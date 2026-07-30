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Frank Wiethoff neuer Co-Geschäftsführer bei H/P Executive Consulting

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Berlin (ots)

Die auf große Familienunternehmen sowie die öffentliche Hand spezialisierte Executive Search Boutique-Beratung H/P Executive Consulting hat mit Frank Wiethoff (57 Jahre) zum 1. August 2026 einen neuen Co-Geschäftsführer und Top-Berater gewinnen können. Wiethoff kommt von der mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft BDO, wo er sehr erfolgreich den Bereich Management Advisory aufgebaut und geleitet hat.

Frank Wiethoff verfügt über umfangreiche Beratungserfahrung, unter anderem in großvolumigen Transformationsprojekten auf nationaler wie internationaler Ebene. Er war vor seiner Zeit bei der BDO bei der Big-Four Gesellschaft KPMG im In- und Ausland tätig; die letzten sieben Jahre seiner Tätigkeit dort als Regionalvorstand Ost in Berlin. Nach seiner Zeit bei KPMG war Wiethoff CEO bei der Kerkhoff Consulting Group.

"Wie freuen uns sehr, mit Frank einen langjährigen Wegbegleiter und absoluten Top-Berater als Geschäftsführer und Gesellschafter für unser Familienunternehmen gewonnen zu haben. Seite an Seite und gemeinsam mit unseren weiteren Partnern, werden wir unseren stetigen Wachstumskurs konsequent fortsetzen", sagt Anke Hoffmann, Geschäftsführerin und Gründerin von H/P Executive Consulting.

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung in einer absoluten Top Executive Search-Beratung. Es reizt mich sehr, meine Management-Erfahrung und meine Kenntnisse von Geschäftsmodellen sowie Transformationsanforderungen Unternehmen und Kandidaten zur Verfügung zu stellen. Ich liebe es mit Menschen zu arbeiten", ergänzt Frank Wiethoff.

Über H/P Executive Consulting - Zukunft besetzen. Werte schaffen.

Wir sind eine Beratungsboutique aus dem und für den familiengeführten Mittelstand. Unser Fokus liegt auf der Besetzung von Vorstands- und Geschäftsführungspositionen, Aufsichts- und Beiräten sowie Board- und Executive Reviews und strategischer Kommunikationsberatung. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Besetzung von Spitzenpositionen der öffentlichen Hand sowie bei Verbänden und Stiftungen.

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