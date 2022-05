WMSE GmbH

MSEunternehmen 2022: Spannendes Programm und große Nachfrage - nur noch wenige freie Plätze

Demmin (ots)

In wenigen Tagen, am 11. Mai 2022, startet unter der Schirmherrschaft von Reinhard Meyer, Minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit MV, die diesjährige Unternehmensmesse des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte - MSEunternehmen 2022 - im Haus der Kultur und Bildung Neubrandenburg (HKB) und digital auf www.MSEunternehmen.de.

"Unternehmen im Mittelpunkt" - das ist das Motto der MSEunternehmen 2022. Dem neben dem Messeaufbau auch das Messeprogramm entspricht. Von der Ehrung des "Unternehmen des Jahres 2021" der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg über die Ausstellerpräsentation durch ein mobiles Kamerateam, koordinierte Unternehmensgespräche, Workshops zu Themen, die die Unternehmen in MSE bewegen bis zu zwei kompetent besetzten Fachpodien zur aktuellen und künftigen Wirtschaftslage in MSE und MV ist die Unternehmensmesse auf die Interessen und Bedarfe der hiesigen Unternehmen ausgerichtet.

Was auf eine entsprechend große Resonanz stößt. Mehr als 90 Prozent der Ausstellungsflächen im HKB sind bereits vergeben - in einem breiten Branchenmix von Finanz-, Kredit- und Immobilienwirtschaft, Bildung- und Weiterbildung, Personalwirtschaft und Human Resources, Medien und Marketing, Gesundheitswirtschaft und pharmazeutische Industrie, Nahrungsmittelindustrie, Land-, Forst- und Fischwirtschaft bis zur Energiewirtschaft, Maschinen- und Fahrzeugbau und IT-Dienstleistungen und den jeweils beratenden und technisch unterstützenden Dienstleistungen.

Wer als Aussteller bei der MSEunternehmen 2022 dabei sein möchte, kann noch bis zum 05. Mai 2022 eine der wenigen freien Standflächen im HKB buchen - ergänzend und/ oder alternativ natürlich auch einen der digitalen Messestände. Die wie die AusstellerInnen im HKB aktiv in das Messeprogramm eingebunden, in der realen wie in der virtuellen Messehalle präsentiert werden. An der Messe interessierte TeilnehmerInnen, Begleitpersonen der AusstellerInnen und Medienvertreter können noch bis zum 11. Mai 2022 über die Messeplattform ein Ticket der entsprechend aufgeführten Kategorie buchen.

Für den Zugang zur Messehalle im HKB ist zwingend die Vorlage eines ausgedruckten oder digitalen Aussteller- oder Teilnehmertickets erforderlich.

Hier geht es zum Programm der MSEunternehmen 2022

Informationen zur Messe, das aktuelle Programm, Teilnahmebedingungen und Anmeldung: www.MSEunternehmen.de

Original-Content von: WMSE GmbH, übermittelt durch news aktuell