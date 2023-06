Medienverband der freien Presse e.V.

Zeitschriftenpresse, Politik und Wissenschaft diskutieren KI, Paid Content, Transformation in Berlin auf dem Medienkongress der freien Presse

Zukunftsgestaltung der Presse mit Relevanz, Meinungsvielfalt und digitaler Transformation | Mediennacht und Medienkongress der freien Presse am 21./22. Juni

Berlin, 7. Juni 2023 - In zwei Wochen startet am Mittwochabend der vielen noch als "Publishers' Summit" bekannte neue "Medienkongress der freien Presse" mit einer besonderen Mediennacht im Spindler & Klatt in Berlin. Am Tag darauf, Donnerstag, den 22. Juni 2023, steht die Bedeutung der Zeitschriftenpresse für die Meinungs- und Themenvielfalt, die Relevanz in der Gesellschaft sowie die chancenreiche Zukunftsgestaltung der Presseverlage durch Digitalisierung, Paid Content und KI im Fokus.

Auf dem vom Medienverband der freien Presse (MVFP), der aus dem VDZ hervorging, erstmals veranstalteten Kongress werden maßgebliche Persönlichkeiten aus den Presseverlagen sowie Politiker in Führungspositionen im konstruktiven Dialog ihre Sichtweisen, Grundsätze und Vorhaben in einer von Digitalisierung und Transformation dynamisierten Medienwelt vortragen und diskutieren. "Mit dem Medienkongress der freien Presse wollen wir eine besondere Plattform in der öffentlichen Präsentation der Presseverlage im politischen Berlin etablieren, die zugleich die notwendigen Parameter für eine wirtschaftlich stabile Zukunft der Branche aus unterschiedlichen Perspektiven behandelt", so MVFP-Bundesgeschäftsführer Stephan Scherzer.

Ganz besonders freuen wir uns über die politische Keynote vom Chef des Bundeskanzleramts Wolfgang Schmidt. Um die Relevanz der freien Presse für die demokratische Gesellschaft dreht sich alles in der vom Chefredakteur der Funke Zentralredaktion Jörg Quoos (FUNKE Mediengruppe) moderierten Gesprächsrunde mit dem ehemaligen EU-Kommissar Günther Oettinger, der Meinungsforscherin Prof. Dr. Renate Köcher (Institut für Demoskopie Allensbach), dem Journalisten René Pfister (Spiegel) und dem MVFP-Vorstandsvorsitzenden Philipp Welte (Hubert Burda Media).

Wie die journalistische Arbeit im Spannungsfeld von Krieg, Krise und Klima und unter welchen Bedingungen überhaupt leistbar ist, werden unter der Gesprächsleitung von Franziska Reich (Chefredakteurin FOCUS, Hubert Burda Media), Bojan Pancevski (Deutschland-Korrespondent, Wall Street Journal), Jan Jessen (Politikchef NRZ/Auslands-Reporter, FUNKE Mediengruppe), Susanne Koelbl (Auslands-Reporterin, SPIEGEL) und Paul Ronzheimer (Reporter, BILD/Axel Springer) schildern.

Der Knowhow-Transfer startet mit dem Themenblock Transformation und Zukunftsgestaltung. Dazu interviewt Amelie Marie Weber, Journalistin und Head of Social Media der FUNKE Mediengruppe, den Chefredakteur der ZEIT, Giovanni di Lorenzo.

Zur möglichen Ausgestaltung und zu den verschiedensten Anwendungsfeldern von Künstlicher Intelligenz im Medienbetrieb wird der Head of Communications des erfolgreichsten europäischen KI-Start-ups Lorenz Lehmhaus (Aleph Alpha) mit Stefan Ottlitz (Spiegel) und Samir Fadlallah (Axel Springer) diskutieren.

Wie die klügsten Köpfe und größten Talente für die Medienbranche am besten zu gewinnen und welche Social-Media-Strategien dabei erfolgreich einsetzbar sind, diskutieren neben Amelie Marie Weber (FUNKE Mediengruppe), Leonore von Papp (Deutscher Landwirtschaftsverlag) und der auf TikTok erfolgreiche "Professor Finanzen" Ibo Ahmiane zusammen mit Mandy Schamber (dfv Mediengruppe).

Im umsatzrelevanten Forum Paid Content, das von DNV-Chefredakteur Wolfgang Rakel moderiert wird, werden mit Nico Wilfer (FAZ), Vendeline von Bredow (The Economist) und Dr. Volker Zota (Heise Medien) breite Expertise und praxisnahe Best Cases aus den Medienhäusern geboten.

Durch den Tag führt Susanne Schöne, die als Moderatorin auf Digitalisierungsthemen wie Künstliche Intelligenz und Automation spezialisiert ist.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter https://www.mvfp.de/events/medienkongress-der-freien-presse, sowie auf LinkedIn, Twitter und Facebook unter #MVFP23.

