Der IMMOKONGRESS 2022: Das Immobilienevent des Jahres

Der IMMOKONGRESS 2022, ein Immobilienevent von Maximilian Wolf, findet am 25. Juni in der Augsburger Arena statt. Die Veranstaltung birgt vor allem für Immobilienunternehmer, Makler, Projektentwickler, Bauträger und Profi-Investoren einen großen Mehrwert. Die Teilnehmer erfahren im Detail, welche Schritte sie gehen müssen, um ihren Erfolg in der Immobilienbranche auf ein ganz neues Level zu bringen. Neben bewährtem Wissen aus der Praxis gibt es auf diesem Event auch die Möglichkeit, sich mit anderen Immobilieninteressenten und Experten auszutauschen.

Veranstalter Maximilian Wolf: "In keiner anderen Branche ist Netzwerken so wichtig, wie in der Immobilienbranche. Allen Beteiligten des IMMOKONGRESS haben neben handfestem Wissen daher vor allem auch die Möglichkeit, sich mit den größten Playern am Immobilienmarkt auszutauschen und sich mit ihnen zu vernetzen."

Maximilian Wolf, Veranstalter des IMMOKONGRESS 2022 und Gründer und Geschäftsführer der Bricks & Mortar Immobilien GmbH und der OPM Beteiligungs GmbH, wird als einer der 11 Speaker auftreten. Dabei wird er unter anderem über erfolgreiche Off-Market Objektakquise als Schlüssel für Wachstum in der Immobilienbranche sprechen. Auch Andreas Baulig und Markus Baulig, Geschäftsführer der Baulig Consulting GmbH, werden als Speaker auf dem Event vertreten sein und sich dem richtigen Mindset und dem Branding in der Immobilienbranche widmen.

Ruben Schäfer, Chefredakteur von drei Magazinen und PR-Experte, wird über das Thema Öffentlichkeitsarbeit sprechen und die Frage beantworten, wie Pressearbeit beim Wachstum des eigenen Unternehmens helfen kann. Raoul Plickat, Gründer und Gesellschafter des Zahlungsanbieters Copecard, wird sich als Branding- und Marketingexperte mit eben diesen Themen befassen. Außerdem werden neben Prof. Dr. Florian Gerstenberg auch Nico Kummer, Lars Neemann, Christian Kröncke, Simon Rößer und Kristin Krumm als Speaker auftreten und ihr Fachwissen preisgeben.

"Eine derart große Chance, mit unterschiedlichen Experten rund um die Immobilienbranche zu netzwerken und neue Kontakte zu knüpfen, macht das Event einzigartig und exklusiv. Zudem erhalten die Teilnehmer Einsicht in ein branchenübergreifendes Know-how und praxiserprobte Strategien. Ich freue mich besonders auf die Impulse und die frischen Gedanken, die sich in den Gesprächen entwickeln werden und den Teilnehmern Potenzial zur Weiterentwicklung mit auf den Weg geben", sagt der Veranstalter Maximilian Wolf

Über Maximilian Wolf

Maximilian Wolf ist Immobilienexperte und Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Bricks & Mortar Immobilien GmbH. Außerdem besitzt er mehrere Unternehmen und Beteiligungen als Geschäftsführer einer Immobilien & Investoren Gesellschaft, der OPM Beteiligungs GmbH und OPM Invest 1 GmbH. Mit einem innovativen Geschäftsmodell setzt er an dem Punkt an, an dem viele Makler und Immobilienunternehmer scheitern: der Marktzugang. Über BRIMO und DU macht er diesen Marktzugang für BRIMO Partner in Form von Makler- und Unternehmerpartnerschaften deutschlandweit zugänglich. Von den daraus entstehenden Win-win-Situationen profitieren alle Partizipierenden nachhaltig, um auch in Zukunft auf dem Immobilienmarkt erfolgreich zu sein. Außerdem wird ihr Einkommen über die richtige Positionierung, den Off-Market-Zugang und doppelte Provisionen an nur einem Objekt sowie Immobilieninvestments signifikant gesteigert.

Seit dem Jahr 2020 coacht Maximilian in seiner digitalen Unternehmensberatung kleine und große Immobilienunternehmen, Makler, Bauträger, Projektentwickler, Bestandshalter, Investoren und weitere Key Player aus der Immobilienbranche bis hin zu Quereinsteigern, die sich mit Immobilien ein neues Standbein aufbauen wollen.

