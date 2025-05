Zwei Tage. Viele Welten. Comicpark 2025. / Der egapark ist am 17. und 18. Mai 2025 Erlebniswelt für Fans von Cosplay, Comic, Manga und Anime

Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH

Der egapark ist am 17. und 18. Mai 2025 Erlebniswelt für Fans von Cosplay, Comic, Manga und Anime

Der Comicpark, ein fulminantes Festivalwochenende mit Dinosauriern, Helden aus der Apokalypse und Beschützer der Elemente, geht in die nächste Runde. Der egapark Erfurt verwandelt sich am 17. und 18. Mai 2025 erneut in ein Paradies für Liebhaber von Comics, Manga, Cosplay und Gaming. Die 2025er-Auflage verspricht ein unvergessliches Wochenende voller beeindruckender Walking Acts, renommierter Comiczeichner und bekannter Synchronsprecher zu werden. Auf zwei Bühnen gibt es an beiden Tagen Musik vom Feinsten: Piratenrock, Cartoon-Introsongs und K- oder Deutsch-Pop.

Eine riesige Auswahl an Comics, Manga und Graphic Novels wartet auf die Fans. Hier trifft man renommierte Comic- und Mangazeichner wie Leandro Fernandes ("Mad Max: Fury Road - Nux and Immortan Joe") und Marika Cresta (Star Wars). Sie stellen ihre Werke vor und signieren sie. Die japanische Mangazeichnerin Shinnosuke Uchida lässt an beiden Tagen des Comicparks ein übergroßes Mangabild vor den Augen der Zuschauer entstehen. Zahlreiche Aussteller und Händler präsentieren ihre Werke und Produkte auf der Shopping-Meile und in der Händlerhalle.

Den eigenen Namen auf Japanisch schreiben? Kein Problem mit Hirofumi Yamada von #einfachpapanisch. Er ist nicht nur bekannt für seine Videos, mit denen er seinem Publikum die japanische Sprache und Kultur näherbringt, sondern er klärt auch über Mythen und Klischees zum Land der aufgehenden Sonne auf.

Daneben wird es wieder eine umfangreiche Artist-Alley geben - zu finden im Veranstaltungsraum des Wüsten- und Urwaldhauses "Danakil". 33 Künstler stellen dort ihre Schmuckstücke, Handwerkskunst, Zeichnungen und andere Kunstobjekte aus. Ein Muss für alle Kunstliebhaber, die auf der Suche nach einzigartigen und handgemachten Kunstwerken sind.

Catwalk und grandiose Fotokulisse für Cosplayer

Der Bereich um die Parkbühne verwandelt sich in den zauberhaften Cosplay-Garden und lädt zu Cosplay-Catwalks ein. Auf der Parkbühne werden Cosplay-Wettbewerbe und interaktive Workshops veranstaltet. Ein besonderes Highlight sind der Performance Showcase und der Crafting Contest auf der Hauptbühne. Die Teilnehmer können ihr schauspielerisches Können unter Beweis stellen oder ihr Talent beim Kreieren eines Cosplays zeigen.

Der egapark ist für den Comicpark und Tausende Cosplayer die Bühne und eine grandiose Fotokulisse. Ob stilgerecht im Japanischen Fels- und Wassergarten, den aktuell die Azaleen mit einem farbenkräftigen Blütenflor überziehen, inmitten der duftenden Blumenfülle von mehr als 200 Pfingstrosen, an romantischen Wasserspielen oder in verwunschenen Kulissen - hier findet jeder seinen Top-Spot, um sein Kostüm perfekt in Szene zu setzen.

Walking Acts und Themenwelten bieten einzigartige Fotomomente

Beim Spaziergang durch den Park gibt es für Augen und Ohren keine Pause: Walking Acts sind zu bestaunen oder schaffen einzigartige Fotomomente. Fantastische Themenwelten ziehen die Besucher in ihren Bann. Erstmalig zu Gast sind Wyverian Keep mit ihrem Monster Hunter Lager. Ganz Mutige können auf den 7 Meter langen und über 3 Meter hohen T-Rex "Axel" treffen, einen der größten laufenden Dinosaurier Deutschlands. Im Park begegnet man Charakteren wie Hulk, Transformers und der Ghostbusters German Division.

Das Comicparkdebüt feiert in diesem Jahr das Avatar Village, eine Künstlergruppe, die sich auf Avatar und Herr der Elemente spezialisiert hat.

Der Comicpark 2025 zeigt nicht nur Neues, sondern sorgt auch für auch ein Wiedersehen mit alten Freunden in den Themenwelten Fantasy, Star Wars, Fallout und Warhammer 40.000. Die Steampunk-Community rund um das Amt für Ätherangelegenheiten entführt mit einzigartigen Kostümen und Accessoires im viktorianischen Stil in eine ganz andere Welt voller Fantasie und Abenteuer. Für alle Star Wars-Fans gibt es Kostüme und Merchandise-Artikel von drei verschiedenen galaktischen Gruppen sowie eine Kopfgeldjagd durch den gesamten egapark.

Tickets vorab online oder an der Tageskasse

Tageskarten gibt es an der Tageskasse oder vorab online unter www.egapark-erfurt.de Geöffnet ist von 10:00 bis 18:00 Uhr. Das Ein-Tages-Ticket für Erwachsene kostet 28 Euro, Schüler zahlen 24 Euro und Kinder 12 Euro. Inhaber von Jahres- und Saisonkarten 2025 des egaparks bekommen vor Ort an den Kassen 50% Rabatt auf die Veranstaltungstickets!

Das vollständige Programm gibt es unter www.comicpark.de.

