Die Europäische Kommission weitet ihre Partnerschaft mit UNICEPTA by PRophet auf die Medienanalyse aus

UNICEPTA von PRophets integriertem Newsroom-Team wird umfassende Einblicke in alle 27 EU-Mitgliedstaaten in 32 Sprachen liefern

UNICEPTA by PRophet, Teil der preisgekrönten Comms Tech Unit von Stagwell, gab bekannt, dass es seine Partnerschaft mit der Europäischen Kommission im Bereich Medienintelligenz um globale Medienanalysedienste erweitert hat. Als bewährter Anbieter von Medienbeobachtungsdiensten für die Europäische Kommission in den letzten zwei Jahren wird UNICEPTA by PRophet nun auch umfassende, mehrsprachige Medienanalysen für die Generaldirektion Kommunikation (GD COMM) der Europäischen Kommission liefern.

Mit seiner erweiterten Rolle wird UNICEPTA by PRophet Echtzeit-Medieneinblicke in allen 27 EU-Mitgliedsstaaten in 32 Sprachen bieten. Durch die nahtlose Kombination von Medienbeobachtung und eingehender Analyse liefert UNICEPTA by PRophet hochwertige Informationen zu wichtigen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Themen und unterstützt die Europäische Kommission dabei, die öffentliche Meinung in einer immer komplexeren globalen Medienlandschaft zu verfolgen.

Der Erfolg des Pitch-Prozesses ist auf engagierte Teamarbeit und Fachwissen zurückzuführen. „Wir fühlen uns geehrt, als Medienanalysepartner für die Europäische Kommission ausgewählt worden zu sein", betonte Sebastian Rohwer, Co-CEO von UNICEPTA by PRophet, die Bedeutung dieser Leistung. Martin Schulze, Head of Analytics & Insights, fügte hinzu: „Unser Team hat ein innovatives Angebot vorgelegt, das unsere Fähigkeit unter Beweis stellt, technologische Lösungen mit menschlicher Expertise zu kombinieren, um die Anforderungen der Europäischen Kommission zu erfüllen."

Thomas Haderer, Chief Business Development Officer, der den Pitch zusammen mit Martin Schulze leitete, fügte hinzu: „Die Erweiterung unserer Dienstleistungen um die Medienanalyse ist ein wichtiger Schritt, um unsere Beziehung zur Europäischen Kommission zu stärken und auf dem Vertrauen aufzubauen, das wir in den letzten zwei Jahren aufgebaut haben. Und es hilft, unsere Präsenz in Brüssel zu stärken, einem strategisch wichtigen Standort für das Unternehmen."

Dieser Vertrag steht im Einklang mit dem strategischen Fokus von UNICEPTA by PRophet auf große institutionelle und Unternehmenskunden weltweit und unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, umfassende Lösungen für die Medienintelligenz auf globaler Ebene bereitzustellen. „Dieser Sieg zeigt, dass von Menschen betriebene Medienintelligenz nicht mehr nur ein nettes Extra ist – sie ist von entscheidender Bedeutung für den Erfolg", sagte Aaron Kwittken, CEO und Gründer von PRophet. „Durch die Kombination von KI und menschlicher Einsicht hilft UNICEPTA by PRophet Institutionen dabei, von reaktiv zu prädiktiv zu wechseln und Komplexität in Klarheit zu verwandeln. Genau diese Art von strategischer Veränderung streben wir bei PRophet an."

Weitere Informationen über UNICEPTA by PRophet und seine Lösungen für die Medienbeobachtung finden Sie unter www.UNICEPTA.com und www.PRPRophet.ai.

Informationen zu UNICEPTA UNICEPTA, Teil der PRophet-Kommunikations-Technologie-Suite von Stagwell, ist ein führender globaler Anbieter von Medieninformationen, der fortschrittliche Technologien, KI und das Fachwissen von über 500 Spezialisten kombiniert, um Erkenntnisse aus umfangreichen Medien sowie zahlreichen anderen Datenquellen zu liefern – in Echtzeit und zu jedem anderen gewünschten Zeitpunkt. Dies hilft Kommunikatoren und Entscheidungsträgern, Trends frühzeitig zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen. UNICEPTA unterstützt globale Unternehmen und Organisationen und bietet strategische Einblicke und präzise Medienbeobachtung, um Management, Kommunikation und Marketing zu steuern. Die Büros von UNICEPTA befinden sich in Berlin, Köln (Hauptsitz), Krakau, London, Paris, Shanghai, São Paulo, Washington DC und Zürich.

Informationen zu PRophet PRophet ist eine Tech-Suite von KI-gesteuerten SaaS-Tools und -Diensten, die moderne Kommunikatoren unterstützen. PRophet wurde speziell für PR- und Marketingfachleute entwickelt und nutzt prädiktive, kognitive und generative KI, um den Nutzern dabei zu helfen, hochrangige Journalisten und führende Influencer zu entdecken, anzusprechen und mit ihnen in Kontakt zu treten. Die Lösung für die Medienarbeit erstellt und testet „vermittelbare" PR-Inhalte, um das Interesse und die Stimmung von Journalisten vorherzusagen. Die Influencer-Marketing-Lösung, influencermarketing.ai, kombiniert Influencer-Erkennung, Analytik, Markensicherheit und Tracking-Technologien, um Influencer-Kampagnen präzise zu informieren und zu steuern. Die Reihe umfasst auch UNICEPTA, den größten Anbieter von globalen Medien, Marktinformationen und Social-Listening-Tools, der Kommunikatoren weltweit unübertroffene Einblicke und Analysen bietet.

PRophet wurde mit dem PRovoke Media's Innovation SABRE in 2023-2025 ausgezeichnet, erhielt einen Webby Award 2024 und wurde in die PR News' 2024 Tech Hotlist aufgenommen. PRophet hat seinen Hauptsitz in New York City und Niederlassungen in Washington DC, London, Köln, Berlin, Zürich, São Paulo und Shanghai. PRophet ist Teil der Stagwell Marketing Cloud (SMC), einer Reihe von datengesteuerten SaaS-Lösungen für den modernen Marketingfachmann. Besuchen Sie prprophet.ai, um mehr zu erfahren.

