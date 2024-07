Jackery Inc.

Prime Days für Abenteurer: Jackery reduziert Powerstations und Solargeneratoren um bis zu 55 %

Am 16. und 17. Juli finden bei Amazon die Prime Days statt. Camper, Outdoor-Enthusiasten und alle, die eine unabhängige sowie mobile Lösung zur Stromversorgung suchen, erwarten währenddessen sonnige Aussichten auf das Jackery-Portfolio. Der Hersteller senkt die Preise seiner Powerstations und Solargeneratoren um bis zu 55 %.

Jackery Explorer 1000 Pro zum halben Preis

Im Prime Day Sale ist der Jackery Explorer 1000 Pro um knapp 54 % reduziert. Für die tragbare Powerstation mit 1002 Wh Kapazität und 1000 Watt Dauerleistung (2000 W Spitze) werden dadurch nur noch 599 Euro statt 1299 Euro fällig. Dabei zeigt sich die Powerstation besonders effizient: In nur 1,8 Stunden am Stromnetz ist sie vollständig aufgeladen, um dann unterwegs bis zu sieben Elektrogeräte gleichzeitig mit Energie zu versorgen. Dafür stehen neben Schuko-Steckdosen auch USB-A- und -C-Schnittstellen sowie ein 12-Volt-Anschluss zur Verfügung. Über letzteren lädt das Kraftpaket alternativ auch während der Autofahrt.

Jackery Solargenerator 1000 Pro um 42 % reduziert

Wer möglichst autark sein möchte, greift gleich zum Jackery Solargenerator 1000 Pro, der neben der Powerstation auch das hocheffiziente mobile Solarpanel SolarSaga 200W mitbringt. Das faltbare Modul mit 200 Watt punktet dank IBC-Solarzellen mit einem hohen Wirkungsgrad von rund 25 Prozent und erzeugt auch bei schlechten Lichtverhältnissen bis zu 50 Prozent mehr Strom als viele vergleichbare Modelle. Schnell aufgeklappt, lässt sich das Modul dank Kickstand und Aufhängeösen optimal in der Sonne platzieren und übersteht dank IP67-Zertifizierung auch plötzliche Gewitter und Regen problemlos. Im Rahmen der Prime Days ist der Solargenerator 1000 Pro um 42 % reduziert und kostet statt 1899 Euro nur 1099 Euro.

Jackery Explorer 500 mit 55 % Discount

Besonders handlich empfiehlt sich die kleine Jackery Explorer 500 Powerstation mit lediglich 6 kg Gewicht, fünf Schnittstellen für elektrische Abnehmer und praktischer Lampe gerade für den Zelturlaub, Picknick und Co. Käuferinnen und Käufer sparen während der Prime Days rund 55 % und können das Energiebündel für nur 299 Euro statt 659,99 Euro ihr Eigen nennen. Dafür bringt die kompakte Powerstation eine Kapazität von 518 Wh und 500 Watt Dauerleistung mit.

Jackery Explorer 2000 Plus 20 % günstiger

Besonders leistungsstark, langlebig und sicher – dafür steht der Jackery Explorer 2000 Plus aus der LiFePO4-Serie des führenden Anbieters mobiler Stromlösungen. Mit großzügigen 2042,8 Wh speist er auch leistungshungrige Geräte mit bis zu 3000 Watt. Getragen wird der Jackery Explorer 2000 Plus von zwei praktischen Rollen, die in Kombination mit dem integrierten Tragegriff für einen mühelosen Transport sorgen. Während der Amazon Prime Days verringert sich der Preis des Jackery Explorer 2000 Plus um 20 % von 2299 Euro auf 1839 Euro.

