EUIPO - Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum

DesignEuropa feiert Rekordbeteiligung und neuen Publikumsaward anlässlich des 10-jährigen Jubiläums

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Alicante (ots)

Erstmals wird ein Publikumspreis (Public Choice Award) vergeben - die Öffentlichkeit kann jetzt abstimmen

Zwei deutsche Finalisten für den "Industry-Award": Siemens Healthineers & WATERROWER/NOHRD

Philippe Starck erhält den "Lifetime Achievement Award"

Zum 10-jährigen Jubiläum der DesignEuropa Awards gibt das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) die Finalisten des renommierten EU-Designwettbewerbs bekannt. Die diesjährige Ausgabe mit einer Rekordbeteiligung von über 1600 Kandidaten aus 52 Ländern setzt gleich mehrere Neuerungen: Erstmals können Fans und Designinteressierte über die Website der DesignEuropa Awards für ihren Lieblingsfinalisten abstimmen. Der Gewinner des neuen Public Choice Award wird am 22. September 2026 bei der Preisverleihung in Ljubljana, Slowenien, gemeinsam mit den übrigen Kategorien bekannt gegeben. Die Zeremonie wird live auf den offiziellen Kanälen des EUIPO übertragen.

Der Exekutivdirektor des EUIPO, João Negrão, erklärte: "In den letzten zehn Jahren haben die DesignEuropa Awards den Reichtum, die Vielfalt und den weltweiten Einfluss des europäischen Designs und der europäischen Kreativität unter Beweis gestellt. Von aufstrebenden Talenten bis hin zu international renommierten Designikonen wie dem diesjährigen Preisträger für sein Lebenswerk, Philippe Starck, erinnern uns die Awards daran, dass großartiges Design nicht nur Herausforderungen bewältigt, sondern auch inspiriert, verbindet und eine innovativere und nachhaltigere Zukunft für alle gestaltet."

Die nominierten Designs decken ein breites Spektrum, u.a. aus den Branchen Gesundheitswesen, Haushalts- und Stadttechnik, Landwirtschaft, Fitness und Sport aus verschiedenen EU-Ländern (Tschechien, Deutschland, Lettland, Slowenien und Spanien) ab. Darunter befinden sich aufstrebende Innovatoren, die um den "Entrepreneurs and Small Companies Award" konkurrieren, sowie um etablierte Branchenakteure wie First Green Industries, Siemens und WATERROWER/NOHRD für den "Industry Award". Die Designs wurden von einer Fachjury hinsichtlich ihrer Originalität, Funktionalität, Ästhetik und Nachhaltigkeit bewertet und setzen neue Maßstäbe in ihren jeweiligen Branchen.

Der visionäre Schöpfer Philippe Starck erhält den "Lifetime Achievement Award" als einer der einflussreichsten Designer unserer Zeit, dessen Werk seit mehr als fünf Jahrzehnten das zeitgenössische Schaffen prägt. Seine Karriere zeugt von einer einzigartigen Fähigkeit, Veränderungen vorauszusehen und die Rolle des Designs in der Gesellschaft neu zu definieren.

DEUTSCHE FINALISTEN IN DER KATEGORIE INDUSTRIE

NOHRD StepTower (Deutschland): Ein multifunktionales Heimfitnessgerät, das für eine Vielzahl von Trainingsübungen konzipiert ist. Es vereint Kraft-, Cardio- und Beweglichkeitstraining in einer einzigen, hochwertigen Holzkonstruktion.

Unternehmen: WATERROWER | NOHRD. Designer: Eigenes Team.

SOMATOM On.site (Deutschland): Ein tragbarer Kopf-Computertomograph (CT) für die moderne diagnostische Bildgebung. Er ist für den Einsatz der Kopf-CT-Bildgebung direkt am Behandlungsort konzipiert, wodurch der Transport schwer kranker Patienten vermieden und eine schnellere Diagnose ermöglicht wird.

Unternehmen: Siemens Healthineers AG. Designer: Siemens Healthineers Design & User Experience Team.

Ebenfalls nominiert in der Kategorie "Industrie": CBL 900 (First Green Industries, Tschechien), ein vollelektrischer, ferngesteuerter Kompaktlader für Landwirtschaft und Bau.

In der Kategorie "Unternehmer und kleine Unternehmen": CLF Growth Container (Carbon Less Future, Lettland), Pet Shell (Pet Shellter, Slowenien) und Showee (Showee Smart Wellness, Spanien).

ÜBER DIE DESIGNEUROPA AWARDS

Die DesignEuropa Awards würdigen herausragende Designs und Pioniere der Branche, die ihre Ideen und Produkte als EU-Designs geschützt haben.

Das vom EUIPO verwaltete EU-Design ist ein Recht des geistigen Eigentums, das in allen EU-Mitgliedstaaten einen ausschließlichen Schutz für das Erscheinungsbild eines Produkts gewährt. Bekannte eingetragene Designs sind beispielsweise die Bialetti-Mokka-Kanne oder der Porsche Turbo.

Das EUIPO erhält jedes Jahr rund 100.000 neue Designanmeldungen. Deutschland ist mit insgesamt 389.000 Designs das führende Land beim Schutz von Designs auf EU-Ebene, gefolgt von Italien (238.000) und China (220.000). Die Vereinigten Staaten und Frankreich vervollständigen die Top 5.

Zu den bisherigen Preisträgern des Lifetime Achievement Award zählen die weltbekannten Designer Giorgetto Giugiaro, Hartmut Esslinger, André Ricard, Maria Benktzon, Dieter Rams und Hella Jongerius.

ÜBER DAS EUIPO

Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) ist eine der größten dezentralen Agenturen der Europäischen Union und hat seit seiner Gründung im Jahr 1994 seinen Sitz in Alicante (Spanien). Das EUIPO verwaltet die Eintragung von EU-Marken, Designs sowie geografischen Angaben für Handwerks- und Industrieerzeugnisse, bei denen es sich um Schutzrechte des geistigen Eigentums handelt, die für alle 27 EU-Mitgliedstaaten gelten. Das EUIPO führt zudem Kooperationsmaßnahmen auf EU- und internationaler Ebene durch, um gleiche Wettbewerbsbedingungen im Bereich des geistigen Eigentums zu schaffen, und beherbergt die Europäische Beobachtungsstelle für Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums. Im Jahr 2025 wurde das EUIPO als innovativstes Amt für geistiges Eigentum weltweit eingestuft.

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