SEDURA Consulting GmbH

MPU umgehen – Lücken im deutschen Führerscheinsystem

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Führerschein weg und plötzlich steht alles still. Während viele mit der MPU kämpfen, entstehen im Hintergrund raffinierte Wege, das System zu umgehen – sogar mithilfe von künstlicher Intelligenz.

Stellen Sie sich vor, Sie verlieren Ihren Führerschein und erhalten eine MPU-Anordnung. Gerade wenn es um die Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) geht, werden viele Betroffene erfinderisch. Neben gefälschten Dokumenten wie manipulierten MPU-Gutachten boomt weiterhin der sogenannte EU-Führerscheintourismus. In Einzelfällen wird sogar von Bestechungsversuchen gegenüber Gutachtern oder – seltener – Behörden berichtet.

Ein neuer Trend: KI im Kontext von MPU und Führerschein

Doch nun zeichnet sich ein neuer Trend ab: der Einsatz von Künstlicher Intelligenz, um die MPU zu umgehen und dennoch wieder legal am Straßenverkehr teilzunehmen. Diese Vorgehensweise ist bislang kaum bekannt und wurde medial noch nicht aufgegriffen. Erstmals wird nun von einem Fall berichtet, der zeigt, wie weit manche gehen, um die gesetzlichen Hürden zu umgehen.

Fallbeispiel: Identitätstausch mit KI

Im konkreten Fall ging es um zwei Brüder. Die Voraussetzung für diese Methode ist denkbar simpel: ein gleichgeschlechtliches Geschwisterteil mit ähnlichem Erscheinungsbild. Einer der beiden Brüder verlor seinen Führerschein und erhielt eine MPU-Anordnung – zunächst ein alltäglicher Vorgang in Deutschland. Ob die Idee von ihm selbst stammte oder ihm zugetragen wurde, ist bislang unklar.

Er bat seinen Bruder, seinen eigenen Führerschein als verloren zu melden – mittels eidesstattlicher Versicherung. Anschließend ließen beide gemeinsam neue Passbilder anfertigen. Diese wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz zu einem einzigen, täuschend echten Foto kombiniert. Als die Behörde im Zuge der Neuausstellung aktuelle Unterlagen anforderte, reichte der Bruder dieses KI-generierte Bild ein. Parallel dazu fuhr er weiterhin mit seinem als verloren gemeldeten Führerschein.

Nach Ausstellung des neuen Führerscheins übergab er diesen an seinen Bruder. Das Ergebnis: Der ursprünglich betroffene Bruder nutzte fortan den neu ausgestellten Führerschein seines Bruders und gab bei Polizeikontrollen dessen Identität an. Besonders brisant: Bei sämtlichen Polizeikontrollen kam es zu keinen Auffälligkeiten – die Beamten akzeptierten die Angaben und ließen ihn jedes Mal weiterfahren.

Über einen Zeitraum von mehr als dreieinhalb Jahren blieb dieses Vorgehen offenbar unentdeckt.

Wie der Betrug aufflog

Nach mehreren Jahren meldete der Bruder mit dem KI-generierten Führerschein ein neues Fahrzeug beim Straßenverkehrsamt an. Dabei unterlief ihm ein entscheidender Fehler: Er hatte eine TÜV-Plakette beschafft, ohne dass eine ordnungsgemäße Abgasuntersuchung durchgeführt worden war.

Dieser Umstand machte die Behörden stutzig. Im Zuge einer genaueren Prüfung wurde der gesamte Sachverhalt aufgedeckt – und damit auch der jahrelange Identitätsbetrug. Das Ergebnis: Der beteiligte Bruder wurde verurteilt und ist nun vorbestraft.

Fazit: Risiken und Konsequenzen beim Versuch, die MPU zu umgehen

Der Fall zeigt eindrücklich, welche neuen Herausforderungen durch den Einsatz moderner Technologien wie Künstlicher Intelligenz entstehen – und wie bestehende Kontrollmechanismen teilweise an ihre Grenzen stoßen.

Wer versucht, die MPU zu umgehen, riskiert mehr als nur den Führerschein – oft drohen langfristige rechtliche Konsequenzen bis hin zu strafrechtlichen Folgen.

Dustin Senebald und das Unternehmen Sedura geben regelmäßig Einblicke in reale Fälle und aktuelle Entwicklungen rund um MPU, Führerscheinrecht und Behördenpraxis – insbesondere auch auf Instagram.

Original-Content von: SEDURA Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell