EM-Rabatt und Gratis-Solarpanel zum Viertelfinale: Bis zu 40 % Discount auf Jackery Powerstations und tragbare Solarmodule

Spannende Spiele, tolle Stimmung und gemeinsam eine gute Zeit verbringen – das garantiert zurzeit die Europameisterschaft im eigenen Land. Wer mit Freunden im Park oder während des Zelturlaubs in kleiner Runde draußen die anstehenden Finals schauen möchte, braucht zuverlässigen Strom für seine mobilen Geräte. Und so kommt Jackery ins Spiel, wenn EM-Fieber auf Energie-Unabhängigkeit trifft. Denn bis zum 7. Juli 2024 bietet der führende Anbieter von tragbaren Stromlösungen nicht nur sportliche Rabatte auf ausgewählte Powerstations, mobile Solarpanels und seinen Solargenerator für den Rucksack, sondern legt zur Explorer 1500 Pro sogar ein tragbares Solarmodul kostenlos dazu. Mit bis zu 40 % Discount versorgen Jackerys ausdauernde Lösungen Fußball-Fans, Outdoor-Enthusiasten, Camper und Co. mit sauberer Energie.

EM-Rabatte und Gratis-Solarpanel mit Smartphone-Ladefunktion

Für die private EM-Party im Freien oder beim Camping ist die Powerstation Explorer 1500 Pro der perfekte Spielmacher. Mit 1800 W Leistung lädt sie bis zu sieben Geräte gleichzeitig über jeweils zwei Schuko-Steckdosen, USB-C (Dual-PD 100W) und USB-C-Ports sowie einen 12-Volt-Anschluss. Dank der Ultra-Charging-Funktion ist die Powerstation blitzschnell wieder im Match und ermöglicht eine schnelle Aufladung in nur zwei Stunden über die Steckdose oder per Solar mit einer maximalen Solarstromaufnahme von 1.400 Watt. Um 40 % reduziert gibt es das mobile Kraftpaket mit 1512 Wh Kapazität ab sofort für nur 949 Euro statt 1599 Euro. Damit der grüne Strom stets fließt, legt Jackery auch noch kostenlos das mobile Solarmodul SolarSaga 80W im Wert von 249 Euro dazu.

Für noch mehr Solarpower unterwegs reduziert Jackery seine tragbare SolarSaga 100W. Das klappbare, leistungsfähige Solarmodul mit Kickstand zum einfachen Aufstellen gibt es zum Viertelfinale 30 % günstiger für nur 210 Euro. Langlebig und nach IP65 strahlwassergeschützt bieten die monokristallinen Solarzellen eine hohe Umwandlungseffizienz von 23,7 % und laden nicht nur Jackerys Powerstations, sondern optional auch zwei mobile Geräte direkt über die beiden integrierten USB-A-Schnittstellen.

Solargenerator für den Rucksack – das Double für mobile Fans

Wer mit leichtem Gepäck reist und die anstehenden Finals lieber unterwegs, am Strand oder in der Natur erleben möchte, ist mit dem kleinen Solargenerator 300 Plus – bestehend aus handlicher Powerstation und faltbarem 40W Solarmodul in Padgröße – bestens ausgestattet. Mit zusammen nur rund 5 kg Gewicht versorgt die kompakte Energielösung mit einem 288 Wh starken LiFePO4-Akku Beamer, Tablets und Speaker sicher mit 300 Watt Dauerleistung. Für nur 339 Euro, und damit um 24,5 % günstiger, ist der Solargenerator 300 Plus ein zuverlässiger Sparringspartner während der EM und im anschließenden Urlaub.

