strukturen aus der Kindheit dafür verantwortlich, dass man versuche, seine Sorgen, schlechten Gefühle und Probleme mit Hilfe von Essen aufzulösen. Eng damit verknüpft seien negative Glaubenssätze, althergebrachte Überzeugungen und frühere Lernerfahrungen.

"In der Hypnose geht es darum, den Fokus des Essens in der Welt wieder kleiner zu machen. Negative Effekte lassen sich effizient vermeiden, weil nicht nur das oberflächliche Essverhalten, sondern auch die darunterliegenden Bedürfnisse bearbeitet werden", erklärt die Expertin. So gelingt es, individuellen Gewohnheiten auf die Spur zu kommen, um eine gesunde Ernährung und einen aktiven Lebensstil als neue Verhaltensweisen zu etablieren.

Der Weg zurück zum intuitiven Essen

Um ungesunde Essgewohnheiten aufzulösen, verankert die Hypnose im Gehirn Verhaltensweisen, die den Körper beim Abnehmen unterstützen, ohne dass das Gehirn in den Mangel- und Notfallmodus umschaltet. Dadurch können negative Begleiterscheinungen wie Heißhunger, negative Gefühle und Stoffwechselprobleme effizient vermieden werden, weil man nicht das Gefühl hat, auf etwas verzichten zu müssen. Im Gegensatz zu einer klassischen Diät fährt der Stoffwechsel nicht herunter, der Körper hat also nicht das Gefühl, einen Mangel zu leiden. Stattdessen wird ein langfristiges Wohlfühlgewicht erreicht. Es geht darum, den Menschen zu einem intuitiven Essverhalten zurückzuführen.

Wie das funktioniert, weiß jeder Mensch von Natur aus, denn wir alle werden mit einem natürlichen Essgefühl geboren. Zusätzlich beschäftigt Simone Kriebs sich in der Hypnose mit bestimmten Lebensmitteln, die positive Emotionen im Betroffenen auslösen. Das ist ganz normal, kann jedoch bis zu einem gewissen Grad neutralisiert werden, damit diese Lebensmittel kein ganz so extremes Verlangen mehr in einem auflösen. Stattdessen wird die Lust auf gesunde Lebensmittel gefördert. Mit der Zeit purzeln so die Pfunde, ohne dass man besonders den Fokus darauf legt.

Individuelle Ziele erreichen

Als Expertin für Hypnose und das menschliche Unterbewusstsein hat Simone Kriebs sich früh damit beschäftigt, wie die Psyche und das Gehirn des Menschen funktionieren. Heute weiß sie rückblickend, dass sie dadurch ihre eigenen Probleme lösen wollte. Im Alter von 25 Jahren begann sie, ihr Leben umzukrempeln. Sie machte ein Studium, weitere Zusatzausbildungen, beschäftigte sich intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung und begleitet seit 20 Jahren Menschen in ihrer Weiterentwicklung.

Inzwischen hat Simone Kriebs mehr als 80.000 Menschen auf ihrem Weg begleitet. Indem sie sie dabei unterstützt, den nächsten Schritt zu gehen, hilft sie ihnen dabei, ihre individuellen Ziele schnell und nachhaltig zu erreichen. Das gibt sie in ihrer neunmonatigen Hypnose-Onlineausbildung weiter.

