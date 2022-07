Edel Verlagsgruppe GmbH

"Selenskyj" - Anfang August erscheint die aktuelle Biografie und beleuchtet die ungewöhnliche Geschichte des ukrainischen Präsidenten

Am 06. August erscheint die Biografie "Selenskyj. Der Präsident der Ukraine und sein Land" des niederländischen Journalisten Steven Derix und der russischen Journalistin Marina Shelkunova. Diese umfassende Biografie zeigt den ukrainischen Präsidenten, dem international so wenig zugetraut wurde und der in den letzten Wochen und Monaten nicht nur sein Volk und Wladimir Putin überrascht hat, sondern auch die gesamte westliche Welt von den Anliegen der Ukraine überzeugen konnte, in all seinen Facetten. Von seiner Kindheit und seinem frühen Ehrgeiz, der erfolgreichen Karriere beim Film und den ersten Jahren an der Macht eines korrupten Staates, bis hin zur aktuellen Situation im belagerten Kiew zeigt das Buch alle wichtigen Etappen Selenskyjs und zeichnet ein spannendes psychologisches Porträt.

Autor Steven Derix über Selenskyj: "Bei unseren Recherchen entdeckten wir einen anderen Selenskyj als ihn die Welt kennt: ein prinzipientreuer, entschlossener Mann, der mit eisernem Willen die Ukraine in eine bessere Zukunft führen will. Ein Mann, der das Beste für alle Ukrainer will, aber auch eine Person, der oft die Geduld fehlt, das Richtige zu tun."

"Selenskyj. Der Präsident der Ukraine und sein Land" beleuchtet als erste Biografie sowohl die ost- als auch die westeuropäische Perspektive auf den Mann in Kiew.

ISBN zu „Selenskyj“: 978-3-8419-0829-2.

