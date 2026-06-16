Handicap International e.V.

Presseeinladung am Minenfeld - Vorführung einer Minenräumung

Dienstag, 23. Juni, 12.00 Uhr neben dem Bundestag

Berlin (ots)

Presseeinladung am künstlichen Minenfeld

Wann: Dienstag, 23. Juni, 12.00 Uhr

Wo: Paul-Löbe-Allee 2, 10557 Berlin

Programm:

- Kurze Einführung zu weltweiten Gefahren durch Minen und steigenden Opferzahlen

Dr. Eva Maria Fischer - Leiterin Advocacy, Handicap International Deutschland

- Vorführung einer Entminung

Gary Toombs - Spezialist für Minenräumung von Handicap International

Veranstalterin: Die gemeinnützige Hilfsorganisation Handicap International (HI), Co-Friedensnobelpreisträgerin für den Einsatz gegen Landminen

Wir bitten Sie, auf diese Veranstaltung hinzuweisen und Ihre Teilnahme gerne vorab anzumelden.

Die beiden Expert*innen illustrieren, wie Minenräumung funktioniert und erklären, wie Blindgänger aussehen, wie gefährlich sie sind und wie verheerend die Folgen für Minenopfer sind. Beide waren erst kürzlich in der Ukraine, wo es Jahrzehnte dauern wird, bis alle Blindgänger geräumt sein werden.

Konflikte weltweit hinterlassen zahlreiche explosive Kriegsreste: Antipersonen-Minen, Antifahrzeug-Minen, Blindgänger aus Streumunition und anderen Explosivwaffen sowie Sprengfallen. Besonders betroffen sind Länder wie die Ukraine, Syrien, Jemen oder Myanmar. Rund 90 % der Opfer kommen aus der Zivilbevölkerung.

Minenräumung: unverzichtbar für den Wiederaufbau

Minenräumung ist die unverzichtbare Grundlage für den Wiederaufbau zerstörter Städte und die Nutzung von Infrastruktur und Feldern.

Minenüberlebende benötigen noch lange nach einem Krieg Unterstützung mit Prothesen, Reha-Maßnahmen und psychosozialer Hilfe.

Die Aufklärung über die Gefahren von Minen und Blindgängern ist in der Ukraine, in Gaza oder in Syrien überlebenswichtig.

Über Handicap International e.V.

Handicap International / Humanity & Inclusion (HI) ist eine gemeinnützige Organisation für Nothilfe und Entwicklungszusammenarbeit, die in rund 60 Ländern aktiv ist. Wir setzen uns für eine solidarische und inklusive Welt ein. Wir verbessern langfristig die Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderung und unterstützen diejenigen, die besonderen Schutz benötigen. Außerdem arbeiten wir für eine Welt ohne Minen und Streubomben sowie für den Schutz der Zivilbevölkerung im Krieg. HI ist Co-Preisträgerin des Friedensnobelpreises von 1997. Handicap International e.V. ist der deutsche Verein von HI.

Original-Content von: Handicap International e.V., übermittelt durch news aktuell