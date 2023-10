Donato Muro

Donato Muro: Online-Sicherheitsunterweisungen für Unternehmen sind die Zukunft

Düsseldorf (ots)

Als Sicherheitsingenieur unterstützt Donato Muro Industriebetriebe bei der Implementierung eines wirksamen Arbeitsschutzes. Dabei nehmen in einer verstärkt auf Digitalisierung setzenden Arbeitswelt Online-Sicherheitsunterweisungen eine zentrale Rolle ein. Der Vorteil liegt darin, flexible, kosteneffiziente und einheitliche Möglichkeiten zu schaffen, um Arbeitnehmer in Sicherheitsfragen zu schulen. Darüber hinaus bietet der Donato Muro direkt vor Ort Schulungen für spezifische Bereiche an, für die die deutsche Gesetzgebung digitale Unterweisungen bislang nicht erlaubt. Wann es Präsenzschulungen braucht und wann Online-Sicherheitsunterweisungen von Vorteil sind, erfahren Sie im Folgenden.

Vielen Industriebetrieben ist die Thematik des Arbeitsschutzes hinlänglich bekannt. Vor allem Unternehmen, die mit Gefahrstoffen und Chemikalien arbeiten, sind verpflichtet, ihre Mitarbeiter im Umgang mit gefährlichen Substanzen zu schulen. Sollte bereits das Gewerbeamt beziehungsweise die Berufsgenossenschaft involviert sein, weil es zu einem Arbeitsunfall gekommen ist, ist die Beratung durch einen Experten für Arbeitsschutz unerlässlich. Um derartige Unglücksfälle jedoch zu verhindern, können Unternehmen mittlerweile auf neue und flexible Online-Schulungen zurückgreifen, die in vielen Bereichen sinnvoll eingesetzt werden können. Sicherheitsunterweisungen werden auf diese Weise organischer Bestandteil des Arbeitsalltags und tragen somit maßgeblich zur Sicherheit im Betrieb bei. "Dies eröffnet ganz neue Möglichkeiten für alternative und flexible Schulungsmethoden, mit denen wir Firmen dabei helfen möchten, ihren Arbeitsschutz wirksam und unkompliziert zu verbessern", erläutert Donato Muro, Experte für Arbeitsschutz.

"Online-Sicherheitsunterweisungen sind ein zukunftsorientiertes Mittel für diverse Bereiche des Arbeitsschutzes", so Donato Muro weiter. Sicherlich müssen Unternehmen stets die spezifischen nationalen und europäischen Gesetze einhalten, um zu gewährleisten, dass sie ihre Mitarbeiter adäquat schulen und die gesetzlichen Vorschriften erfüllen. Online-Unterweisungen können Schulungen vor Ort jedoch effektiv ergänzen und garantieren zudem ein konstant hohes Niveau bei der erforderlichen Wissensvermittlung. Als Sicherheitsexperte verfolgt Donato Muro dabei das Ziel, nicht nur für sichere Arbeitsplätze zu sorgen, sondern obendrein möglichst detaillierte Pläne auszuarbeiten, falls es im Betrieb doch einmal zu einem Zwischenfall kommen sollte.

Deutsche Gesetzgebung: Wann Präsenzschulungen vorgeschrieben sind

Die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) legt fest, dass Unterweisungen im Umgang mit bestimmten gefährlichen Chemikalien wie Diisocyanaten persönlich und praxisorientiert durchgeführt werden müssen. Diisocyanate sind reaktive Chemikalien, die bei der Herstellung von Polyurethanen verwendet werden und sich schädlich auf die Gesundheit auswirken können. Die Bedingung eines präsenzbasierten Trainings wird mit der Komplexität und den potenziellen Risiken beim Umgang mit derartigen Substanzen begründet. Mitarbeiter müssen die Möglichkeit erhalten, wichtige Handgriffe zu erlernen und direktes Feedback zu erfahren.

Auch Schulungen im Gebrauch einer persönlichen Schutzausrüstung der Kategorie III, welche Schutz vor extrem hohen Risiken wie tödlichen Gefahren oder gravierenden, irreversiblen Schäden gewährleistet, müssen vor Ort erfolgen. In diesem Bereich ist es essenziell, sicherzustellen, dass die Ausrüstung korrekt getragen und verwendet wird, da unsachgemäßer Gebrauch schwerwiegende Folgen haben kann.

Diese Möglichkeiten eröffnen sich für Unternehmen, welche die Vorteile von Online-Unterweisungen zu nutzen

Trotz dieser Einschränkungen sind Online-Unterweisungen in vielen anderen Bereichen äußerst nützlich und können Unternehmen dabei helfen, ihre Schulungen auf dem gesamten Gebiet des Arbeitsschutzes effizienter zu strukturieren. Vor allem bieten Online-Schulungen ein hohes Maß an Flexibilität, da diese überall und jederzeit durchgeführt werden können. Dies schafft die nötigen Freiräume, Schulungen einfacher in den normalen Arbeitsalltag zu integrieren. Zudem gewinnt die Wissensvermittlung durch digitale Trainingsmethoden wesentlich an Kontinuität, da alle Mitarbeiter dieselbe Schulung durchlaufen. Darüber hinaus spielt die Aktualisierbarkeit von Wissen eine erhebliche Rolle: Inhalte können einfach ergänzt und auf den neuesten Stand gebracht werden. Ein weiterer wichtiger Vorteil von Online-Sicherheitsunterweisungen ist die Kostenersparnis. Durch die Bündelung von Informationen sparen Betriebe physische Ressourcen und Reisekosten.

